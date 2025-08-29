Switch2ユーザー必見！Amazonベストセラー「画面保護フィルム」『モンスターフィルム』を含むBELLEMOND人気製品がAmazonスマイルセールで特別価格に

Fun Standard株式会社

Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開するライフスタイルブランド「BELLEMOND（ベルモンド）」は、2025年8月29日（金）から9月4日(木)23:59まで、「スマイルSALE」に参加します。

本セールでは、Nintendo Switch2専用画面保護フィルム『モンスターフィルム』（Amazonベストセラー獲得） をはじめ、多機種対応タッチペン「いろいろかける君」、クールネックリング「首元ひんやり君」、日傘ブランド「晴雫」、iPhone用ガラスフィルム「モンスターフィルム」など、BELLEMONDの人気製品を特別価格で提供いたします。

セール詳細：

セール名：Amazon「スマイルセール」

開催期間：2025年8月29日（金）～9月4日(木)23:59

セール価格：最大25%オフ

セール対象商品（一例）

Switch2にも使える、人気保護フィルムやタッチペン

Amazon公式ストアからセール会場へ :https://www.amazon.co.jp/stores/page/378CB368-6A7C-4B49-A2F6-92511350DFE6?channel=%3DPRT-SM250418Nintendo Switch2専用画面保護フィルム『モンスターフィルム』Nintendo Switch2専用画面保護フィルム『モンスターフィルム』

Amazonベストセラー獲得：Switch2向け画面保護フィルムとして売れ筋No.1

3タイプ展開：ブルーライトカット・アンチグレア・クリア

EZguide式簡単貼付け：ガイド枠でズレずにきれいに貼れる

精密設計で画面ギリギリまで保護

商品ページはこちら :https://www.amazon.co.jp/stores/page/69957DDF-A411-42A3-A4D1-A9A9FEDBC072?channel=PRT-B1511-Swi20828

Switch2やiPhone、Androidにも使えるタッチペン「いろいろかける君」Switch2やiPhone、Androidにも使えるタッチペン「いろいろかける君」

多機種対応：iPhone、iPad、Androidスマートフォン、Chromebook、Surface、Nintendo Switchなど、静電容量方式のタッチパネル搭載デバイスに対応。

2WAYペン先：1.4mmの極細金属製ペン先（充電式）と導電繊維製ペン先（交換可能）を使い分け、手袋やネイルをしていても快適に操作可能。

長時間使用可能：金属製ペン先はType-C充電で、約30分の充電で14時間の連続使用が可能。

収納便利：マグネット内蔵でデスクにピタッと貼り付けて収納でき、携帯にも便利。

※使用のソフトやアプリによって反応しずらい場合があります

商品ページはこちら :https://www.amazon.co.jp/stores/page/708B1A97-B57D-4FD1-A87B-9255E1804B82?channel=PRT-B1287-iroiro

動画見る時だけはずせる「着脱ペーパータイプフィルム」動画視聴時・色味チェック時だけはずせるiPad用「着脱ペーパータイプフィルム」

簡単取り付け＆取り外し：誰でも手軽に貼って、必要に応じて取り外せる便利なアイテムです。

使いやすさ：iPadなタブレットでタッチペンを使うけど、クリアな画面で動画やコンテンツを見たい時もある人に最適。

商品ページはこちら :https://www.amazon.co.jp/stores/page/CEB293EA-BCE5-4FCA-9B9A-1FC460892531?channel=PRT-B0415-250829iPhone用ガラスフィルム「モンスターフィルム」貼りやすいガイド枠つきiPhone用ガラスフィルム「モンスターフィルム」貼りやすいガイド枠つき

強化ガラス保護フィルム：モンスターフィルムは、耐衝撃性と耐久性を誇る強化ガラスフィルム。スマートフォンをしっかり保護し、使い心地も抜群です。

簡単設置：気泡が入りにくく、簡単に貼れる設計で、スマートフォンを安全に守ります。

商品ページはこちら :https://www.amazon.co.jp/stores/page/7F64112F-E8A1-4457-9187-3E402D1EF8E3?channel=PRT-B1438-250829クールネックリング「首元ひんやり君」クールネックリング「首元ひんやり君」 Lサイズが一番人気！男性にもぴったりな大きめサイズ

PCMを30%増量することで、ひんやり感の持続時間をアップ。

日本文化用品安全試験所での検査クリア：安全性が確認されており、安心して使用できます。

シンプルデザインとさらさら触感が、暑さを快適に乗り切るために最適。

商品ページはこちら :https://www.amazon.co.jp/stores/page/A5D358A7-B368-4DA9-AC0F-ED8E4219EFEC?channel=PRT-b1127coolr-250605晴雫（はれしずく）超軽量折りたたみ晴雨兼用日傘「晴雫（はれしずく）」

楽天市場では、晴雨兼用傘カテゴリ1位を何度も獲得

UV・遮光率100%の高機能日傘

わずか203gの超軽量設計、自動開閉タイプも展開

晴雨兼用、撥水・耐水性に優れた仕様

商品ページはこちら :https://www.amazon.co.jp/stores/page/C17DED83-170F-4454-B0C6-A583F74B48C0?channel=PRT-250829haresizuku「ふりふり冷感タオル」ディープブルーセット濡らして振るだけ-13℃下がるテレビでも話題の冷感タオル「ふりふり冷感タオル」

STEP1.タオルを濡らす

↓

STEP2.タオルをしっかりと絞る

↓

STEP3.タオルを3～5秒ほど振る。この3STEPでタオルを冷却できます。

タオルがぬるくなったら、再度振ることでひんやり冷えます。

商品ページはこちら :https://www.amazon.co.jp/stores/page/0C2EF5C4-C7DB-4BA9-AC2F-509AD43C6F95?channel=PRT-b1164coolt-0829

■ BELLEMONDについて

BELLEMOND（ベルモンド）は、iPadフィルムやスマホアクセサリーを中心に、多くのお客様に「使ってよかった」と思っていただける製品を展開するライフスタイルブランドです。

2025年以降は、扇風機・日傘・アロマディフューザーなど、より多くのシーンに寄り添う製品を通じて、100万人のユーザーとつながるブランドを目指しています。

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/378CB368-6A7C-4B49-A2F6-92511350DFE6?channel=PRT-brand

楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/mobile123/

【BELLEMOND公式メディア】

BELLEMOND公式サイト：https://www.bellemond.jp

tiktok：https://www.tiktok.com/@bellemond_official

YouTube ：https://www.youtube.com/@bellemond_official

X：https://x.com/bellemond_jp

Instagram：https://www.instagram.com/hareshizuku.official/

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表取締役：大屋 良介 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/