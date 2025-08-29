【8/29 18時より受注販売受付中】AKB48 山内瑞葵オフィシャルグッズが登場！

株式会社ANYLAND

株式会社ANYLAND（本社：東京都渋谷区、代表取締役：黒澤隼人、以下ANYLAND）は、AKB48 山内瑞葵のオフィシャルグッズの販売を開始したことをお知らせいたします。

8月29日（金）18:00より、AKB48オフィシャルソロショップ内にて、AKB48 山内瑞葵のオフィシャルグッズが受注販売で登場しました。

誕生日を記念したオフィシャルグッズには、撮り下ろしビジュアルの“アクリルスタンド”や、存在感抜群の“BIGうちわ”など、山内瑞葵こだわりのアイテムを多数ご用意しました。

ぜひこの機会に手に入れてください。

山内瑞葵 オフィシャルファンクラブ会員以外の方もご利用いただけます。

https://yamauchimizuki-fc.jp/

■ グッズ詳細

・アクリルスタンドA 1,500円（税込）

・アクリルスタンドB 1,700円（税込）

・アクリルキーホルダー 1,200円（税込）

・BIGうちわ 1,800円（税込）

・フェイスタオル 3,000円（税込）

・ランダムトレーディングカード＜全5種＋シークレット1種＞ 500円（税込）

※ランダム商品は絵柄をお選びいただけません。あらかじめご了承ください。

※商品画像はイメージです。実際の色味やデザインとは異なる場合がございます。

※価格は税込です。

【受注期間】

◎受注開始 2025年8月29日（金） 18:00～

◎受注締切 2025年9月5日（金） 17:59

◎商品お届け 10月中旬予定

ご購入はこちら

★AKB48オフィシャルソロショップ内「山内瑞葵 OFFICIAL STORE」

https://akb48-solofangoods-store.myshopify.com/collections/yamauchi

詳しくはこちら

https://yamauchimizuki-fc.jp/news/detail/39inSRTic8GBUKC0oHu7zK

【AKB48 ソロファンクラブについて】

■AKB48 ソロファンクラブオフィシャルサイト

https://akb48solofanclub.studio.site/

■山内瑞葵 オフィシャルファンクラブ

https://yamauchimizuki-fc.jp/

■プラン

・月額：550円（税込）

・年額：6,600円（税込）

■会員コンテンツ

・NEWS

・MOVIE

・PHOTO

・BLOG

・LIVE

・TICKET

・STORE

■株式会社ANYLANDについて

株式会社ANYLANDでは、インターフェイス・コンテンツのデジタル化といった表面的な部分にとどまらず、エンターテイメントの価値・体験自体を向上させていくことを目標とします。アプリやコンテンツを通して、日々のエンターテイメントの体験や、ライブなどの特別な時間の両方を提供することを心がけ、人々の感情を彩るエンターテイメントをデザインしていきます。

【会社概要】

会社名 ： 株式会社ANYLAND

代表者 ： 代表取締役 黒澤 隼人

所在地 ： 〒150-0011 東京都渋谷区東2-27-10 TBCビル 3F

設立 ： 2019年12月

事業内容 ： ファンクラブやファンアプリの開発、グッズ制作・販売、イベント制作など

URL ： https://anyland.jp/

※画像をご使用の際は、【ANYLAND,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。