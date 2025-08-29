- ケーブルやセンサー装着の手間いらずの最新VBTデバイス「PERCH」

エスアンドシー株式会社

S＄C株式会社（本社：京都市）は、マサチューセッツ工科大学発の、センサー装着を一切必要としない3DビデオベースのVelocity-Based Training（VBT）システム**「PERCH（パーチ）」を国内販売中です。

パワーラックに取り付けた特殊なカメラが動作を自動でトラッキングし、レップごとの速度・パワー・可動域等を即時に可視化。トレーニング現場に“速度で管理する”意思決定をもたらします。

詳細を見る :https://sandccorporation.com/perch

3Dカメラ搭載VBTデバイス「Perch」

◼️全世界で普及が進む Velocity Based Training（VBT）

ウエイトトレーニングをより効率的かつ効果的に行い、競技パフォーマンスを最大化するための最新トレーニング手法です。簡単に言えば、挙上速度をリアルタイムでモニタリングすることで、その日のコンディションに適した最適な重量が選択でき、無理な追い込みによる疲労を防ぐことにつながります。

このVBTを実施するためのデバイスは世界各国で研究・開発されており、多くの場合、ケーブルをバーベルに取り付けたり、センサーをバーベルやダンベル、身体などに装着することが必要です。

しかし、今回ご紹介するPERCHはバーベルや選手に何も装着することなく、最新の3Dカメラテクノロジーを採用したことにより、ラックの前で動作するだけで計測が完了します。選手に一切のストレスを与えることなく、コーチの準備時間や手間を省くことのできる画期的なVBTデバイスです。

◼️PERCHが解決する3つの課題

装着の手間ゼロ：バーベルやダンベル、選手へのデバイス装着が不要。ウォームアップからトレーニングまでの自然な流れを止めません。

プログラム配布やログ付け不要：コーチは種目・速度ゾーンをクラウド上に配信、選手はモニターや手元のスマホで確認し、実行したトレーニング結果は自動保存。

モチベーションの向上：リアルタイムフィードバック、リーダーボード、結果の比較で「速度を基準としたトレーニング」の習慣化とトレーニングのモチベーション向上につながります。

コンディションチェック：日々のジャンプ計測によって、ひとりひとりのコンディションを確認・追跡。

◼️主な機能（抜粋）

リアルタイム指標：平均／最大速度、推定パワー、可動域、レップの質

オートレギュレーション：指定ゾーンに適した重量やレップ数を自動調整

クラウド管理：選手のプロフィール、セッション履歴、グループ管理

バーベルの軌道表示：カメラで読み取った矢状面上のバーベル軌道を表示

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=kUNPK_i6Sgs ]

◼️導入の流れ

設置（ラックへ固定）→ 2. タブレット起動 ・接続→ 3. アスリート選択／種目選択 → 4. トレーニング開始・即時フィードバック → 5. クラウド保存・振り返り

対象大学・高校のトレーニングルーム、プロチーム、実業団、トレーニング施設、スポーツ科学研究室

◼️価格・提供開始

価格・導入プランはお問い合わせください。導入前デモ／オンライン相談を受け付けています。

問い合わせ：info@sandcplanning.com（S＆C株式会社） / 075-741-8380

◼️Velocity Based Training：VBTってなに？

弊社が「VBT」という言葉を使い始めた2015年から10年。今では多くの情報がインターネット上に公開されるようになりました。

そこで今回、これからVBTを始めたい方・導入を検討されている方・チーム内で選手情報を共有したい方に向けて、VBT導入のステップをできる限りシンプルに、わかりやすくまとめた フリーガイドブック を作成しました。



本書では、グラフや動画を交えて解説し、初めての方でも理解しやすい内容になっています。ぜひご活用ください。

フリーVBT入門ガイドブック

著者：齋藤 朋弥(エスアンドシー株式会社)

監修：長谷川 裕(エスアンドシー株式会社 代表)

全52ページ



詳細情報・無料ダウンロードはこちらから！

https://sport-science.jp/blog/detail/20250825144510/

◼️S＆C株式会社について

測定×トレーニング×データ活用で競技力向上のためのソリューションを提供。VBT、タイム計測、ジャンプ解析など最新デバイスの販売・導入支援・教育コンテンツを提供しています。

公式ホームページはこちらから！： https://sandcplanning.com/