「大栄環境グループ統合報告書2025」を発行致しました。

大栄環境株式会社

大栄環境株式会社は、本日、「大栄環境グループ統合報告書2025」を発行いたしました。

本報告書は、投資家の皆さまとの建設的な対話のきっかけとなることを目的に、大栄環境グループの企業価値向上に向けた取り組み を体系的に整理して編集しました。

今回は、成長戦略として、新たにスタートした中期経営計画「D-Plan 2028」、重要課題（マテリアリティ）と6つの資本との紐づき、 それぞれの資本の強化策を「Focus」シリーズとして具体的に紹介しています。さらに、重要課題（マテリアリティ）ごとのアクションプラン とKPIも中期経営計画と連動させて整理し、開示しました。また、若手従業員による座談会、役員によるガバナンス座談会も掲載して おり、課題認識や未来に向けた思いを感じ取っていただければ幸いです。

なお、報告書内で報告していない詳細なESGの取り組みやデータについては、大栄環境グループのウェブサイトにて開示しています。

是非ご覧くださいませ。

https://www.dinsgr.co.jp/ir/integrated_report/pdf/daieikankyo_integlated_report2025.pdf