メタバースヨコスカ　メタバース観光ツアー出張版！「横須賀美術館」編開催！～ワールドクリエイターと市の職員がVRの横須賀をご案内！～

横須賀市

横須賀市では、メタバースを活用した都市魅力の発信や、

観光PRを目的としたプロジェクト「メタバースヨコスカ」を推進しています。

今回は特別編として、先日VRChat上に再公開された

横須賀美術館を再現したワールド「Yokosuka Museum of Art -横須賀美術館-」を

作者である、そにつく（曾爾造）氏に解説をしていただきながら、市職員のアテンドで観光する

メタバース観光ツアー出張版！「Yokosuka Museum of Art -横須賀美術館-」編を開催します。

ワールドの紹介はもちろん、作者のこだわりなども交えて解説していただきます！

VRChat初心者の方も大歓迎！ぜひこの機会に横須賀ゆかりのワールドへお出かけください。

皆様のご参加をお待ちしております。

１．開催概要

日時：令和7年9月5日（金曜日）21時00分～22時00分（予定）

会場：VRChat 「Yokosuka Museum of Art -横須賀美術館-」

参加費：無料

参加方法： メタバースヨコスカグループにご参加の上、グループインスタンスにお入りください。

インスタンス開場時間：21:00（予定）

グループURL：https://vrc.group/YKSKVR.6471 PC／PCVR で参加可能です。

※今回のツアーは、MetaQuest単体での参加はできません

２. ワールド作者について

そにつく（曽爾造）旧名：sonic885

奈良県宇陀郡との関連性はない。

平成31年に建築系ワールド制作を目的にVRChatを開始。

同年9月、旅行中に横須賀美術館の訪問を予定していたが 諸事情によりこれを断念する際に

「行けないならVRで作ればいいのでは？」 という斜め上の発想から横須賀美術館の制作を開始。

年末までにはV1.0を完成させる。

幾度かの現地での取材を繰り返しながら令和3年に非公認ワールドとして公開。

令和4年には横須賀美術館、山本理顕設計工場、廣村デザイン事務所の許可と協力を得た公認

「Yokosuka Museum of Art -横須賀美術館-」を公開。

以降は非公開前提で再現ワールドを作成している。

３． メタバースヨコスカについて

令和5年10月より運用を開始している横須賀市によるメタバースを活用した、都市魅力の発信

や観光PRを目的とするプロジェクト。

現在はメタバースプラットフォームVRChatにおいて2つのワールドを運営。

ワールド累計訪問者数は2つのワールドを合わせて20万人を突破しました。

また、BOOTHや公式サイトでスカジャンをはじめとするご当地アイテムの3Dデータを無償で提

供し、多くのユーザーにご愛用いただいています。

特にスカジャンの3Dデータは、累計ダウンロード数が5万ダウンロードを達成するなど、大変

好評をいただいています。

（1）公式サイト：https://metaverse-yokosuka.com/

（2）X（旧Twitter）：https://twitter.com/metasuka_vr

（3）BOOTH：https://metasukavr.booth.pm

（4）VRChat：

DOBUITA＆MIKASA WORLD

https://vrchat.com/home/launch?worldId=wrld_ef280de9-4953-4068-8bbf-83a72c4e6f63

SARUSHIMA WORLD

https://vrchat.com/home/launch?worldId=wrld_2142ea4d-3faf-49af-8cb1-392fcbf013cc

４． VRChatとは

VRChat はアバター姿となって、

仮想世界でのインタラクティブな体験を楽しめるVRメタバースプラットフォームです。

数百万の人々が集まって数多くのユーザーの作り出すコミュニティを形成し、

このメタバース空間で自由な活動を楽しまれています。

公式サイト：https://hello.vrchat.com/