Switch2ユーザー必見！Amazonベストセラー「画面保護フィルム」『モンスターフィルム』を含むBELLEMOND人気製品がAmazonスマイルセールで特別価格に
Switchシリーズモンスターフィルム
Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開するライフスタイルブランド「BELLEMOND（ベルモンド）」は、2025年8月29日（金）から9月4日(木)23:59まで、「スマイルSALE」に参加します。
本セールでは、Nintendo Switch2専用画面保護フィルム『モンスターフィルム』（Amazonベストセラー獲得） をはじめ、多機種対応タッチペン「いろいろかける君」、クールネックリング「首元ひんやり君」、日傘ブランド「晴雫」、iPhone用ガラスフィルム「モンスターフィルム」など、BELLEMONDの人気製品を特別価格で提供いたします。
セール詳細：
セール名：Amazon「スマイルセール」
開催期間：2025年8月29日（金）～9月4日(木)23:59
セール価格：最大25%オフ
Amazon公式ストアからセール会場へ :
https://www.amazon.co.jp/stores/page/378CB368-6A7C-4B49-A2F6-92511350DFE6?channel=%3DPRT-SM250418
セール対象商品（一例）
Switch2にも使える、人気保護フィルムやタッチペン
Nintendo Switch2専用画面保護フィルム『モンスターフィルム』
Nintendo Switch2専用画面保護フィルム『モンスターフィルム』
Amazonベストセラー獲得：Switch2向け画面保護フィルムとして売れ筋No.1
3タイプ展開：ブルーライトカット・アンチグレア・クリア
EZguide式簡単貼付け：ガイド枠でズレずにきれいに貼れる
精密設計で画面ギリギリまで保護
商品ページはこちら :
https://www.amazon.co.jp/stores/page/69957DDF-A411-42A3-A4D1-A9A9FEDBC072?channel=PRT-B1511-Swi20828
Switch2やiPhone、Androidにも使えるタッチペン「いろいろかける君」
Switch2やiPhone、Androidにも使えるタッチペン「いろいろかける君」
多機種対応：iPhone、iPad、Androidスマートフォン、Chromebook、Surface、Nintendo Switchなど、静電容量方式のタッチパネル搭載デバイスに対応。
2WAYペン先：1.4mmの極細金属製ペン先（充電式）と導電繊維製ペン先（交換可能）を使い分け、手袋やネイルをしていても快適に操作可能。
長時間使用可能：金属製ペン先はType-C充電で、約30分の充電で14時間の連続使用が可能。
収納便利：マグネット内蔵でデスクにピタッと貼り付けて収納でき、携帯にも便利。
※使用のソフトやアプリによって反応しずらい場合があります
商品ページはこちら :
https://www.amazon.co.jp/stores/page/708B1A97-B57D-4FD1-A87B-9255E1804B82?channel=PRT-B1287-iroiro
動画見る時だけはずせる「着脱ペーパータイプフィルム」
動画視聴時・色味チェック時だけはずせるiPad用「着脱ペーパータイプフィルム」
簡単取り付け＆取り外し：誰でも手軽に貼って、必要に応じて取り外せる便利なアイテムです。
使いやすさ：iPadなタブレットでタッチペンを使うけど、クリアな画面で動画やコンテンツを見たい時もある人に最適。
商品ページはこちら :
https://www.amazon.co.jp/stores/page/CEB293EA-BCE5-4FCA-9B9A-1FC460892531?channel=PRT-B0415-250829
iPhone用ガラスフィルム「モンスターフィルム」貼りやすいガイド枠つき
iPhone用ガラスフィルム「モンスターフィルム」貼りやすいガイド枠つき
強化ガラス保護フィルム：モンスターフィルムは、耐衝撃性と耐久性を誇る強化ガラスフィルム。スマートフォンをしっかり保護し、使い心地も抜群です。
簡単設置：気泡が入りにくく、簡単に貼れる設計で、スマートフォンを安全に守ります。
商品ページはこちら :
https://www.amazon.co.jp/stores/page/7F64112F-E8A1-4457-9187-3E402D1EF8E3?channel=PRT-B1438-250829
クールネックリング「首元ひんやり君」
クールネックリング「首元ひんやり君」 Lサイズが一番人気！男性にもぴったりな大きめサイズ
PCMを30%増量することで、ひんやり感の持続時間をアップ。
日本文化用品安全試験所での検査クリア：安全性が確認されており、安心して使用できます。
シンプルデザインとさらさら触感が、暑さを快適に乗り切るために最適。
商品ページはこちら :
https://www.amazon.co.jp/stores/page/A5D358A7-B368-4DA9-AC0F-ED8E4219EFEC?channel=PRT-b1127coolr-250605
晴雫（はれしずく）
超軽量折りたたみ晴雨兼用日傘「晴雫（はれしずく）」
楽天市場では、晴雨兼用傘カテゴリ1位を何度も獲得
UV・遮光率100%の高機能日傘
わずか203gの超軽量設計、自動開閉タイプも展開
晴雨兼用、撥水・耐水性に優れた仕様
商品ページはこちら :
https://www.amazon.co.jp/stores/page/C17DED83-170F-4454-B0C6-A583F74B48C0?channel=PRT-250829haresizuku
「ふりふり冷感タオル」ディープブルーセット
濡らして振るだけ-13℃下がるテレビでも話題の冷感タオル「ふりふり冷感タオル」
STEP1.タオルを濡らす
↓
STEP2.タオルをしっかりと絞る
↓
STEP3.タオルを3～5秒ほど振る。この3STEPでタオルを冷却できます。
タオルがぬるくなったら、再度振ることでひんやり冷えます。
商品ページはこちら :
https://www.amazon.co.jp/stores/page/0C2EF5C4-C7DB-4BA9-AC2F-509AD43C6F95?channel=PRT-b1164coolt-0829
■ BELLEMONDについて
BELLEMOND（ベルモンド）は、iPadフィルムやスマホアクセサリーを中心に、多くのお客様に「使ってよかった」と思っていただける製品を展開するライフスタイルブランドです。
2025年以降は、扇風機・日傘・アロマディフューザーなど、より多くのシーンに寄り添う製品を通じて、100万人のユーザーとつながるブランドを目指しています。
Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/378CB368-6A7C-4B49-A2F6-92511350DFE6?channel=PRT-brand
楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/mobile123/
【BELLEMOND公式メディア】
BELLEMOND公式サイト：https://www.bellemond.jp
tiktok：https://www.tiktok.com/@bellemond_official
YouTube ：https://www.youtube.com/@bellemond_official
X：https://x.com/bellemond_jp
Instagram：https://www.instagram.com/hareshizuku.official/
【会社概要】
会社名：Fun Standard株式会社
代表取締役：大屋 良介 笹森 広貴
本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001
事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等
HP：https://www.funstandard.jp/