【SMYTHSON】日本橋三越本店POP UPイベントのお知らせ

株式会社ルックホールディングス

株式会社ルックが展開する英国発のステーショナリー、レザーグッズブランド「SMYTHSON」（スマイソン）は、2025年9月10日(水)～9月23日(火・祝）の期間、日本橋三越本店 本館１階 ステージにて、POP UPイベントを開催いたします。

本イベントでは、スマイソンのアイコンである「ノートブック」をはじめ、繊細で美しい「メッセージカード」や上質でモダンな「レザーグッズ」、そして通常展開のない洗練された「ジュエリーボックス」や「カクテルボックス」などの特別な商品もご紹介いたします。

また、英国の老舗百貨店「リバティ ロンドン」への出店を記念して誕生した、限定コレクション「Smythson x Liberty」を、日本橋三越本店にて 国内先行発売いたします。

発売初日の9月10日(水)には、Liberty Print Collectionをご購入いただいたお客さまに、ご購入のリバティプリントに合わせたカラーの一輪のお花を先着にてプレゼントいたします。

2026 Soho Weekly Diary in Panama, Bright Purple \45,100

会場では、130年以上にわたりスマイソンが紡いできた歴史を物語るアーカイブピースの展示も予定しております。

1930年代に作られた愛らしいミニチュアのデスクセットや、2006年にアレキサンダー・マックイーンをはじめとする著名なデザイナーと共に手がけた10周年記念のファッションダイアリー、そして英国航空とのコラボレーションで制作されたコンコルド関連の特別なアイテムなど、ブランドの軌跡を象徴する貴重なコレクションをご覧いただけます。

この特別な機会に、英国のクラフツマンシップとタイムレスな美しさを受け継ぐスマイソンの世界をぜひお楽しみください。

[ 店舗詳細 ]

店名：日本橋三越本店

所在地：〒103-8001 東京都中央区日本橋室町１丁目４－１ 本館1F

電話番号：03-6439-1675 (ルック事業本部)

営業時間：10:00-19:30（定休日は施設に準ずる）

取扱商品：バッグ、レザーグッズ、ノートブック、ホーム等

【ABOUT SMYTHSON】

1887年にイギリス・ロンドンのボンド・ストリートにて創業された上質なステーショナリー＆レザーグッズブランドです。王室御用達の称号を持ち、その卓越した技術と高い品質で、イギリス王室をはじめとする世界中の著名人に愛されてきました。

創業者フランク・スマイソンは、手帳とステーショナリーを取り扱う専門店を開店し、そこからブランドの歴史が始まりました。シンプルかつエレガントなデザインが特徴で、そのタイムレスなスタイルはクラシックでありながら現代のライフスタイルにも調和し、長年愛され続けています。

すべてのアイテムは細部まで丁寧に仕上げられ、耐久性と美しさが両立されています。そのクラフトマンシップと質の高い素材に対するこだわりは、現在も変わらず、伝統と革新を兼ね備えた製品を提供し続けています。

また、製品にイニシャルやモチーフの刻印を施すことで、パーソナライズされたアイテムは製品をより個性的で特別なものに仕上げます。