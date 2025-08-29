【兵庫ブロック協議会】9/7はしあわせの村に集合！！【SURVIVAL QUEST ～試練に挑む勇者たち～】に挑戦しよう！！

公益社団法人日本青年会議所近畿地区協議会

今ある防災標語「おはしも」（押さない、走らない、しゃべらない、戻らない）に新しい標語「みらいの」（みださない、らんぼうしない、いそがない、のこらない）を追加し兵庫県発案の運動として発信していきます。

2025年9月7日（日）に神戸市のしあわせの村にて防災事業【SURVIVAL QUEST ～試練に挑む勇者たち～】の開催が決定しました！！

当事業は、防災×キャンプを混ぜ合わせた体験型防災イベントになります！

【先着200名限定！ゆれるんで地震の揺れを体験できるチャンス！】

また消防局からは「ゆれるん」が来てくれます！

「ゆれるん」は地震の揺れをリアルに再現できる起震車になります。

実際の震度を安全に体感し、防災の大切さを学べます。

お子さまから大人まで参加OK！揺れる車の中で「もしも」の時の行動を体で覚えられるチャンスです！

【先着400食限定！無料で丸亀製麺うどんが食べられるチャンス！】

9/7（日）しあわせの村で開催の「SURVIVAL QUEST」に来れば、防災体験も！おいしいうどんも！両方楽しめちゃう！！

★丸亀製麺特製うどん（無料）事前申込で限定400食！できたてをその場で味わえます

※無くなり次第終了です！早めの申込みをオススメします！

・防災体験は、子どもも大人も楽しめる内容が盛りだくさん

・VRで地震を体験「ゆれるん」

・段ボール防災迷路

・消防服での写真撮影

・防災バッグづくりなどなど！

・資料や講演を見て聞いて学ぼう！

・おいしい＆ためになる1日！家族や友達と一緒に、楽しみながら防災力アップしましょう！！

今の日本は国民近年、日本各地で自然災害が頻発する中、兵庫県は阪神・淡路大震災から30年という節目を迎えました。県民の防災意識は高いものの、実際の行動には結びついていない現状があります。災害時に的確に対応できるよう、意識の向上だけでなく、具体的な備えをする必要があります。

当事業の概要

♦名称：【SURVIVAL QUEST ～試練に挑む勇者たち～】

♦会場：しあわせの村（体育館、体育館周辺、研修館（大会議室、研修室1,2,3）

♦住所：〒651-1106 神戸市北区しあわせの村1番1号

♦日時：2025年9月7日日曜日 11時00分～16時00分頃

♦内容：キャンプやサバイバル要素を混ぜた体感ゲーム型の防災事業

♦事前申し込みフォーム：

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4wVSJyFLt03qN91hknmxESnKFJgVlIpO4_1WPxfJnRhHTaw/viewform

■お問い合わせ先

公益社団法人日本青年会議所 近畿地区兵庫ブロック協議会 兵庫の未来創造委員会

委員長 實 和代 TEL: 080-6146-4705 Mail: mk0822rk@gmail.com

副委員長 川西 涼太 TEL: 080-5632-7987 Mail: kawanishiryota0322@gmail.com

担当者名：川西 涼太