【徳島ガンバロウズ】2025-26シーズン メインアリーナMC決定のお知らせ

徳島ガンバロウズは、2025-26シーズンのホームゲームにおけるメインアリーナMCが、フリーアナウンサーの佐藤 好さんに決定いたしましたのでお知らせします。

アリーナMCはホームゲーム当日、試合会場で各種案内などのアナウンスを行うほか、ご来場の皆様と一緒に試合を盛り上げる役割を担います。

佐藤さんは徳島ガンバロウズのB3リーグ参入時よりアリーナMCを担当していただいており、今シーズンの起用で3シーズン目となります。

２０２５-２６シーズン アリーナＭＣ

佐藤 好（さとう このみ）

【経歴】

ダイバーシティメディア アナウンサー

NHK盛岡放送局 スポーツキャスター

NHK高知放送局 スポーツキャスター

＜B.LEAGUE関連＞

東北カップ スローオペレーター

山形ワイヴァンズ アリーナMC・スローオペレーター

岩手ビッグブルズ 取材

天皇杯・皇后杯 アリーナMC

2023- 徳島ガンバロウズ アリーナMC

【コメント】

2025-26シーズンもアリーナMCを務めさせていただきます。

初代MCとしてクラブとともに歩みを進め、早3年目になります。

今シーズンは、B.革新前、最後のB3リーグ。

変わり続けるクラブやリーグの勢いに負けないよう、私自身も日々成長し、

何にも変えられないこの「B3リーグ」で、

皆さんとともに生涯記憶に残る素敵な思い出を作っていきたいと思います。

“声は低く、志は高く“

B3リーグでナンバーワンのMCを目指して頑張りますので、3年目もついてきてください！

よろしくお願いいたします！



X(旧Twitter)： @konomi_s1202(https://twitter.com/konomi_s1202)

Instagram： konomi_sato(https://www.instagram.com/konomi_sato/?hl=ja)

