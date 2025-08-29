女性専用24時間ジム「Amazones（アマゾネス）」が、次世代のフィットネス×コミュニティプロジェクト「アマゾネストークン@森脇悠人」が始動！本日18:00よりコミュニティを公開！

株式会社フィナンシェ（代表取締役：國光宏尚、以下フィナンシェ）は、株式会社Wellness Land（代表：森脇悠人）が展開する女性専用24時間ジム「Amazones（アマゾネス）


」のトークンプロジェクト「アマゾネストークン@森脇悠人」が、FiNANCiEにてコミュニティを公開し、トークンの発行・販売を行うことを決定したことをお知らせします。


コミュニティ公開は【2025年8月29日（金）18:00】より、初回ファンディングは9月中旬以降を予定しています。


コミュニティ参加はこちら :
https://financie.jp/users/amazones

※ご利用には「FiNANCiE」への無料会員登録が必須となります。


※コミュニティトークン（CT）はFiNANCiEにおいて活動するプロジェクトが発行するデジタルアイテムを指します。有価証券や暗号資産には該当しません。


【Amazonesトークンプロジェクトとは？】

Amazones（アマゾネス）は、女性が安心して通える24時間フィットネスジムとして、全国にネットワークを広げてきました。




「女性の輝く未来をつくりたい」という想いのもと、初心者から経験者まで誰もが自分らしいペースで運動を楽しめる環境を提供しています。



今回、FiNANCiEを活用してコミュニティを拡張し、コミュニティに参加してくださるユーザーの皆様やジムを利用いただく皆様と一緒に健康促進や新たなフィットネス体験の提供を目指します。


【トークンを通じて目指す未来】

私たちが目指すのは、「全ての女性が心身ともに輝ける社会」の実現です。




フィットネスに対する心理的ハードルを下げ、もっと身近で前向きな体験へと変えていく、そのために、ジム運営の枠を超えた挑戦をスタートさせます。


アマゾネストークンを活用することで、応援してくれる皆さまと共に、商品開発や企画を進め、より良いコミュニティを育てていきます。


【活動計画】

「アマゾネストークン」では、トークンを軸にした共創コミュニティを形成し、以下のような活動を展開していきます。




トークンを活用したファンコミュニティの形成


フィットネス初心者から上級者まで、全てのユーザーが安心して繋がれる場を提供します。
またジム会員や応援者が集まり、健康や美容、自分磨きに関する情報交換ができる環境を整えていきます。



プロテインや健康商品を活用した共創型マーケティング


開発中のオリジナルプロテインやトレーニング用品などを、トークン保有者と共に広めていく取り組みを実施。SNSでの発信やレビュー投稿によるトークンインセンティブキャンペーンなども予定しています。



健康促進プログラムの企画・実装


ジムという枠を超え、地域の企業や自治体との連携を視野に入れた健康づくりのプロジェクトも検討中。福利厚生やコミュニティ支援といった観点からも発展を目指します。



トークンエコノミーによるバイバック構想


今後、ジム会員数増加やジムの新規出店、オリジナルプロテインの売上などの成果に応じて、トークンの市場流通価格を支えるバイバック施策も視野に入れ、長期的に応援し続けられる仕組みを目指していきます。


【トークン保有のメリット】

～トークン保有者向けユーティリティ（一部予定）～


● ジム限定イベントへの優先招待


● Amazonesオリジナルプロテインやトレーニンググッズの贈呈


● 新プログラムのモニター参加権


● ジム運営に関する意見交換会への招待


● ECサイトでの特別価格購入権／限定コンテンツ閲覧権


● レビュー投稿やSNS発信でのトークンプレゼントキャンペーン


　※上記ユーティリティは一部例であり、今後変更・追加の可能性があります。


　※特典内容については今後変更になる場合がございます。


【ファンディング概要およびスケジュール】

予定されている支援コースには、少額コースからスポンサー様向けのコースまで幅広く設定予定です。


一部特典にはプロテインの提供や、スポンサー様向けのコースでは福利厚生としてのジム利用特典、企業紹介の機会なども検討しております。



▼AMAZONES PROTEIN▼




※詳細の販売コースなどについてはコミュニティなどでお知らせいたします。



【代表よりコメント】



代表：森脇悠人



「ジムはただの運動施設ではなく、人生を変えるきっかけになる場だと思っています。


フィットネスの力で一人ひとりの可能性を広げ、共に“輝ける自分”を育てていきましょう。


トークンを通じた共創の輪を、一緒に育ててくださる皆様を心よりお待ちしています！」


【株式会社Wellness Landについて】

会社名：株式会社Wellness Land


代表者：森脇悠人


設立日：2021年8月


所在地：〒556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川１丁目３－２


【株式会社フィナンシェについて】



フィナンシェは、Web3時代におけるトークンプラットフォーム「FiNANCiE」をはじめ、NFTの企画・発行支援事業、IEO支援事業などトークンを活用したエコシステムおよびコミュニティの形成を支援する事業を展開しています。現在、350以上ものスポーツチームやエンタメプロジェクト、個人などのトークンの発行・販売、企画・運用実績を有しており、トークンエコシステムの形成・拡張を一気通貫で支援する国内唯一のWeb3プラットフォームの確立を目指しています。



会社名　　　　　　株式会社フィナンシェ


代表者　　　　　　國光 宏尚


設立日　　　　　　2019年1月


所在地　　　　　　東京都渋谷区桜丘町26-1セルリアンタワー15F


お問い合わせ先　　https://www.corp.financie.jp/contact