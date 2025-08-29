【徳島ガンバロウズ】2025-26シーズン メインアリーナMC決定のお知らせ
いつも熱い応援ありがとうございます！
徳島ガンバロウズは、2025-26シーズンのホームゲームにおけるメインアリーナMCが、フリーアナウンサーの佐藤 好さんに決定いたしましたのでお知らせします。
アリーナMCはホームゲーム当日、試合会場で各種案内などのアナウンスを行うほか、ご来場の皆様と一緒に試合を盛り上げる役割を担います。
佐藤さんは徳島ガンバロウズのB3リーグ参入時よりアリーナMCを担当していただいており、今シーズンの起用で3シーズン目となります。
２０２５-２６シーズン アリーナＭＣ
佐藤 好（さとう このみ）
【経歴】
ダイバーシティメディア アナウンサー
NHK盛岡放送局 スポーツキャスター
NHK高知放送局 スポーツキャスター
＜B.LEAGUE関連＞
東北カップ スローオペレーター
山形ワイヴァンズ アリーナMC・スローオペレーター
岩手ビッグブルズ 取材
天皇杯・皇后杯 アリーナMC
2023- 徳島ガンバロウズ アリーナMC
【コメント】
2025-26シーズンもアリーナMCを務めさせていただきます。
初代MCとしてクラブとともに歩みを進め、早3年目になります。
今シーズンは、B.革新前、最後のB3リーグ。
変わり続けるクラブやリーグの勢いに負けないよう、私自身も日々成長し、
何にも変えられないこの「B3リーグ」で、
皆さんとともに生涯記憶に残る素敵な思い出を作っていきたいと思います。
“声は低く、志は高く“
B3リーグでナンバーワンのMCを目指して頑張りますので、3年目もついてきてください！
よろしくお願いいたします！
X(旧Twitter)： @konomi_s1202(https://twitter.com/konomi_s1202)
Instagram： konomi_sato(https://www.instagram.com/konomi_sato/?hl=ja)
【会社情報】
■会社名：株式会社がんばろう徳島
■所在地：徳島県那賀郡那賀町木頭和無田字イワツシ5-23（メディアドゥ徳島木頭オフィス内）
■事務所：徳島県徳島市昭和町6-71-2
■活動内容 男子プロバスケットボールチーム「徳島ガンバロウズ」の運営
■ホームタウン 徳島県、徳島県徳島市
■公式サイト https://gambarous.jp/
「徳島ガンバロウズ」に込めた想い “ガンバロウズ”の元になっている「頑張ろう」は、何か物事に取り組むとき、その成否や勝敗にかかわらず、「頑張ろう！」「よく頑張った！」と誰もが普段から口にする言葉です。互いに背中を押し、認め合うことのできる合言葉をクラブ名に入れることで、一体感を持って、老若男女問わず誰にでも「頑張れ！」と応援いただける“徳島にあってよかった”と感じていただけるクラブに成長させていきたいという想いが込められています。