【会場マップを公開】来週開催！バックオフィス World／マーケティング・セールス World @東京ビッグサイト

エバーリッジ株式会社


東京ビッグサイトにて開催するバックオフィス World・マーケティング・セールス Worldの会場マップを公開しました。




■会場図ダウンロード

https://www.expo-registration.jp/map/bkmsw



来週9.8(月)-10(水)の3日間にわたり開催する当展示会では、


各部署向けの12の展示会で構成されており、


人事・総務・経理・法務・経営・マーケティング・営業などあらゆる部門に向けたソリューションが集結します。


来場登録はこちら :
https://www.bizcrew.jp/expo/entry/marketing-sales-tokyo?utm_source=mailmagazine&utm_medium=email&utm_campaign=marketing_tokyo_all


■無料特別講演を一部紹介










バックオフィス World 特別講演詳細はこちら(http://www.bizcrew.jp/seminar/bkw?utm_source=mailmagazine&utm_medium=email&utm_campaign=backoffice_tokyo_all)



マーケティング・セールス World 特別講演詳細はこちら(https://www.bizcrew.jp/expo/seminar/marketing-sales-tokyo)





---＜展示会概要＞-------------------------------------------------------


バックオフィス World 2025 夏 東京


【構成展】 　


　人事支援 EXPO 　　 　　 法務支援 EXPO


経理支援 EXPO　　　　　 総務支援 EXPO


バックオフィス業務改革 EXPO


　展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/back-office-tokyo


～同時開催展～


マーケティング・セールス World 2025 夏 東京


【構成展】


　マーケティング支援 EXPO　販促支援 Week


　広告支援 EXPO　 　　　　　営業支援 Week


CS・CX支援 EXPO 　　EC通販支援 EXPO


　フロントオフィス業務改革 EXPO


　展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/marketing-sales-tokyo


会　期：2025年9月8日(月)～9月10日(水)


10時～17時


会　場：東京ビッグサイト(南１～４ホール)


主　催： バックオフィス World／


マーケティング・セールス World 実行委員会


