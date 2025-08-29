株式会社ecoプロパティーズ

2025年8月19日

株式会社ｅｃｏプロパティーズ

首都圏物流施設2件のアセットマネジメント受託のお知らせ

～アイミッションズパーク印西、LOGITRES佐野～

株式会社ｅｃｏプロパティーズ（本社：東京都千代田区、代表取締役 福島雅、以下「当社」）は、世界的な投資会社であるウォーバーグ・ピンカスが出資する、首都圏における以下記載の物流施設2件に係わる私募ファンドについて、新たにアセットマネジメント業務を受託しましたので、お知らせ致します。

■ アイミッションズパーク印西（千葉県印西市）

国道16号や東関東自動車道「千葉北」ICへ良好に接続し、成田空港方面との連携にも優れた、延床面積11万平方メートル 超の大規模な先進的物流施設であり、大手EC関連のテナントへ賃貸中（満床）です。

■ LOGITRES佐野（栃木県佐野市）

主要幹線道路・高速道路へのアクセスを活かし、北関東広域への効率的な配送に対応可能な築浅の物流施設であり、竣工以後、満床での安定稼働を継続しております。

ウォーバーグ・ピンカスは、米国を拠点に世界的に事業を展開する投資会社であり、プライベート・エクイティと不動産を中心に多様な投資を行い、日本でも住宅・R&D等の不動産関連領域で投資実績を有しています。同社はコア市場における高品質な物流施設へのエクスポージャーを一段と深める方針を有しており、両物件は幹線ネットワークへの高い接続性や満床稼働による収益の安定性等から、長期的な価値創出のポテンシャルを備えると評価しています。

当社は、物流不動産に特化したアセットマネジメント事業を主とした不動産サービスを提供しており、全国各地で物流施設の開発や運営に数多く携わって参りました。本件ではこれらの知見を活かし、投資家とテナントの双方にとっての持続的な価値向上に貢献する所存です。

【ご参考】

本件に関するウォーバーグ・ピンカスのリリースはこちら（英文）

Warburg Pincus Acquires Two High-Quality Logistics Assets in Greater Tokyo

【お問合せ先】

株式会社ｅｃｏプロパティーズ

電話：03-6268-8900 E-mail：info@ecoprop.co.jp