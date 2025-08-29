°¦É²¸©°ËÍ½»Ô¤È¤Î¡ØÃÏ°è¹¬Ê¡ÅÙ¤Î¸þ¾å¤Ë´Ø¤¹¤ëÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¡Ù¤ÎÄù·ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Â»³²ÊÝ¸±¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐÀî ¹Ì¼£¡¢°Ê²¼¡ÖÂ»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡Ë¤Ï¡¢°¦É²¸©°ËÍ½»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§ÉðÃÒ Ë®Åµ¡Ë¤È¡¢¡ÖÃÏ°è¹¬Ê¡ÅÙ¤Î¸þ¾å¤Ë´Ø¤¹¤ëÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¡×¤ò£²£°£²£µÇ¯£¸·î£²£¹Æü¤ËÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥ÇØ·Ê¡¦·Ð°Þ
¡¡Â»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥Ñー¥Ñ¥¹¡ÊÂ¸ºß°ÕµÁ¡Ë¤Ë·Ç¤²¤ë¡Ö¡È°Â¿´¡¦°ÂÁ´¡¦·ò¹¯¡É¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ¤Íè¤Ø¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢»ö¶È³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤ËµòÅÀ¤òÍ¤¹¤ëÂ»³²ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢ÊÝ¸±»ö¶È¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ËÍ½»Ô¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂè£²¼¡°ËÍ½»ÔÁí¹ç·×²è¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ðËÜÍýÇ°¡Ö¤Þ¤Á¡¦¤Ò¤È ¤È¤â¤Ë°é¤Áµ±¤¯°ËÍ½»Ô¡×¤ò·Ç¤²¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢»ÔÌ±¤¬¹¬¤»¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢µÞÂ®¤Ê¾¯»Ò¹âÎð²½¤Î¿Ê¹Ô¤äÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ë»ÔÌ±¥Ëー¥º¤È¤¤¤Ã¤¿°ËÍ½»Ô¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢Â»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Í¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¡¢¿Íºà¤Ê¤É¤Î¥ê¥½ー¥¹¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î³èÀ²½¤È»ÔÌ±¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¡¢ËÜ¶¨Äê¤ÎÄù·ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£²¡¥¶¨Äê¤ÎÌÜÅª
¡¡ËÜ¶¨Äê¤Ï¡¢°ËÍ½»Ô¤ÈÂ»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¶ÛÌ©¤ÊÁê¸ßÏ¢·È¤È¶¨Æ¯¤Ë¤è¤ë³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÃÎÅª¡¦¿ÍÅª»ñ¸»¤òÍ¸ú¤Ë³èÍÑ¤·¡¢°ËÍ½»Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÃÏ°è¹¬Ê¡ÅÙ¡ÊWell-being¡Ë¡×¤Î¹â¤¤»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤Þ¤Á¤Î¼Â¸½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Þ¤¹¡£
£³¡¥¶¨Äê¤Î¼ç¤ÊÆâÍÆ
¡¡Â»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¶¯¤ß¤äÆÃÄ§¤òÀ¸¤«¤»¤ë°Ê²¼¤Î£¸Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶ÈÌ³Äó·È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ê£±¡ËÃÏ°è¹¬Ê¡ÅÙ¤Î¸þ¾å¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
¡¡¡Ê£²¡Ë²ð¸î¡¦¥·¥Ë¥¢¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
¡¡¡Ê£³¡ËÃÏ°è¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
¡¡¡Ê£´¡Ë·ëº§¡¦½Ð»º¡¦»Ò°é¤Æ¤Î»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
¡¡¡Ê£µ¡Ë»º¶È¿¶¶½¡¦´Ñ¸÷¿¶¶½¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
¡¡¡Ê£¶¡ËÊ¸²½¡¦·Ý½Ñ¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
¡¡¡Ê£·¡Ë»ÔÀ¯¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
¡¡¡Ê£¸¡Ë¤½¤ÎÂ¾¡¢ÃÏ°è¹¬Ê¡ÅÙµÚ¤Ó»ÔÌ±¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ë¼èÁÈ¤ß¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
£´¡¥º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Â»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢ËÜ¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¾åµ¤ÎÊ¬Ìî¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¼èÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ËÍ½»Ô¤Î¡Ö¤Þ¤Á¡¦¤Ò¤È ¤È¤â¤Ë°é¤Áµ±¤¯°ËÍ½»Ô¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å