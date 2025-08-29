30代から始める男性が最多！メンズの脱毛事情をアンケート調査【collect.（コレクト）】

ディーエムソリューションズ株式会社Collect.（コレクト）では、アンケート結果をもとにメンズ医療脱毛に関する記事を多数公開しています。是非ご覧ください。

調査概要

調査対象：医療脱毛を受けた男性59名

調査時期：2025年8月

調査方法：インターネット調査

調査会社：クラウドワークス

調査サマリー

脱毛した年齢は？

- 脱毛を始めた年齢は「30代（47.5%）」が最多。働き盛り世代のニーズが顕著に- 脱毛の目的は「自己処理の手間を減らしたい」が約5割。日常の負担軽減が最優先- 体毛に悩む人は7割超。「やや濃い」47.5%・「とても濃い」27.1%- 脱毛を始めた季節は「春」が32.2%で最多。薄着シーズン前の需要が明らかに

「30代（47.5%）」が最も多く、次いで「20代（27.1%）」「40代（23.7%）」となりました。働き盛りで清潔感が求められる30代を中心に、幅広い世代で脱毛が一般的な選択肢となっていることが分かります。

クリニックを選んだ決め手は？

「割引やキャンペーンがあったから（30.5%）」が最多で、「アクセスの良さ」「料金の安さ」が続きました。脱毛は一定の費用がかかるため、価格面のメリットが大きな決定要因となっていることがうかがえます。

脱毛した主な目的は？

「自己処理の手間を減らしたい（49.2%）」が最多で、「清潔感を高めたい（42.4%）」が続きました。手間を省きつつ第一印象を良くしたいという意識が強いことが示されています。

脱毛を始める前の不安は？

「痛み（39.0%）」が最多で、「本当に効果が出るのか（32.2%）」「費用（22.0%）」と続きました。施術の負担や費用対効果への不安が大きいことが浮き彫りになりました。

サロン脱毛ではなく医療脱毛を選んだ理由は？

「永久脱毛がしたかったから」が過半数を占め、確実な効果を求める姿勢が明らかになりました。その他、「ネットやSNSで良いと見たから（20.3%）」「医療機関の方が安全そうだから（15.3%）」と、信頼性や口コミも大きな要因になっています。

体毛は濃いほうですか？

「やや濃い（47.5%）」「とても濃い（27.1%）」を合わせると7割以上が体毛に悩みを抱えていました。一方で「普通」と回答した人も23.7%おり、体毛が目立たない層にも脱毛需要が広がっていることが示唆されます。

脱毛をはじめた季節は？

「春（32.2%）」が最多で、「冬（23.7%）」が続きました。夏本番に向け、冬から春にかけて始めるスケジュールが定着していることがうかがえます。

Collect.(コレクト)について

Collect.(コレクト)はディーエムソリューションズ株式会社（東証スタンダード上場）が運営するWebメディアで、世の中にあふれる商品やサービスを徹底的に調査・比較し、”本当におすすめしたいもの”を紹介しています。

専門家への取材や監修、商品やサービスの体験などを経て、専門性・信頼性を備えた品質の高いコンテンツを提供しています。

Collect.(コレクト)

https://www.dm-s.co.jp/collect/

データの引用・転載時のお願い

