ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó¡ÖÍø²ó¤ê¤¯¤ó¡× ¡ØÍø²ó¤ê¤¯¤óÃ»´ü±¿ÍÑ¥Õ¥¡¥ó¥ÉVol.19 ¥ë¥Ô¥Ê¥¹ÃÓÂÞ¡Ù¤ò£¹·î£±Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÊç½¸¤ò³«»Ï¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥é¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹CEO¡§¿ùËÜ ¹¨Ç·¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§8887¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥é¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅòÆ£ Á±¹Ô¡¢°Ê²¼¡Ö¥·ー¥é¡×¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖÍø²ó¤ê¤¯¤ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÖÍø²ó¤ê¤¯¤óÃ»´ü±¿ÍÑ¥Õ¥¡¥ó¥ÉVol.19 ¥ë¥Ô¥Ê¥¹ÃÓÂÞ¡×¤ò£¹·î£±Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÊç½¸³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Êç½¸¶â³Û¤Ï1²¯855Ëü±ß¡¢ÁÛÄêÍø²ó¤ê¤Ï4.5¡ó¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¥É¾ÜºÙ :
https://rimawarikun.com/customers/products/149?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund149
¡ÚÄûÀµ¡Û
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë¤Æ±¿ÍÑ´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸í¤Ã¤¿µºÜ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥ê¥êー¥¹¸ø³«»þÅÀ¤Ç¤Ï¡Ö6¥ö·î¡×¤ÈµºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àµ¤·¤¯¤Ï3¥ö·î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÊç½¸¶â³Û¤äÁÛÄêÍø²ó¤ê¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Åê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È
£±. °Â¿´´¶¤Î¤¢¤ëºÆÁÈÀ®¥Õ¥¡¥ó¥É
²áµî¤Ë½þ´Ô¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÊª·ï¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ºÆÁÈÀ®¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¤¿¤á¡¢Êª·ïÆÃÀ¤ä¼ý±×À¤¬³ÎÇ§ºÑ¤ß¡£¿·µ¬°Æ·ï¤ËÈæ¤Ù¤Æ¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Æ¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤ÏÅê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°Â¿´ºàÎÁ¤Ç¤¹¡£
£². ¥Þ¥¹¥¿ー¥êー¥¹·ÀÌó¤Ç¥ê¥¹¥¯·Ú¸º
¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¤¬¥Þ¥¹¥¿ー¥êー¥¹¤ò¼Â»Ü¡£Ëü°ì¶õ¼¼¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤â°ìÄê¤ÎÄÂÎÁ¼ýÆþ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¡¢¼ý±×¤Î°ÂÄêÀ¤òÃ´ÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£
£³. Ã»´ü±¿ÍÑ¤Ç»ñ¶â¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤ë
±¿ÍÑ´ü´Ö¤Ï¿ô¤«·îÃ±°Ì¡£Ä¹´üÅê»ñ¤ËÈæ¤Ù¤Æ»Ô¶·ÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢»ñ¶â¹´Â«¤âÃ»¤¤¤¿¤á¡¢Åê»ñ»ñ¶â¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë²óÅ¾¤µ¤»¤¿¤¤Åê»ñ²È¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¤ÎÉÔÆ°»º¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó»²²Ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç½Ð»ñ～Ê¬ÇÛ～½þ´Ô¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
ÃÓÂÞ¥¨¥ê¥¢¤Î¾ÍèÀ
ÂÐ¾ÝÉÔÆ°»º¤È¤Ê¤ë¡Ö¥ë¥Ô¥Ê¥¹ÃÓÂÞ¡×¤ÏÅìÃÓÂÞ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÃÓÂÞ¥¨¥ê¥¢¤Ï¥µ¥Ö¥«¥ë¤ÎÀ»ÃÏ¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2020Ç¯¤Ë¤ÏÅìµþ¤Ç½é¤á¤Æ¡ÖSDGsÌ¤ÍèÅÔ»Ô¡×¤ËÁªÄê¤µ¤ì¡¢ºÆ³«È¯¤¬¿ÊÅ¸Ãæ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µìÃÓÂÞ¥Þ¥ë¥¤À×ÃÏ¤Ç¤ÏÂç·¿Ê£¹ç»ÜÀß¡ÖIT tower TOKYO¡×¤¬·úÀß¤µ¤ì¡¢2026Ç¯½Õ¤Ë³«¶ÈÍ½Äê¡£³¹¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤¬°ìÁØ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤ÆÃÓÂÞ¤ÏÀ¸³èÍøÊØÀ¤¬¹â¤¯¡¢¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¤âÈ´·²¡£ËÅç¶è¤Ï¡Ö¾ÃÌÇ²ÄÇ½ÀÅÔ»Ô¡×¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â¾å°Ì¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µï½»ÃÏ¤È¤·¤Æ¤â¼ûÍ×¤¬¹â¤¯¡¢º£¸å¤â°ÂÄê¤·¤¿Æþµï¥Ëー¥º¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¥É¾ÜºÙ
¥Õ¥¡¥ó¥ÉÌ¾¡§Íø²ó¤ê¤¯¤óÃ»´ü±¿ÍÑ¥Õ¥¡¥ó¥ÉVol.19 ¥ë¥Ô¥Ê¥¹ÃÓÂÞ
Êç½¸¶â³Û¡¡¡§108,550,000±ß
Í½ÄêÍø²ó¤ê¡§4.5¡ó
Ê¬ÇÛ»þ´ü¡¡¡§£³¥ö·î¡Ê½þ´Ô¤ÈÆ±»þ¡Ë
±¿ÍÑ´ü´Ö¡¡¡§3¥ö·î
Êç½¸·ÁÂÖ¡¡¡§ÀèÃå¼°
Êç½¸´ü´Ö¡¡¡§2025Ç¯£¹·î£±Æü¡Ê·î¡Ë20¡§00 ～ 2025Ç¯£¹·î15Æü¡Ê·î¡Ë12¡§00¡Ê¢¨¡Ë
¢¨±þÊç¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÊç½¸¤òÁá´ü½ªÎ»¤Þ¤¿¤Ï±äÄ¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
Êç½¸¥Úー¥¸ :
https://rimawarikun.com/customers/products/149?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund149
Íø²ó¤ê¤¯¤ó¤È¤Ï
¡È±þ±ç¤ò¿·¤·¤¤¥«¥¿¥Á¤Ç¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢°ì¸ý1Ëü±ß¤«¤é¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤äÃÏ°èÁÏÀ¸¡¢Ã¯¤«¤ÎÌ´¤äÄ©Àï¤Ë·Ò¤¬¤ëÉÔÆ°»º¤Ë±þ±çÅê»ñ¤¬¤Ç¤¤ë¡È±þ±ç·¿ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡É¤Ç¤¹¡£
Íø²ó¤ê¤¯¤ó¤Ç¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ø¼Ò²ñ¹×¸¥¡¢ÃÏ°èÁÏÀ¸¡¢Ã¯¤«¤ÎÌ´¤äÄ©Àï¤ò±þ±ç¡Ù¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¤«¤Ä¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤ê°ìÁØ¤ª±þ¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢±×¡¹¤Î¥µー¥Ó¥¹³È½¼¤ò¿Þ¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
*Íø²ó¤ê¤¯¤ó¤Ï¡¢²ñ°÷ÅÐÏ¿¿ô¹ñÆâNo.£±¤ÎÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯10·î´ü_»ØÄêÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ìÄ´ºº
Ä´ººµ¡´Ø¡§ÆüËÜ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Áµ¡¹½
2022Ç¯5·î´üÄ´ºº¡¢2023Ç¯6·î´üÄ´ºº¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³
Íø²ó¤ê¤¯¤ó¥¢¥×¥ê³µÍ×
¥«¥Æ¥´¥ê¡§¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹
ÂÐ±þOS¡§iOS¡¿Android
²Á³Ê¡§ÌµÎÁ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://rimawarikun.com/
¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é (iOS/Android)
https://app.adjust.com/19dbcy05
³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥é ²ñ¼Ò³µÍ×
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¹Èø1-1-39 ·ÃÈæ¼÷¥×¥é¥¤¥à¥¹¥¯¥¨¥¢7F
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÅòÆ£Á±¹Ô
ÁÏ¶È¡§2010Ç¯9·î29Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÉÔÆ°»ºÇäÇã¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó³«È¯¡¢ÄÂÂß´ÉÍý¡¢·úÊª´ÉÍý¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»ö¶È ¡¢Áí¹ç·úÀß¶È
HP¡§ https://syla.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥é¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ²ñ¼Ò³µÍ×
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¹Èø£±-£±-39 ·ÃÈæ¼÷¥×¥é¥¤¥à¥¹¥¯¥¨¥¢7F
ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ¥°¥ëー¥×¼¹¹ÔÌò°÷CEO¡§¿ùËÜ ¹¨Ç·
ÁÏ¶È¡§1970Ç¯9·î
»ñËÜ¶â¡§2,300,774,000±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Áí¹çÉÔÆ°»º»ö¶È¡¢·úÀß»ö¶È¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー»ö¶È¡¢ÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯»ö¶È
HP¡§https://syla-holdings.jp
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥é Íø²ó¤ê¤¯¤ó±¿±Ä»öÌ³¶É
MAIL¡§support@rimawarikun.com