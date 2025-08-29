住友林業株式会社（社長：光吉 敏郎 本社：東京都千代田区／以下、住友林業）とジオリーブグループ株式会社（社長：植木 啓之 本社：東京都港区／以下、ジオリーブグループ）は8月29日、両社の企業価値向上と木材建材流通業界の持続的成長に向け資本業務提携契約を締結しました。住友林業はジオリーブグループの株式 27.19％を保有する株式会社ベニア商会（以下、ベニア商会）の全株式を取得し、既存保有株式3.11%を含め30.3%を保有します。これによりジオリーブグループは住友林業の持分法適用関連会社になります。ジオリーブグループは外装事業及びサッシ事業の強化やエリア拡大のため住友林業の建材流通系子会社の株式会社井桁藤、スミリンサッシセンター株式会社（以下、サッシセンター）、サッシセンターの完全子会社である株式会社住協、住協ウインテック株式会社の全株式を取得します。

両社は木材建材流通業界を取り巻く市場環境の変化に適応し事業展開を加速するため、商社と問屋（卸売）という業態の垣根を超え協業しそれぞれの強みである事業を強化、拡大し強固な収益基盤を実現します。

■木材建材流通業界を取り巻く環境

国内住宅市場は少子高齢化、人口減少に伴い新設住宅着工戸数の減少が見込まれています。また職人の高齢化や建設事業者の後継者問題等による人手不足の深刻化、脱炭素社会の実現に向けた法改正への対応、良質な住宅ストックへのニーズの高まり等、市場を取り巻く環境は大きく変化しています。木材建材流通業界はこれらの課題や市場環境を受け、物流・加工・施工等の機能強化による商圏確保の競争がより一層激化するものと予想されます。

■資本業務提携の目的

住友林業とジオリーブグループはそれぞれの強みを活かした強固な収益基盤の構築を目指します。住友林業は国内外における木材・建材の製造、流通事業の拡大や木材コンビナート事業による国産材利活用促進等を図ります。ジオリーブグループは広域な物流・加工・施工機能を活かし、住友林業の建材流通系子会社4社をグループ化することで中部・西日本エリアの補完、外装材やサッシの納材、工事などの機能を強化し事業成長を目指します。さらに両社はDXを活用した見積や配送サービス、構造躯体供給システム等のソリューションを提供し建材流通業界全体の生産性向上も実現します。

■業務提携の内容

住友林業とジオリーブグループは下記テーマでの業務提携を検討します。今後、両社の保有する機能とノウハウを組み合わせ事業を推進し、商社・問屋の垣根をなくした一気通貫した独自のサプライチェーンと強固な収益基盤を構築します。

①DX推進による物流や各種業務の合理化

②構造躯体供給システムの構築や省施工化の推進

③脱炭素設計・脱炭素資材活用や国産材利活用の推進

④新規市場の開拓やオリジナル商材の販売拡大

住友林業グループは森林経営から木材建材の製造・流通、戸建住宅・中大規模木造建築の請負や不動産開発、木質バイオマス発電まで「木」を軸とした事業をグローバルに展開しています。2030年までの長期ビジョン「Mission TREEING 2030」では住友林業のバリューチェーン「ウッドサイクル」を回すことで、森林のCO2吸収量を増やし、木造建築の普及で炭素を長期にわたり固定し、自社のみならず社会全体の脱炭素に貢献することを目指しています。今後も建築での木材・木材由来素材の利用と他材料から木への代替を促進し、脱炭素化を加速させます。

ジオリーブグループは建材流通を中心とした事業を日本国内において展開し、太陽光発電システムを始めとしたエネルギー関連商材や認証材の拡販などに注力することにより脱炭素社会に向けた取り組みを強化しております。また、高機能化する住宅建築に対応した工務店支援システムの構築やM＆Aを活用した非住宅分野における工事機能の強化なども推進し、建材流通業者の垣根を超えた新たな事業展開を加速しております。

■会社概要

＜資本業務提携会社＞

●住友林業株式会社

会社名 ： 住友林業株式会社

本 社 ： 東京都千代田区大手町一丁目3番2号

代表者 ： 代表取締役社長 光吉 敏郎

設 立 ： 1948年2月20日

資本金 ： 55,101百万円

事業概要： 木材建材事業、住宅事業、建築・不動産事業、資源環境事業、生活サービス事業等

会社HP ： https://sfc.jp/

●ジオリーブグループ株式会社

会社名 ： ジオリーブグループ株式会社

本 社 ： 東京都港区新橋六丁目3番4号

代表者 ： 代表取締役社長 植木 啓之

設 立 ： 2009年10月1日

資本金 ： 850百万円

事業概要： 合板、建材、住宅設備機器等の仕入・販売等

会社HP ： https://www.geolive.co.jp/

＜住友林業グループ 譲渡対象子会社＞

●株式会社井桁藤

会社名 ： 株式会社井桁藤

本 社 ： 愛知県名古屋市港区十一屋一丁目15番地

代表者 ： 代表取締役社長 岡田 尊志

設 立 ： 1950年4月3日

資本金 ： 150百万円

事業概要： 住宅関連資材卸事業等

●スミリンサッシセンター株式会社

会社名 ： スミリンサッシセンター株式会社

本 社 ： 茨城県牛久市奥原町1650-38

代表者 ： 代表取締役社長 里 真一郎

設 立 ： 1981年12月8日

資本金 ： 50百万円

事業概要： 住宅用アルミサッシの加工販売、納材、配送等

●株式会社住協

会社名 ： 株式会社住協

本 社 ： 大阪府茨木市島四丁目22番25号

代表者 ： 代表取締役社長 皆越 徹

設 立 ： 1971年10月1日

資本金 ： 20百万円

事業概要： 建築用アルミサッシの組立、加工、取付け並びに販売等

●住協ウインテック株式会社

会社名 ： 住協ウインテック株式会社

本 社 ： 岡山県岡山市北区大内田763番地2

代表者 ： 代表取締役社長 諏訪部 正樹

設 立 ： 1976年8月19日

資本金 ： 22百万円

事業概要： 住宅、ビル用サッシ、エクステリア商品、外装材の施工販売等