10月18日（土）開催「厳島水中花火大会」チケットの一般販売が9月2日（火）12:00より開始

厳島水中花火実行委員会

厳島水中花火大会実行委員会（所在地：広島県廿日市市、実行委員長：古谷正樹）は、2025年10月18日（土）に広島県廿日市市にて開催される「厳島水中花火大会」のチケット販売を開始することをお知らせいたします。

打ち上げは18:15~18:45の30分間行われ、世界最高峰の花火師たちが手掛ける、平和への願い、伝統の継承、地域活性化への願いを込めた約2500発の花火が宮島の夜空を彩ります。

個人協賛席としてチケットの一般販売は9月2日（火）12:00よりファミリーマート（EVENTIFY）にて開始いたします。

■個人協賛席詳細

・販売開始日時：9月2日（火）12:00~

※売切れ次第終了

・金額：1口15000円（税込）

・販売先：ファミリーマート（EVENTIFY）

https://r.funity.jp/itsukushimahanabi

■国内外からの評価も高い花火師が演出を担当

本大会では日本の名だたる花火の演出を手がけ、世界大会への出場など国内外からの評価も高い花火師 齋藤健太郎を中心とした職人たちや、日本煙火芸術協会に所属する一流の花火師たちが一発一発に魂を込めた花火が披露されることが決定しました。

日本煙火芸術協会は日本の名だたる花火大会の演出を手がける花火師の所属する団体です。日本煙火芸術協会に入会するためには、全国で9つの地位ある花火大会において入賞することが選考条件の一つとされています。厳島水中花火大会では、各地各時代の競技大会での優勝作品や、名だたる花火師がさらに研究を重ねた新作花火などを集結させた、日本最高峰の花火を一夜で楽しむことができます。

※本大会で披露される水中花火のイメージ画像

■花火師 齋藤健太郎 コメント

宮島ではこれまで水上で点火した花火を水中に投げ込み爆発させる「水中花火」を中心とした花火大会が長年開催されており、本大会もその歴史を継承しています。

これまでの伝統的な花火のほか、ここ厳島でしか見ることができない演出も準備しています。また水中花火以外にも日本煙火芸術協会が手がける芸術玉をご覧いただくことができる予定です。

新たな形でスタートをきった厳島の水中花火大会を象徴する花火としてみなさまにお楽しみいただけるよう、本番まで全力で取り組んでまいります。

本大会の花火演出に関して詳しくは随時公式HP、Xでもお知らせいたします。

公式HP：https://hanabifes.com/itsukushima/

■「厳島水中花火大会」とは

世界遺産 嚴島神社でも有名な、広島県廿日市市宮島町では水上で点火した花火を水中に投げ込み爆発させる「水中花火」を中心とした花火大会が約50年の長きに渡り開催されてきました。地元の方々をはじめとした多くの人々に愛されてきた花火大会でしたが、諸般の事情により2019年を最後に惜しまれつつも開催が打ち切りとなっていました。

この「水中花火」を次の世代へ伝えていきたいという想いのもと、地元自治体・企業にも賛同いただき、新たに形を変えて開催することが決定いたしました。大会当日は被爆80年の節目の年となることから、「平和への願い」、江戸時代から日本中で愛されてきた花火という「伝統文化の継承」、そして広島県のさらなる「地域活性化」の願いを込めた花火が宮島の夜空を彩ります。さらに大会公式アンバサダーとして、広島県にルーツを持つ村上信五さんを迎え、一緒に大会を盛りあげてまいります。

■「厳島水中花火大会」概要

打上日時：2025年10月18日（土）18:15～18:45（予定）

開催場所：宮島沖合

打上規模：2500発（約30分間打ち上げ）

主催：厳島水中花火大会実行委員会

後援：廿日市市、廿日市商工会議所、廿日市商工会議所青年部、廿日市市教育委員会、一般社団法人はつかいち観光協会、地御前地区自治会、FMはつかいち 76.1MHz、株式会社エル・コ

特別協力：広島テレビ

協力：一般社団法人 宮島観光協会

公式アンバサダー：SUPER EIGHT 村上信五

企画制作：合同会社DMM.com

公式X：https://x.com/itukusimahanabi

※台風・大雨・強風など荒天の場合は中止となる可能性がございます。中止の場合には公式HP等でお知らせいたします。