2025大阪・関西万博オフィシャルストア エディオンなんば本店　 7月売れ筋ランキングを公開！

＜売れ筋は1,000円前後の商品に 観光客の“ちょい買い”に需要!?＞ 2025大阪・関西万博オフィシャルストア エディオンなんば本店 7月 売れ筋ランキングを公開！ 不動のダントツ１位は、今月も変わらずスタンプパスポート！ - 海外観光客の間でもスタンプパスポートの人気が上昇 -

株式会社エディオンは、エディオンなんば本店（大阪市中央区）1階に「2025大阪・関西万博オフィシャルストア エディオンなんば本店」を開設しています。大阪・関西万博の会場外で、ゆったりと記念グッズやお土産品を購入できることから、万博来場者や海外からの観光客の皆様などにご利用いただいています。このたび、6月に続き、7月の人気商品のランキング（総合、国・地域別）を発表します。

大阪・関西万博の攻略法として注目の“事前購入”。

オフィシャルストアで買い物を済ませ、

混雑や行列を回避するお客様が急増！

大阪・関西万博では、会場内オフィシャルストアの混雑が続いており、夏休み期間を迎えた現在、関西以外からのお客様も増加し、引き続き混雑が見込まれます。そんな中、万博を快適に楽しみたいお客様にご利用いただいているのが、事前にゆっくりと買い物ができる「2025大阪・関西万博オフィシャルストア エディオンなんば本店」で、開催開始以降、来店者が急増しています。

＜特長＞

■なんば駅から近い好アクセスの店舗、お買い求めしやすい1階に開設。

■事前にショッピングを済ませることで、パビリオン見学などに充てる時間を増やせ、より有意義に過ごせる。

■お気に入りのアイテムを事前に入手して“着ていく・持っていく”ことで、気分も高まり楽しみ方がより豊かに。

7月 売れ筋商品ランキング（総合）

※累計販売数量ベース、すべてミャクミャク関連商品





1位（6月 1位→１位） 公式スタンプパスポート（文具） 会場内のスタンプラリーと連動した公式パスポート。旅の記録や記念品としてぴったりな一冊。

２位（6月 3位→2位） ミャクミャク ラングドシャ―（菓子）

ミャクミャクをプリントした、みたらしチョコ味のラングドシャ。一度食べればリピート間違いなし。

３位（6月 圏外→3位） EXPO2025 サンリオキャラクターズ ミャクミャクなりきり立体マスコットカラー キーホルダー ハローキティ （雑貨 ）

公式キャラクター「ミャクミャク」とサンリオキャラクターズがコラボレーション。

４位（6月圏外） ミャクミャク プリントクッキー（菓子）

公式マスコット「ミャクミャク」がプリントされた可愛いクッキーです。

５位（6月圏外） ミャクミャク 立体キーホルダー（雑貨）

ミャクミャクそのままの小さくてかわいい立体キーホルダーです。

第1位の人気商品 公式スタンプパスポートについて

大阪・関西万博会場内のパビリオンや施設をめぐり、200個以上用意された個性的なデザインのスタンプを1冊にすべて押すことができます。ゾーンごとにスタンプを整理して集めやすい構成で、説明や地図、パビリオンの写真も紹介されているので、事前購入すれば見学の計画を立てるのに役立ちます。当店のオフィシャルストア来店者の約10人に1人が購入している人気商品です。

7月 国・地域別 販売数ランキング

【国・地域別 販売数ランキング】

販売数の第1位は今月も台湾。中国、香港などアジア圏やカナダのお客様がご購入。一方で先月4位の米国は6位に後退。

エディオン なんば本店は、接客の多言語対応をはじめとする訪日外国人客の皆様へのサービスに注力していることから、オフィシャルショップもさまざまな国・地域のお客様で連日盛況です。国・地域別の販売数でみると、第1位の国・地域は「台湾」で、「中国」「香港」とアジア圏のお客様のご購入が先月同様目立っています。一方で先月4位だった米国に代わり、カナダのお客様の購入比率が増加しました。

■国・地域別 販売数ランキング（7月）





※免税による国籍判別ができるデータより集計、累計販売数量

7月 国・地域別 人気商品 トップ３

販売数ランキング1位から5位までの国・地域で人気の高い商品をご紹介します。





台湾（655点）

1位 公式スタンプパスポート（文具）

会場内のスタンプラリーと連動した公式パスポート。旅の記録や記念品としてぴったりな一冊。

２位 ミャクミャク ラングドシャ（菓子）

会場内のスタンプラリーと連動した公式パスポート。旅の記録や記念品としてぴったりな一冊。

3位 ミャクミャクなりきりぬいぐるみ ハローキティ（雑貨）

「ミャクミャク」とサンリオキャラクターズがコラボレーション。





中国（509点）

1位 ミャクミャク ラングドシャ（菓子）

ミャクミャクをプリントした、みたらしチョコ味のラングドシャ。

2位 公式スタンプパスポート（文具）

会場内のスタンプラリーと連動した公式パスポート。旅の記録や記念品としてぴったりな一冊。

3位 ミャクミャクなりきりぬいぐるみ ハローキティ（雑貨）

「ミャクミャク」とサンリオキャラクターズがコラボレーション。





香港（205点）

１位 ミャクミャク×大阪環状線 A4クリアファイル（雑貨）

車掌さんに変身したミャクミャクをあしらったかわいいデザインのA4クリアファイル。

2位 ミャクミャク プリント小まんじゅう（菓子）

キャラクターをプリントしたひと口サイズの小まんじゅう

3位 ミャクミャクなりきりぬいぐるみ ハンギョドン（雑貨）

「ミャクミャク」とサンリオキャラクターズがコラボレーション。





カナダ（70点）

１位 ミャクミャク 新幹線ステッカーLet's go （文具）

「ラッピング新幹線」とミャクミャクがコラボレーションしたステッカー

2位 ミャクミャク カモノハシのイコちゃん クリアシール Friends（雑貨）

ミャクミャクと「カモノハシのイコちゃん」がコラボレーションした楽しいシール

３位 公式スタンプパスポート（文具）

会場内のスタンプラリーと連動した公式パスポート。旅の記録や記念品としてぴったりな一冊。





タイ（70点）



1位 ミャクミャク 大阪城 マグネット（雑貨）

旅の記念やプレゼントに! 喜ばれるポップなイラストデザイン。

２位 ミャクミャクラングドシャ（菓子）

ミャクミャクをプリントした、みたらしチョコ味のラングドシャ。

3位 ミャクミャクなりきりぬいぐるみハローキティ（雑貨）

「ミャクミャク」とサンリオキャラクターズがコラボレーション。

店舗担当者のコメント 8月・9月のおすすめ商品も紹介！

7月は夏休みに入り、関西以外からの旅行客の増加に伴い、お土産の定番で1,000円前後のお菓子やぬいぐるみの売上が急伸しました。一方で、連日40度近い酷暑が続いており、暑さ対策も注目を集めています。

夏休み期間のお客様が増える8月や残暑が残る9月は、以下の商品がお勧めになります。

【8月・9月のおすすめ商品】

●暑さ対策に役立つ「Tシャツ」「ハンディファン」「冷感グッズ」

●旅行・帰省みやげにぴったり「日持ちする限定菓子」

【ご参考】エディオン なんば本店で提供する「訪日外国人向けサービス」

エディオン なんば本店では、訪日外国人向けサービスに注力し、11種類の言語に対応する約100名のスタッフによるサポートサービスを提供しています。

■多言語対応でお買い物をサポート「ショッピングツアーガイド」

事前にWEB予約をしていただくことで、専門のスタッフによるさまざまなサポートが受けられる「お客様サポート予約」サービスを実施中です。お買い物のサポートをご希望のお客様には、英語や中国語、韓国語などでご希望の言語で店舗内をツアー形式でご案内する「ショッピングツアーガイド」サービスを提供し、最新の商品をスタッフがお勧めします。日本ならではの家電やお土産選びをお手伝いいたしています。

■身軽にお買い物を楽しむ「当日ホテル配送サービス」

Uber Eatsの配達サービスを通じた当日配送サービスを提供。店頭でお申込みいただくと、ホテルなどの指定場所に商品を配送します。利用料は有料です（1,000円、税込)。

※配達には、商品の種類・サイズ・個数などの制限があります。

■エディオン なんば本店について

所在地：大阪市中央区難波3丁目2番18号

営業時間：1F～6F 10:00-21:00、7F～8F 10:00-22:00

交通アクセス：大阪メトロ「なんば」駅（1番出口 約2分）、近鉄・阪神「大阪難波」駅（東改札口 約5分）、南海「なんば」駅（中央改札口 約4分）、JR「難波」駅（北出口 約9分）

URL: https://namba.edion.com/

ⒸExpo 2025