「タイムアウトマーケット大阪」において予約プラン・貸切プランの提供を開始

世界各地で展開される「タイムアウトマーケット」のアジア初進出の拠点として、2025年3月にグランドオープンした「タイムアウトマーケット大阪」は、本年9月より予約プランの提供を新たに開始いたします。これにより、団体での宴会利用や企業イベント等、より多様な用途でマーケットをご利用いただくことが可能となります。

「タイムアウトマーケット大阪」は、JR大阪駅（うめきた地下口）改札直結の「グラングリーン大阪」南館・地下1階に位置しています。約3,000平方メートルの広さを誇るマーケットは席数が約800席。ミシュランをはじめとするレストランアワード受賞歴を持つ店舗や地元関西の人気店など17の個性豊かなキッチン、そしてオリジナルカクテル等の多様なドリンクを味わうことができる2つのバーが集結し、多彩なジャンルの料理を一度に楽しむことができます。まさに都市の“最高”を一つ屋根の下に集めたフード＆カルチャーマーケットです。

これまで「タイムアウトマーケット大阪」では、座席やお料理のご予約は受け付けておりませんでしたが、このたび、座席やお料理の事前予約・配膳の予約プランと「タイムアウトマーケット大阪」の全体または一部の貸切プランの提供を開始いたします。個室（8~20名対応）も複数完備しており、企業の宴会やパーティーにも最適です。お料理やお飲み物の美味しさはそのままに、より便利で価値あるサービスをお届けすることを目指します。

■予約サービス概要

（1）提供開始日：2025年8月28日（木）サイトオープン

※2025年9月1日（月）以降のご予約を受付いたします。

（2）予約サイト：

https://www.timeout.jp/time-out-market-osaka/ja/events-groups

※株式会社TableCheck提供の「TableCheck」を利用しています。

※50名を超えるご予約や貸切プラン、その他個別対応が必要なお問い合わせは対応しておりません。下記のお問い合わせ先よりタイムアウトマーケット大阪まで直接お問い合わせください。

（3）予約可能プラン

・マーケット内のオススメメニューを組み合わせたお料理＋フリードリンクプラン

（6,000円/人、8,000円/人、10,000円/人（税込））

・フリードリンクプラン（2,500円/人、3,500円/人（税込））

※8名様以上でご予約可能です。

※フリードリンクは90分制です。

※お料理は配膳サービス付き、ドリンクはバーカウンターまでご注文ください。

・TOMカード（プリペイドカード）の販売

（マーケット内の全店舗で利用可能なプリペイドカードがご購入いただけます）

※いずれかのプランをご予約いただくと選択可能なオプションメニューです。

貸切等のその他のご予約形態について、またステージや音響機器等、マーケット内設備のご利用については下記のお問い合わせ先より直接、株式会社タイムアウトマーケット大阪まで問い合わせください。

■店舗概要

（1）店舗名称：タイムアウトマーケット大阪

（2）所在地：大阪府大阪市北区大深町5-54

グラングリーン大阪南館地下1階

（3）施設HP： https://www.timeout.jp/time-out-market-osaka/ja

（4）Instagram： https://www.instagram.com/timeoutmarketosaka/

