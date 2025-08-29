デル・テクノロジーズ、当会計年度第2四半期の業績を発表

デル・テクノロジーズ株式会社

当資料は、2025年8月28日に米国で発表されたプレスリリースの抄訳版です。

米国リリース原文：https://www.dell.com/en-us/dt/corporate/newsroom/announcements/detailpage.press-releases~usa~2025~08~dell-technologies-delivers-second-quarter-fiscal-2026-financial-results.htm#/filter-on/Country:en-us

2025年8月29日、テキサス州ラウンドロック発：

デル テクノロジーズは、2026会計年度（2025年2月～2026年1月）の第2四半期（2025年5月～2025年7月）の業績を発表しました。さらに、同社は2026会計年度（2025年2月～2026年1月）および第3四半期（2025年8月～2025年10月）のガイダンスも発表しました。

第2四半期の概要

- 売上高は、前年同期比19%増で過去最高の298億ドル- 営業利益は前年同期比27%増の18億ドル、非GAAPベースの営業利益は10%増の23億ドル- 希薄化後1株あたり利益は前年同期比38%増の1.70ドル、非GAAPベースの希薄化後1株あたり利益は19%増で過去最高の2.32ドル- 営業キャッシュフローは25億ドル

デル・テクノロジーズのCFO（最高財務責任者）、イヴォンヌ マクギル（Yvonne McGill）は、次のように述べています。「第2四半期には、好調な業績と収益性を達成し、過去最高の298億ドルの売上高に達しました。営業活動による25億ドルのキャッシュフローと13億ドルの株主還元という堅調なキャッシュフローにより、今四半期も堅調なキャッシュフローの創出を実現しました」。

デル・テクノロジーズのバイスチェアマン兼COO（最高執行責任者）、ジェフ クラーク（Jeff Clarke）は、次のように述べています。「2026会計年度上半期には100億ドルのAIソリューションを出荷し、2025 年度の全出荷数を上回りました。これにより、当社のサーバーおよびネットワーキング事業は69%増という過去最高の四半期売上高を達成しました。デル・テクノロジーズのAIソリューションに対する需要は引き続き高まっており、2026年度のAIサーバーの出荷予想額は200億ドルに引き上げられる予定です」。

インフラストラクチャー ソリューションズ グループ（ISG）

- 第2四半期の売上高は、前年同期比44%増で過去最高の168億ドル- サーバーおよびネットワークの売上高は、前年同期比69%増で過去最高の129億ドル- ストレージの売上高は、前年同期比3%減の39億ドル- 営業利益は、前年同期比14%増で第2四半期で過去最高の15億ドル

クライアント ソリューションズ グループ（CSG）

- 第2四半期の売上高は、前年同期比1%増の125億ドル- 法人向けの売上高は、前年同期比2%増の108億ドル- コンシューマー向けの売上高は、前年同期比7%減の17億ドル- 営業利益は、前年同期比2%減の8億300万ドル

資本還元

第2四半期、デル・テクノロジーズは株式買戻しと配当によって、13億ドルを株主に還元しました。

ガイダンスの概要

- 2026年会計年度通期の売上高は、1,050億から1,090億ドル、中間値で前年同期比12%増の1,070億ドルと予測- 2026年会計年度通期のGAAPベースの希薄化後1株あたり利益は、中間値で前年同期比25%増の7.98ドル、非GAAPベースの希薄化後1株あたり利益は、中間値で前年同期比17%増の9.55ドルと予測- 2026年会計年度第3四半期（2025年8月～2025年10月）の売上高は、265億から275億ドル、中間値で前年同期比11%増の270億ドルと予測- 2026年会計年度第3四半期のGAAPベースの希薄化後1株あたり利益は、中間値で前年同期比26%増の2.07ドル、非GAAPベースの希薄化後1株あたり利益は、中間値で前年同期比11%増の2.45ドルと予測

2026年会計度第2四半期の業績

デル・テクノロジーズの非GAAPベース財務情報の利用に関する情報は、「Non-GAAP Financial Measures」をご覧ください。特に記載がない限り、本プレスリリース内のすべての比較は前年比です。

各ビジネスユニットの業績



