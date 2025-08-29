【龍野青年会議所】「幻の道の駅 太子」in丸尾建築総合公園

公益社団法人日本青年会議所近畿地区協議会

一般社団法人龍野青年会議所（理事長：赤松楓己 所在地：兵庫県たつの市揖保川町野田99番地1）は西播磨地域の「過去」「現在」「未来」の多くの魅力をまちのひとに再認識してもらえる機会を道の駅事業というかたちで創出し、また事業の運営に関わってくれた学生をはじめとするまちのひとたちに、成長や学びの機会を提供いたします。

龍野青年会議所がまちのひとに存在を認知され、本当にまちのひとから求められる活動を行い、西播磨のために主体的に運動を巻き起こす次代のカリスマ育成の機会となる、継続的な事業の実施が必要であったため。

2025年8月1日～8月31日 学生ボランティア（カリスマメイト募集）

2025年8月1日～9月22日 事前広報活動（連携するあらゆる団体と協力して広報を行う）

2025年9月22日 前日準備

2005年9月23日 幻の道の駅事業 実施

■本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人 龍野青年会議所

俺がカリスマ委員会 副委員長 岡崎 人生

TEL:090-5534-7878 Mail: hitoki.0424@gmail.com