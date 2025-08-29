「難しいけどできた！」挑戦と発見あふれるPC体験イベントリングロー、夏休み特別企画「未来を守る！パソコン再生工場で見学・組み立て体験」開催

リングロー株式会社

中古PCの販売・整備を手がけるリングロー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：碇敏之）は、2025年8月22日（金）、埼玉県新座市の新座倉庫にて夏休み特別企画「未来を守る！パソコン再生工場で見学・組み立て体験！」を開催しました。

普段は入ることのできないパソコン再生工場を舞台に、分解・清掃・検査の現場を実際に見学し、PCの組み立てまで挑戦できる体験型イベントです。昨年に続く2回目の開催で、親子連れを中心に定員を大きく上回る30名以上の方から参加希望をいただきました。

■工場見学で学ぶ「再生」と「環境保護」！

イベント当日はまず、パソコン再生の工程や環境保護につながる仕組みを学び、見学ノートに書き込みながら理解を深めました。その後は工場内を1階から2階まで巡り、クリーニングや整備の様子を間近で見学。整備前と整備後のPCを見比べ、「新品みたい！」と驚く声があがりました。

🌟プロの技を近くで！工場見学の様子

続いて行われた分解・組み立て体験では、SSDを取り付けたり配線をつなげたりと、親子で協力しながら挑戦。完成したPCを実際に起動してゲームを楽しみ、「ジャンク品でも直せば動く！」という驚きを体感しました。

■参加者の声

🌟分解・組み立てに挑戦！

「パソコンの分解は難しかったけど楽しかった！」（小学生）

「中古PCのイメージが変わった。こんなに丁寧に再生されているとは知らなかった」（保護者）

「夏休みの宿題にそのまま使えるので助かった」（保護者）

リングローは今後も、リユースPCの再生現場を開放した体験イベントを通じて、子どもたちや一般消費者に「リユースの安心感」と「環境価値」を広めてまいります。

■イベント概要

イベント名：未来を守る！パソコン再生工場で見学・組み立て体験！

実施日時：2025年8月22日（金）10:30～12:30

開催場所：リングロー新座倉庫（埼玉県新座市）

対象：小学生とその保護者

参加費：無料

2001年に有限会社リペアシステムサービスとして設立。2021年に創立20周年を迎える。主力事業は中古パソコンの販売・修理・買取。2018年4月に販売を開始した「R∞PC（アールピーシー）」をはじめ、廃校活用の「おかえり集学校プロジェクト（*）」を立ち上げるなど、斬新な取り組みで業界をけん引している。

（*）「おかえり集学校プロジェクト」は2023年4月1日より分社化し、一般社団法人として法人化。



【会社概要】

・名称 ：リングロー株式会社

・代表取締役：碇敏之

・本社所在地：〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-8-8 THE CORNER池袋4階

・事業内容 ：中古パソコンの販売・修理・買取

・URL ：https://www.ringrow.co.jp/（リングロー公式HP）