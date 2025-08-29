ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社（グループＣＥＯ取締役代表執行役社長：奥村 幹夫）は「統合レポート２０２５」（日本語版）を発行しましたので、お知らせいたします。

１．統合レポートの位置づけ

- ＳＯＭＰＯグループの価値創造（提供価値、ビジネスモデル、経営戦略等）をステークホルダーのみなさまにわかりやすくお伝えし、建設的な対話を促進するために作成しています。- また、保険業法第２７１条の２５および同施行規則第２１０条の１０の２に基づく保険持株会社としてのディスクロージャー資料も兼ねています。

２．「統合レポート２０２５」の特徴

- 財務・非財務の情報を一体的にお伝えするために、昨年度まで各々発行していた統合レポートとサステナビリティレポートを統合し、本編、サステナビリティ編、業績・コーポレートデータ編の３部構成にしました。- 本編では、ＳＯＭＰＯのパーパスである「“安心・安全・健康”であふれる未来へ」の実現に向けて ＳＯＭＰＯ Ｐ＆ＣとＳＯＭＰＯウェルビーイングが掲げている事業戦略や、これらを支えるグループの財務、人材、デジタル・データ・ＡＩ、サステナビリティといった重要戦略、持続的成長に向けた取組課題を経営陣や社外取締役の声とともにお示ししています。- サステナビリティ編では、気候変動や人的資本といった非財務領域の重要課題に対するＳＯＭＰＯグループのアプローチや具体的な取組みを掲載しています。そのうちビジネスと人権のパートでは、グループ横断で実施している人権デュー・ディリジェンスについて、その実効性を高めるための直近の取組みを掲載しました。- 表紙のデザインには、ＳＯＭＰＯのパーパス「“安心・安全・健康”であふれる未来へ」を表現した壁画※を採用しました。

※広く一般の方々にＳＯＭＰＯを知っていただくことを目的として、損害保険ジャパン株式会社が新宿本社ビル１階の公開空地に制作しました。企業の歴史や理念を壁画で表現することを得意とする株式会社OVER ALLsの協力のもと、全国から公募で集まったＳＯＭＰＯグループの社員の想いにより生まれた作品です。

ステークホルダーの皆さまにおかれましては、ぜひ本レポートをご一読いただき、ＳＯＭＰＯグループの取組みに対する忌憚のないご意見をいただけますと幸いです。

【統合レポート２０２５】（ＳＯＭＰＯホールディングス公式ホームページ）

https://www.sompo-hd.com/ir/data/disclosure/hd/

※英語版は１０月に発行予定

