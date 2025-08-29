【REJECT GEAR】LAMZUとコラボレーションしたワイヤレスゲーミングマウス「REJECT x LAMZU MAYA 8K REJECT SPECIAL EDITION」8月29日(金)販売

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が展開するゲーミングギアブランド「REJECT GEAR」は、ワイヤレスゲーミングマウス「REJECT x LAMZU MAYA 8K REJECT SPECIAL EDITION」を2025年8月29日（金）より販売開始することをお知らせいたします。

本製品は、革新的なゲーミングギアブランド「LAMZU」とのコラボレーションにより誕生した、REJECT限定のスペシャルエディションモデルです。プロeスポーツチーム「REJECT」が実戦で培ったノウハウと、LAMZUが誇る最新テクノロジーを融合させ、最高水準の操作性とデザイン性を兼ね備えたマウスに仕上がりました。

REJECT公式オンラインストアおよびAmazon、全国のPCショップなどにて順次取り扱いを開始いたします。

製品概要

製品名：REJECT x LAMZU MAYA 8K REJECT SPECIAL EDITION

製品ジャンル：ワイヤレスゲーミングマウス

メーカー希望小売価格(税込)：19,800円

販売開始：2025年8月29日（金）

Amazon：https://amzn.asia/d/fUxJCux

製品特長

【LAMZU × REJECT オリジナルデザイン】

七夕伝説で【織姫星】とされるベガをモチーフに、日暮れの天の川を想起させるピンクとブルーのグラデーションと煌めく星々をあしらった幻想的なビジュアルを採用。星空の煌めきとREJECTの個性を融合させた特別仕様です。

【45gの圧倒的軽さ】

プロゲーマーの厳しい要求に応えるべく、わずか45gという驚異的な軽さを実現。長時間の激しいゲームプレイでも手首への負担を極限まで軽減し、まるで翼を得たかのような自由自在なマウス操作を可能にします。

【8000Hzポーリングレートによる精密な操作感】

付属のワイヤレスドングルは8000Hzポーリングレートに対応。マウスの微細な動きも、PCへ1秒間に最大8000回という圧倒的な頻度で伝達します。これにより安定感と超低遅延の操作感を実現。コンマ1秒の反応が勝敗を分ける世界で、究極の精度を提供します。

【人間工学に基づいた形状】

人間工学に基づいた右手にフィットする左右非対称のエルゴノミックデザインを採用。手に自然と馴染む究極のフィット感が、無駄な力みを解消します。手首や腕への負担を抑え、長時間の集中したプレイをサポートする、快適なパートナーです。

【オプティカルマウススイッチ採用】

スイッチには、物理的接点を持たない先進のオプティカル（光学式）スイッチを採用。光を利用して入力を検知するため、従来のメカニカルスイッチで課題だったチャタリング（二重入力）を原理的に排除し、0.2ミリ秒以下の超高速応答を実現します。

【充実した付属品】

限定ステッカー、予備マウスソール、マウスグリップ、持ち運び用の巾着袋が付属。充実した付属品でマウスをより機能的にかつリッチに利用できます。

製品スペック

[表: https://prtimes.jp/data/corp/50979/table/317_1_be381bd881579c275618bfdef413d63a.jpg?v=202508291155 ]

LAMZUについて

「LAMZU」は、最先端の技術と美しいデザインを融合させた製品で世界的に注目を集めるゲーミングギアブランドです。プロゲーマーからカジュアルゲーマーまで、幅広いユーザーから支持を得ています。

■URL：https://lamzu.com/

REJECT GEARについて

REJECT GEARは、世界を舞台に挑戦を続けるプロeスポーツチームを擁する株式会社REJECTが、その勝利への飽くなき探求心と世界トップレベルの知見を注ぎ込み展開するゲーミングギアブランドです。 世界で戦い抜く選手たちが日々求める最高のパフォーマンスを、すべてのプレイヤーへ届けるべく、製品の細部にまでこだわり抜いた開発を追求しています。

■Amazon：https://amzn.to/4mZXQ2e

■楽天：https://www.rakuten.co.jp/reject/

■X：https://x.com/GEAR_REJECT

会社概要

株式会社REJECTは、2018年に設立されたeスポーツ企業です。プロeスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、ゲーミングギアの開発・展開、タレントマネジメント、イベントプロデュースなど、eスポーツに関する総合エンターテインメント事業を展開しています。

会社名：株式会社REJECT（リジェクト）

代表者：代表取締役 甲山翔也

設立：2018年12月

所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4-10 虎ノ門35森ビル 5階

事業内容：eスポーツチーム運営、Gaming Gear開発・展開、タレント・イベントプロデュース

公式HP：https://reject.co.jp/

REJECT ONLINE STORE：https://brand.reject.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社REJECT

■メールアドレス：contact@REJECT.co.jp

■採用ページ：https://www.wantedly.com/companies/company_2367751/projects