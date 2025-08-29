メタバースヨコスカ メタバース観光ツアー出張版！「横須賀美術館」編開催！～ワールドクリエイターと市の職員がVRの横須賀をご案内！～
横須賀市では、メタバースを活用した都市魅力の発信や、
観光PRを目的としたプロジェクト「メタバースヨコスカ」を推進しています。
今回は特別編として、先日VRChat上に再公開された
横須賀美術館を再現したワールド「Yokosuka Museum of Art -横須賀美術館-」を
作者である、そにつく（曾爾造）氏に解説をしていただきながら、市職員のアテンドで観光する
メタバース観光ツアー出張版！「Yokosuka Museum of Art -横須賀美術館-」編を開催します。
ワールドの紹介はもちろん、作者のこだわりなども交えて解説していただきます！
VRChat初心者の方も大歓迎！ぜひこの機会に横須賀ゆかりのワールドへお出かけください。
皆様のご参加をお待ちしております。
１．開催概要
日時：令和7年9月5日（金曜日）21時00分～22時00分（予定）
会場：VRChat 「Yokosuka Museum of Art -横須賀美術館-」
参加費：無料
参加方法： メタバースヨコスカグループにご参加の上、グループインスタンスにお入りください。
インスタンス開場時間：21:00（予定）
グループURL：https://vrc.group/YKSKVR.6471 PC／PCVR で参加可能です。
※今回のツアーは、MetaQuest単体での参加はできません
２. ワールド作者について
そにつく（曽爾造）旧名：sonic885
奈良県宇陀郡との関連性はない。
平成31年に建築系ワールド制作を目的にVRChatを開始。
同年9月、旅行中に横須賀美術館の訪問を予定していたが 諸事情によりこれを断念する際に
「行けないならVRで作ればいいのでは？」 という斜め上の発想から横須賀美術館の制作を開始。
年末までにはV1.0を完成させる。
幾度かの現地での取材を繰り返しながら令和3年に非公認ワールドとして公開。
令和4年には横須賀美術館、山本理顕設計工場、廣村デザイン事務所の許可と協力を得た公認
「Yokosuka Museum of Art -横須賀美術館-」を公開。
以降は非公開前提で再現ワールドを作成している。
３． メタバースヨコスカについて
令和5年10月より運用を開始している横須賀市によるメタバースを活用した、都市魅力の発信
や観光PRを目的とするプロジェクト。
現在はメタバースプラットフォームVRChatにおいて2つのワールドを運営。
ワールド累計訪問者数は2つのワールドを合わせて20万人を突破しました。
また、BOOTHや公式サイトでスカジャンをはじめとするご当地アイテムの3Dデータを無償で提
供し、多くのユーザーにご愛用いただいています。
特にスカジャンの3Dデータは、累計ダウンロード数が5万ダウンロードを達成するなど、大変
好評をいただいています。
（1）公式サイト：https://metaverse-yokosuka.com/
（2）X（旧Twitter）：https://twitter.com/metasuka_vr
（3）BOOTH：https://metasukavr.booth.pm
（4）VRChat：
DOBUITA＆MIKASA WORLD
https://vrchat.com/home/launch?worldId=wrld_ef280de9-4953-4068-8bbf-83a72c4e6f63
SARUSHIMA WORLD
https://vrchat.com/home/launch?worldId=wrld_2142ea4d-3faf-49af-8cb1-392fcbf013cc
４． VRChatとは
VRChat はアバター姿となって、
仮想世界でのインタラクティブな体験を楽しめるVRメタバースプラットフォームです。
数百万の人々が集まって数多くのユーザーの作り出すコミュニティを形成し、
このメタバース空間で自由な活動を楽しまれています。
公式サイト：https://hello.vrchat.com/