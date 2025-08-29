こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「マンションレビュー」2025年7月 全国中古マンション相場推移を発表
騰落率の前年比較では、一都三県の中で「東京都」が＋約34％と依然として大幅な上昇。
エリア別でも「都心5区」が＋約40％と高騰を牽引し、都内他エリアとの差は引き続き拡大。
「不動産×WEB×ビッグデータ」の領域で、さまざまな不動産テックサービスを展開する株式会社ワンノブアカインド(本社：東京都港区、代表取締役社長：川島 直也、以下当社)は、当社が運営しているマンション情報サイト「マンションレビュー」の保有データを元に、全国の2025年7月の中古マンション相場を調査。坪単価をベースに70㎡での価格に換算した「中古マンション価格」*1について、10年前・5年前・3年前・前年からの推移を都道府県別・エリアごとにまとめましたので、発表いたします。
当社が2010年より運営のマンション情報を中心とした不動産情報サイト。全国約15万8千棟(2024年)の『物件概要・口コミ・適正相場・資産価値』がわかる情報サイトで、年間の訪問ユーザー数は約1,300万人(2024年)。登録会員数は2025年7月に85万人を突破いたしました。
また、一般ユーザーだけではなく、1,700社以上の全国の不動産会社にもさまざまな角度からのデータや物件
情報を提供し、その取引をサポートしております。
今後も「消費者が後悔しない不動産取引」の実現を目指し、サービスの開発・提供を進めてまいります。
◆マンション情報サイト「マンションレビュー」
https://www.mansion-review.jp/
◆マンションレビュー公式X(twitter)
https://twitter.com/mansion_review
◆株式会社ワンノブアカインド プレスリリース一覧
https://www.one-of-a-kind.co.jp/pressrelease/
◆不動産売却サービス「タカウル」
(マンションレビュー事務局監修。業界慣習と不動産市場を徹底調査し、高値売却が実現する仕組みを構築)
https://www.mansion-review.jp/baikyaku/
【会社概要】
社名：株式会社ワンノブアカインド
所在地：105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4番7号 虎ノ門36森ビル 10階
代表者：代表取締役社長 川島 直也
設立：2009年9月10日
資本金：3,179万9,000円
事業内容：不動産メディアサービス企画・立案・運営、WEB制作、広告代理業務
コーポレートサイト：https://www.one-of-a-kind.co.jp/
◆マンションホームページ(物件特設サイト)制作サービス「マンションPress」
https://www.one-of-a-kind.co.jp/hp/tokusetsu/
◆マンションデータ(パンフレット・図面集・価格表)ダウンロードサービス「MDL」
https://www.one-of-a-kind.co.jp/data/
その他、ホームページ制作・マーケティング支援サービス各種を展開中。
本件に関するお問合わせ先
＜本リリースに関する報道関係者さまからのお問い合わせ＞
株式会社ワンノブアカインド 広報担当 石川、野口
105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4番7号 虎ノ門36森ビル 10階
TEL: 03-6432-0970 FAX: 03-6432-0499 E-mail: pr@one-of-a-kind.co.jp
関連リンク
2025年7月相場推移_データ集
https://www.mansion-review.jp/pressrelease/detail/?id=240
マンションレビュー
https://www.mansion-review.jp/
ワンノブアカインド
https://www.one-of-a-kind.co.jp/
【中古マンション騰落率サマリー】
■首都圏主要エリア
＜10年前比較（2015年7月）＞
・都県単位1位 ：「東京都」＋92.3%
・エリア単位１位：「都心5区エリア(千代田区・中央区・港区・新宿区・渋谷区)」＋142.0％
＜5年前比較（2020年7月）＞
・都県単位1位 ：「東京都」＋76.9％
・エリア単位1位：「都心5区エリア(千代田区・中央区・港区・新宿区・渋谷区)」＋104.9％
＜3年前比較（2022年7月）＞
・都県単位1位 ：「東京都」＋46.2％
・エリア単位1位：「都心5区エリア(千代田区・中央区・港区・新宿区・渋谷区)」＋83.2％
＜1年前比較（2024年7月）＞
・都県単位1位 ：「東京都」＋33.7％
・エリア単位1位：「都心5区エリア(千代田区・中央区・港区・新宿区・渋谷区)」＋40.1％
■47都道府県別
※2025年7月の販売件数*2が50件未満の県は、算出根拠となるデータ数が少ないため下記対象から除外。
＜10年前比較（2015年7月）＞
・騰落率：1位「東京都」＋92.3%、2位「群馬県」＋87.7％
＜5年前比較（2020年7月）＞
・騰落率：1位「東京都」＋76.9％、2位「茨城県」＋32.0％
＜3年前比較（2022年7月）＞
・騰落率：1位「東京都」＋46.2％、2位「群馬県」＋31.0％
＜1年前比較（2024年7月）＞
・騰落率：1位「東京都」＋33.7％、2位「長野県」＋24.7％
*1 当社が保有する中古マンションの販売履歴データを元に「坪単価」を算出し、70㎡での価格に換算した推定価格。
*2 当月(2025年7月)の販売件数。
※2025年8月18日現在の自社データより算出。
※本リリースは調査内容の一部を抜粋したものとなります。
調査の全データは、以下URLのデータ集に掲載しております。
https://www.mansion-review.jp/pressrelease/detail/?id=240
※本リリースのデータをご利用いただく際は、引用元として【マンションレビュー調べ】と明記し、下記のリンクをご挿入ください。
https://www.mansion-review.jp/
■首都圏主要エリア 中古マンション相場推移(2015年7月～2025年7月)
■中部圏主要エリア 中古マンション相場推移(2015年7月～2025年7月)
https://www.mansion-review.jp/pressrelease/detail/?id=240
■47都道府県別 中古マンション相場推移(2015年7月～2025年7月)
※2025年7月の対象件数が50件未満の県については、算出根拠となるデータ数が少ないため★をつけて掲載
