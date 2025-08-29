世界的ラッパーDenzel Curry（デンゼル・カリー）が『Jack & Music』のヘッドライナーとして出演決定！ Jack Daniel’s Old No.7にちなんだ777円チケットも販売。

ブラウンフォーマンジャパン株式会社

ブラウンフォーマンジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：アーロン・J・マーティン）が誇る代表ブランドである「ジャックダニエル」が、国内外の注目アーティストが集う音楽イベント、『Jack & Music』を今年も開催いたします。150年以上にわたり、世代を超えて愛され続けるブランドの精神を音楽で表現する本イベントは、2025年9月27日（土）に東京・渋谷、11月1日（土）に大阪で開催されます。

「Independence」「Authenticity」「Integrity」「Fidelity」。『Jack & Music』は、これらのブランドの価値観と共鳴する「他人に流されないこだわり」を持つ人々が集まり、カルチャーの発信地として世界的に知られる渋谷を舞台にした都市型音楽イベントです。

ヘッドライナーにはエネルギッシュなラップと多様な音楽性でアンダーグラウンドから最前線へと躍進を遂げ、現代ヒップホップシーンを魅了するDenzel Curry（デンゼル・カリー）を迎えます。当日はSpotify O-EASTとduo Music Exchangeの2会場を舞台に、特別な音楽イベントが開催され、O-EASTではDenzel Curry（デンゼル・カリー）を筆頭にHIPHOPライブを中心とした迫力のステージが展開。duoでは人気DJたちがHIPHOP、TECHNO、HOUSEを交差させる音楽空間を創出しパーティー会場を盛り上げます。ジャンルを超えたアーティストたちが一堂に集結する、音楽ファン必見のイベントになっています。

また今年はついに『Jack & Music』初の大阪開催が実現。東京開催とは一味違ったラインナップが大阪の夜を熱狂させます。会場の熱気とともに、関西ならではのカルチャーが融合した唯一無二の空間を創り出し、音楽とカルチャーを愛するすべての人にとって見逃せないイベントです。

その他の出演アーティスト及び、大阪開催の詳細情報は今後イベント公式サイト、SNSで順次発表予定です。

Denzel Curry（デンゼル・カリー）

アメリカ・フロリダ州マイアミ出身のラッパー、デンゼル・カリーは、革新的な音楽性と圧巻のライブパフォーマンスでアンダーグラウンドからメインストリームへと駆け上がった、現代のHIPHOP界を代表する存在。その音楽性はヒップホップ、トラップ、パンクラップなど、ジャンルの境界を超え現代HIPHOPの革新性と多様性を体現しており、激しいエネルギーと社会問題や個人の葛藤を鋭く切り取り心に刻まれるリリックで若いリスナーの心を捉えています。

2011年に初のミックステープを発表し、スペース・ゴースト・パープの後押しで注目を集めると、2013年には高校生ながらデビューアルバム『Nostalgic 64』をリリース。2015年の「Ultimate」のヒットを皮切りに、2016年には『Imperial』でXXL誌の「Freshman Class」に選出され、HIPHOP界に若き才能として頭角を現しました。2018年には3部構成のコンセプト・アルバム『Ta13oo』で、精神的な闇や社会的な抑圧をテーマにしながらも、音楽的にはジャンルを超えた挑戦を行い、全米チャートTop30入りを果たしました。

その後も、Kenny Beatsとのコラボ作『UNLOCKED』（2020年）や、多彩なゲストを迎えた『Melt My Eyez See Your Future』（2022年）、世界的アーティストFred Againと共演を果たした『Victory Lap Four』(2025年)など、作品ごとに進化を続けており、彼の音楽は、怒り、希望、孤独、再生といった感情を鋭く描き出し、聴く者に深い思索を促しています。

2019年には初来日公演を果たし、日本のファンを魅了。『ドラゴンボール』などのアニメや映画を愛する一面もあり、日本文化への造詣の深さは、彼のビジュアルや世界観にも影響を与えています。

彼の存在や作品は、現代HIPHOPの進化を象徴し、音楽だけでなくカルチャー全体に影響を与え続けています。

ジャックダニエルの象徴的な存在である「Old No.7」。創業者ジャスパー・ニュートン・ダニエルのこだわりと情熱、そしてブランドの歴史を象徴する製品として、長年にわたり世界中のファンに愛されてきました。

今回の『Jack & Music』では、この「No.7」にちなんだ特別なチケット企画を実施いたします。

<\777 Ticket >

ジャックダニエルを象徴するNo.7にちなんで今回は\777でチケットを販売します。

国内外の人気アーティストを破格で見れるチャンス!

こちらは先着77名限定のスペシャルプライスチケットとなります。

< Jack & Music 開催概要>

公式URL：jackandmusic.jackdaniels.com

東京会場

日時：2025年9月27日（土）23:30～5:00

会場：

・Spotify O-EAST：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-14-8 O-EASTビル 2F

・duo MUSIC EXCHANGE：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-14-8 O-EASTビル 1F

\777 Tickets \777（税込）※先着77名限定 / 前売り：\3,500（税込）/ 当日：\4,000（税込）

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/jackandmusic/

※9/5(金) 正午12時販売開始

ジャックダニエル ブランドストーリー

ジャック ダニエル蒸溜所は、1866年にアメリカ合衆国政府に正式に登録され、テネシー州リンチバーグに本拠を置く。アメリカ合衆国で初めて登録された蒸溜所であり、アメリカ合衆国国家歴史登録財にも指定されている。現在、ジャックダニエルは世界170以上の国で親しまれるグローバルアイコンであり、インターブランド社によって「世界で最も価値あるスピリッツブランド」のひとつとして認められている。日本では、ジャックダニエル オールドNo.7、ジャックダニエル テネシーハニー、ジェントルマンジャック、ジャックダニエル シングルバレルが、ジャックダニエルブランドから発売されている。

公式Instagram : https://www.instagram.com/jackdanielsjapan/(https://www.instagram.com/jackdanielsjapan/%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B)

ブラウンフォーマン社について

ブラウンフォーマンコーポレーションは150年以上にわたり、ジャックダニエル、ジェントルマンジャック、ウッドフォードリザーブ、グレンドロナック、ベンリアック、グレングラッサ、エラドゥーラ、エルヒマドール、シャンボール、ジンマーレ、ディプロマティコなどの飲料アルコールブランドを製造し、最高品質の商品と体験を提供できるように日々努力しています。ブラウンフォーマンのブランドは、全世界で約5,700人の従業員によって支えられ、世界170カ国以上で販売されています。1870年に設立された家族経営の同社は、ニューヨーク証券取引所に上場しており、今回も「世界で最も倫理的な企業(C)」2024に認定されました。同社の詳細については、https://www.brown-forman.com をご覧ください。ブラウンフォーマンジャパン株式会社に関する情報については、https://www.brown-forman.com/Japanをご覧ください。(https://www.brown-forman.com/Japan%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)

