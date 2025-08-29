9/12 9:30~ 125周年記念 オリジナル梅酒「翠想（すいそう）」相模原市長への贈呈式を行います ラベルに本学125周年記念のロゴを配置 9/20さがみはらアンテナショップ「sagamix」で297本限定販売と試飲会開催

