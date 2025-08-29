面接で「妊活・妊娠予定」は伝えるべき？ 人事と専門家が本音で回答～Woman typeが「妊活中の転職」をテーマにしたセミナーレポートを公開～

株式会社キャリアデザインセンター

株式会社キャリアデザインセンター（本社：東京都港区 代表取締役社長兼会長：多田 弘實）が運営する、働く女性のためのWebマガジン『Woman type（ウーマンタイプ）』は、2025年7月30日に開催したオンラインセミナー「妊活中の転職のリアル」のイベントレポートを公開しました。

本イベントでは、妊活中のキャリア形成支援サービス『妊活キャリア』代表の田所ゆかりさんと、SHE株式会社で採用担当を務める吉田藍里さんをゲストにお迎えし、妊活中のキャリアプランニングや転職活動の秘訣について、専門家と採用担当者それぞれの視点から語られました。

https://woman-type.jp/wt/feature/41496/(https://woman-type.jp/wt/feature/41496/)

セミナー概要とハイライト

● 「キャリア」と「妊活」の目標は切り離す： 専門家が提唱する、妊活によってキャリアを停滞させないための思考法。コントロールできないことに合わせるのではなく、まず自分の意思で動かせるキャリアプランを立てることの重要性を解説。

● 人事の本音「面接で伝える必要はない」： 採用担当者が語る、選考で妊活を理由にネガティブな印象を持つことはないという実情。伝える場合の適切なタイミングや、福利厚生に関する質問の注意点など、具体的なアドバイスを紹介。

● 両立しやすい職場の見極め方： 「労働時間が短い」だけが正解ではない。成果で評価される環境や、裁量権の大きさ、福利厚生制度の利用実態など、入社前に確認すべきリアルなポイントを提示。

● やりがいのある仕事が心の支えに： 妊活中の精神的な不安定さを、仕事への没頭や自己肯定感が支えてくれるという考え方。キャリアを諦めないためのマインドセットを伝授。

ルポンコンサルティング代表／国家資格キャリアコンサルタント田所ゆかりさん

日産自動車にて電気自動車の開発やベンチャー事業の立ち上げ等に従事した後、デロイト トーマツ コンサルティングに転職。その後、キャリアコンサルティング事業、企業の新規事業化支援などを手掛けるルポンコンサルティングを起業。会社員時代に不妊治療を経験して誰にも相談できず悩んだ経験から、キャリア形成支援の必要性を痛感し「妊活キャリア」事業を立ち上げる。不妊治療×キャリアをテーマに、個人相談、企業研修・制度構築支援を展開。著書「不妊治療でキャリア迷子」

SHE株式会社 HRユニット長吉田 藍里さん

1993年、神奈川県生まれ。 慶應義塾大学卒業後、リンクアンドモチベーショングループにてキャリアをスタートし、人材業界にて営業・キャリアアドバイザーに従事。2019年から同社の企画室にて営業企画・マーケティングを担当、兼務で新卒採用責任者として採用・組織創りを担う。2021年11月にSHE株式会社にSHElikes人事教育担当としてジョイン。2025年より、SHEのHRユニット長として採用・組織開発全般を担っている。

記事で紹介されている主な内容（抜粋）

「Woman type」編集部より

- キャリアプランニングの考え方： 「妊娠というコントロールできないことにキャリアを合わせるのではなく、まずは自分の意思で動かせるキャリアプランを立ててみる。そうすることで、精神的な安定も得やすくなります」（田所さん）- 面接での伝え方： 「結論から言うと、面接で妊活のことをあえて伝える必要はないかもしれません。もし伝えるのであれば、お互いの理解が深まった最終面接や、内定後のオファー面談の場が適切です」（吉田さん）- 入社後の妊娠について： 「全く気にする必要はありません。不妊治療をしていなくても、入社後すぐに妊娠される方はいます。それは単に『タイミングがその時だった』というだけのことです」（吉田さん）

転職を考えながらも、妊活を理由に一歩を踏み出せずにいる女性たちへ、不安を解消し、自分らしいキャリアを築くための具体的なヒントが満載のレポートです。「Woman type」は、これからも働く女性たちが「わたしらしいキャリア」を踏み出せるよう、有益な情報発信を続けてまいります。

