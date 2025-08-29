こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
札幌学院大学 学生広報スタッフによるフリーペーパー『学生PRESS [LINK]』Volume3を発行！ －表紙は二宮和也さん主演の映画『8番出口』とのタイアップ!! －
札幌学院大学（北海道江別市、学長：菅原 秀二）では、学生広報スタッフ制作によるフリーペーパー『学生PRESS [LINK]』Volume3《2025年8月号》を発行いたしました。
『学生PRESS [LINK]』― キャンパスライフとエンタメの新しい架け橋
フリーペーパー『学生PRESS [LINK]』は、札幌学院大学の最新情報だけでなく、学生広報スタッフの若者目線でのエンタメ情報のコンテンツなど、キャンパスライフとエンタメの融合により、読者と札幌学院大学の新しい架け橋となることを期待して発行しております。
第3号となる今号では、高校生と一緒に挑戦した「リアル脱出ゲーム」の体験レポートや、話題の映画『8番出口』『隣のステラ』の紹介に加え、映画『宝島』の特集記事として、大友啓史監督と主演・妻夫木聡さんへのインタビューも掲載。制作の裏側や作品への想いに迫る内容となっています。また、二宮和也さん主演の映画『8番出口』とのタイアップで、本学のイメージカラー＆ロゴをイメージさせるようなインパクトある表紙になりました。
学内配布のほか、受験生への資料送付にも同封。また、新さっぽろの商業施設にも設置しており、そちらでも入手可能です。デジタルブック版も公開しております。
［ デジタルブック⇒ https://www.sgu.ac.jp/ent/book/LINK/03/ ］
『学生PRESS [LINK]』Volume3 2025年8月号
名称 ： 学生PRESS [LINK] Volume3 2025年8月号
体裁 ： A5判・オールカラー・16ページ
定価 ： 無料(フリーペーパー)
発行日 ： 2025年8月
発行部数 ： 7,000部
内容 ：・高校生が体験「リアル脱出ゲーム」
・映画『8番出口』
・映画『隣のステラ』
・映画『宝島』
インタビュー:大友啓史×妻夫木 聡 他
学生広報スタッフとは
学生目線で札幌学院大学の魅力を発信することを目的として、教職員と協働して、広報誌の編集、SNS投稿などの活動を行っています。
▼本件に関する問い合わせ先
札幌学院大学 企画政策課
住所：北海道江別市文京台11番地
TEL：011-386-8111
メール：seisaku@ims.sgu.ac.jp
