【株式会社CIO】お風呂の壁にもマグネット吸着！CIO初の小型スピーカー『CIO Portable Bath Speaker』を販売開始

株式会社CIO

株式会社CIO（本社：大阪府守口市、代表取締役社長：中橋 翔大）はマグネットで簡単に吸着・防水スピーカー『CIO Portable Bath Speaker』を製品化。メーカー希望小売価格、5,980円（税込）にて、2025年8月29日（金）よりAmazonと楽天市場のCIO公式オンラインストアならびに一部の家電量販店、直営店CIO STOREなどにて販売を開始いたします。応援購入サービスMakuakeにて実施したプロジェクトでは、3600人以上の方に応援購入をいただきました。

マグネット吸着と防水規格IPX7で、浴室でも安心して音楽やラジオを楽しめます。さらにワイヤレス充電器があればスマートに充電でき（※充電器は別売り）、最大8時間の連続再生が可能です。スマホやタブレットからBluetooth接続により、手軽に再生できます。手のひらサイズ・わずか160gの軽量設計で、家の中でも外出先でも気軽に持ち運べ、2台同時接続によるステレオ再生で臨場感あふれるサウンド体験を実現します。

製品の特長

■マグネット吸着

スピーカーに内蔵されたマグネットで、浴室の壁やキッチンの冷蔵庫など金属面に簡単設置が可能。デスク下や作業スペース、MagSafe対応のスマホ充電器にも吸着できます。普段の空間を一瞬で音楽スポットへ変える、新しい使い方を提案します。

■防水規格IPX7を取得

防水規格IPX7を取得し、深さ1mの水中に30分間浸しても浸水しない高い防水性能を備えています。

シャワーや蒸気にも強く、浴室や洗面所、キッチンなどでも水濡れを気にせず、音楽を楽しめます。

■ワイヤレス充電・最大8時間連続再生

ワイヤレス充電器でスマートに充電でき、内蔵バッテリー（1800mAh）は音量50％時で最大約8時間再生可能で、満充電は約180分で完了します。

自宅だけでなく、旅行やイベントなど電源のない場所でも活躍します。

※USB-C有線充電にも対応。

■コンパクト設計

手のひらに収まるサイズと約160gの軽量設計で、毎日の持ち運びも負担になりません。バッグやポーチにすっきり収まり、収納場所にも困らないサイズ。

出張先やレジャーなど、移動の多いシーンにもぴったりです。

製品概要・仕様

・製品名：CIO Portable Bath Speaker

・カラー展開：ブラック、ホワイト

・メーカー希望小売価格：5,980円（税込み）

・販売開始日 ： 2025年8月29日（金）

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FB41W5J7

※2025年8月29日（金）からはじまるAmazonスマイルセールでは、セール価格 5,380円（税込み）にて登場。

開発秘話

2023年、新しいワイヤレス充電規格「Qi2」が登場し、マグネット吸着による充電技術が普及し始めました。しかし用途の多くはスマートフォン向けに限られており、CIOはその可能性を暮らしの別分野にも広げたいと考えました。そこで着目したのが、浴室での音楽体験を変えるお風呂用ポータブルスピーカーの企画・開発です。

Qi2のワイヤレス充電と防水性能を組み合わせ、マグネットで壁に固定できる新しいスタイルを実現。このQi2の可能性を広げることに挑戦し、その一歩として、より便利で快適な暮らしを叶える製品として誕生しました。

YouTube動画：https://www.youtube.com/watch?v=s1iof9NZmi8

CIOとお問い合わせについて

株式会社CIO(2017年設立)は『多機能と最新テクノロジーでわくわくする未来をつくる』を理念に掲げ活動しています。 充電器、モバイルバッテリーなどのスマートフォン関連製品を中心に、製品一つ一つにストーリーや思いを乗せた自社製品として新規製造することにこだわりお客様にお届けします。 製品を通じて多機能・高機能な製品ってこんなに便利なんだ！と子どものようなわくわくした気持ちをお届けしたい。そんな思いで社員一同『わくわくする最新ガジェット』をお届けする為努力を惜しみません。

株式会社CIO 公式ホームページ：https://connectinternationalone.co.jp(https://connectinternationalone.co.jp)

CIO公式X：https://x.com/cio_jp_official(https://x.com/cio_jp_official)

CIO公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/ciojapan(https://www.youtube.com/c/ciojapan)

CIO公式LINEアカウント：https://lin.ee/aToNrva(https://lin.ee/aToNrva)

CIOクラウドファンディング公式LINEアカウント：https://lin.ee/oJOmGIh(https://lin.ee/oJOmGIh)

取材、製品に関する お問い合わせはこちら：https://connectinternationalone.co.jp/contact/(https://connectinternationalone.co.jp/contact/)