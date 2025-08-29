【おうちにプロ】サービス紹介ページを大幅リニューアル！情報量＆画像掲載数を大幅強化し、最適なサービス選びをサポート

■リニューアルの背景

近年、住まい関連サービスの多様化により、ユーザーは自分に最適な業者やプランを見つけることが難しくなっています。おうちにプロ（https://ouchipro.com/）では、こうした課題を解決するため、サービス紹介ページの機能強化を行いました。より多くの情報を分かりやすく提供することで、お客様にとって最適な業者選びをサポートします。

■リニューアルの主なポイント

今回のリニューアルでは、サービス紹介ページ全体の設計を見直し、サービスの魅力をより直感的に伝えるための機能を大幅に強化しました。情報量を増やすだけでなく、視覚的な訴求力や使いやすさを高めることで、お客様と事業者の双方にとってメリットのあるページへと進化しています。

サービス概要・強みの紹介強化サービスの強み

従来はテキスト中心で情報量に制限があり、十分にサービスの魅力を伝えきれませんでしたが、今回のリニューアルでは画像や図解を活用した詳細なサービス紹介が可能になりました。自社サービスの特徴やアピールポイントを画像とあわせてわかりやすく掲載できるようになり、視覚的にもサービスの魅力を訴求できます。

これにより、お客様は数多くのサービスの中から自分に最適なプランを効率よく比較・検討でき、事業者にとっても問い合わせや予約の増加につながる効果が期待できます。

ビフォーアフター画像で直感的に魅力を訴求ビフォーアフター

新たに追加された「ビフォーアフター機能」により、画像をアップロードするだけで作業前後の比較画像を簡単に作成できるようになりました。これまで画像編集ソフトを使い慣れていなかった事業者様でも、専門知識不要でサービスの効果を直感的にアピールできます。

お客様は写真を見るだけで仕上がりイメージを掴みやすくなるため、サービスへの信頼感が高まり、予約の後押しにもつながります。

サービスの流れをわかりやすく可視化サービスの流れ

さらに、サービスの流れや所要時間、作業工程をシンプルで見やすいレイアウトで表示できるようになりました。予約前に「作業開始から終了までのイメージ」をお客様にわかりやすく伝えることで、不安を解消し、問い合わせ件数の削減にもつながります。また、作業時の注意事項を明確に記載できる仕様となっているため、事前にトラブルを防ぎ、よりスムーズなサービス提供を実現できます。

このように、今回のリニューアルは「情報量の充実」「視覚的なわかりやすさ」「予約前の不安解消」の3つを軸に、お客様の体験価値を高めると同時に、事業者様の集客効果アップもサポートしています。

■今後の展望

今回のリニューアルによって、サービスページでより多くの情報をわかりやすく掲載できるようになり、お客様にサービスの魅力をしっかりとお伝えできるようになりました。これにより、予約件数の増加を目指しています。

また、文章量や画像量の増加により、検索エンジンでの評価向上も期待できます。検索結果への反映が強化されることで、インターネット検索からの新規流入増加にもつながる見込みです。

“もっとわかりやすく、もっと選びやすく。”

「おうちにプロ」は、ユーザーと事業者双方にとって価値あるプラットフォームを目指して、今後も改善を続けてまいります。

■おうちにプロとは

「おうちにプロ(https://ouchipro.com/)」は、住まいに関するさまざまなサービスを、信頼できる専門業者から安心して選べる比較・予約サイトです。

エアコンクリーニング(https://ouchipro.com/airconcleaning/)や水まわりクリーニング(https://ouchipro.com/watercleaning/)、ハウスクリーニング(https://ouchipro.com/housecleaning/)など、暮らしに密着した多岐にわたるサービスを掲載し、全国2,000件以上の登録業者の中から、対応エリア、価格帯、サービス内容、さらには2万件を超える利用者の口コミ評価をもとに、条件に合った業者を効率よくお探しいただけます。



口コミは、実際の利用者による評価や感想が反映されており、初めてご利用になる方でも安心してサービスをご検討いただけます。



現在、口コミ投稿キャンペーンを実施しており、投稿いただいた方には最大1,000円分のデジタルギフトを進呈中です。「おうちにプロ」は、安心・納得の業者選びを通じて、より快適な住環境づくりをサポートいたします。

株式会社ゼロアクセルについて

新しい価値の創造」で、人々の生活を豊かにすることを理念に事業展開をしている株式会社ゼロアクセル。ペットフード・化粧品・シェアオフィス・Webメディアの運営・広告運用など、多岐に渡る事業を展開しており、webマーケティングに関する豊富な経験をもとに、上場を目指して事業を拡大しています。

■株式会社ゼロアド

コーポレートサイト https://zero-ad.co.jp/(https://zero-ad.co.jp/)

■株式会社BimoRa

公式サイト：https://bimora.co.jp/

公式EC：https://bimora.jp/

■株式会社ワンプレート

公式サイト：https://wan-plate.co.jp/

公式EC：https://wan-plate.jp/

■株式会社ザ・建物

コーポレートサイト https://the-building.co.jp/(https://the-building.co.jp/)

赤坂駅前店 https://the-building.co.jp/lp/daifuku/(https://the-building.co.jp/lp/daifuku/)

昭和通り店 https://the-from.com/(https://the-from.com/)

【関連事業】

■GLOW-NAVI（グロウナビ）

https://glownavi.com/

■Coco-Moola（ココモーラ）

https://cc-moola.com/

■ゼロメディア

https://zero-medi.com