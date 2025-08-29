こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
盲目のピン芸人・濱田祐太郎のテレビ初冠・街ブラバラエティ「濱田祐太郎のブラリモウドク」9月14日(日) 新作1時間特番放送決定！
さらに！2025年日本民間放送連盟賞テレビバラエティ番組部門近畿地区審査1位通過を記念し、過去作全4回を再放送＆TVerで一挙配信決定！
盲目のピン芸人・濱田祐太郎が送るテレビ初冠の街ブラバラエティ！仲良し先輩芸人の藤崎マーケット・トキとともにブラリ旅する「濱田祐太郎のブラリモウドク」。昨年ABCテレビ「ちょいバラトーナメント」の中で放送された同番組ですが、なんと9月14日(日)に新作1時間スペシャルの放送が決定しました！
１時間特番では大阪を飛び出し、夏の熱海を旅します。観光客賑わう食べ歩き商店街、海、海鮮グルメを堪能しますが、果たして濱田の目には、熱海はどう映るのか？ そして、濱田の唯一無二の武器、「毒舌」＝「モウドク」を思う存分発揮しながら熱海の魅力を発見できるのか！？また今回も、目の不自由な方のために、濱田祐太郎自身がドクのある解説放送を実施します。
さらに、昨年放送された「濱田祐太郎のブラリモウドク」が、2025年日本民間放送連盟賞テレビバラエティ番組部門の近畿地区審査において1位通過いたしました。これを記念して、昨年放送された過去4作品のうち、2作品ずつを8月31日(日)、9月7日(日)にABCテレビにて再放送することが決定しました。
TVerでは9月7日(日)～10月12日(日)の期間、過去4作品のすべてをご覧いただけます。
＜出演者コメント＞
Q.特番のロケを終えられていかがですか？
(濱田)一番印象に残っているのはやっぱりシュノーケリングですね！
人生初体験やったんで、めちゃくちゃ貴重な体験をしました。
すごく濃い一日でした。
(トキ)シュノーケリングは絶対見ていただきたいですね！
見どころは、濱田VSなまこ…(笑)あと、ゲストも何人か来てくれますので。
朝から熱海でのロケだったので、ものすごく眠いです。
食べて遊んでお風呂に入って…いろいろ体験させていただきました。
(濱田)接点のない芸人さんが番組のことをXで投稿してくれたりしてて。
「観てくれてんねんや～」て嬉しかったですね。
(トキ)芸人の視聴率がこんなに高いとは！結構、皆さんから「あれ(ブラリモ
ウドク)観たよ～」って声をかけてもらって。お会いしたこともないような方から
感想を言っていただくという、不思議なバラエティでしたね。
Q.次に特番があるとしたら、行きたい街はありますか？
(濱田)東京のおしゃれな街とかをブラブラしたいですね。
そういうところこそ、ドクを吐かんとダメでしょ(笑)
調子に乗ってるやつらが多いんですから(笑)
大阪も大阪で行ったことない街とか多いので行きたいですね。
【放送情報】
2025年9月14日(日)よる11時30分～深夜0時25分（放送終了後、TVer・ABEMAで見逃し配信）
【出演】濱田祐太郎、トキ(藤崎マーケット) 他ゲストあり
【番組HP／SNS】
◆公式HP◆ coming soon…
◆公式X ◆ @hamada_to_toki
【ABCテレビにて過去作、ちょいバラトーナメント「濱田祐太郎のブラリモウドク」を再放送】
・2025年8月31日(日) 深夜1時15分～深夜1時50分放送
2024年6月29日放送回ゲスト：グレン世紀(元エナマキシマ)
2024年7月6日放送回ゲスト：まもる。(もも)
・2025年9月7日(日) 深夜1時15分～深夜1時50分放送
2024年7月13日放送回ゲスト：エース(バッテリィズ)
2024年7月27日放送回ゲスト：ちろる(翠星チークダンス)
【TVerで過去作の見逃し配信】
2025年9月7日(日)～2025年10月12日(日)
