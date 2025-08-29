セルフバランシング電動スクーターの市場規模、2031年に933百万米ドルに達する見込み
2025年8月29日、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「セルフバランシング電動スクーター―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」に関する最新の市場調査レポートを発表しました。本レポートは、セルフバランシング電動スクーターの世界市場における売上規模、販売数量、価格動向、市場シェア、主要企業のポジショニングなどを網羅的に分析したものです。地域別・国別の市場構造に加え、製品タイプ別および用途別のセグメントに基づく詳細なデータを提供しています。
また、2020年から2031年までの過去および将来の市場トレンドをもとに、今後の成長可能性や市場機会を予測しています。さらに、定量的データのみならず、競争環境の変化、参入企業の戦略動向、業界の課題と展望についての定性的なインサイトも収録されており、意思決定や事業戦略の立案に役立つ内容となっています。
1.セルフバランシング電動スクーターとは
セルフバランシング電動スクーターは、ジャイロセンサーと加速度センサーを用いて重心を自動制御し、安定した走行を実現する小型電動モビリティです。体重移動だけで前進・後退・旋回が可能で、都市移動、レジャー、観光などで人気があります。バッテリー駆動で環境負荷が低く、折りたたみ式やアプリ連携機能を備えたモデルも増えています。
2.セルフバランシング電動スクーター市場規模と成長率
セルフバランシング電動スクーターの世界市場は、2024年に約798百万米ドルと推定されており、2025年には814百万米ドルに達する見通しです。今後は、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）2.3%で成長し、2031年には約933百万米ドル規模に拡大すると予測されています。
3.セルフバランシング電動スクーター市場セグメンテーション分析
製品カテゴリ別の市場構造：Two-wheeled Self-balancing Scooter、 Unicycle Self-balancing Scooter
製品タイプごとに、過去から現在までの売上推移、市場規模、販売数量、価格変動を分析。各カテゴリの特性や成長トレンドに加え、競争環境や技術革新の影響などを考慮し、将来的な注目分野を明らかにします。
用途別の市場ニーズと拡大傾向：Personal Recreation Vehicle、 Business、 Patrol
各用途における需要動向、市場浸透率、成長性などを詳細に調査します。産業別・業務別に求められる機能性や活用範囲を明示し、用途に応じた戦略的アプローチを導き出します。
主要企業の競争戦略・ポジショニング：Ninebot、 Inventist、 IPS、 Robstep、 INMOTION、 i-ROBOT、 OSDRICH、 CHIC、 Rijiang、 ESWING、 Airwheel、 F-Wheel、 Fosjoas、 Wolfscooter、 Freego、 Freefeet Technology、 Rooder、 Yubu
主要参入企業の戦略、市場シェア、主力製品、競争優位性について詳しく分析しています。また、各社の事業展開や今後の市場ポジショニングの変化についても考察します。
地域別の成長ポテンシャルと市場環境：北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
地域におけるセルフバランシング電動スクーター市場の規模、経済状況、規制動向、産業インフラを踏まえ、地域ごとのビジネス展開における機会とリスクを包括的に分析します。
【レポート内容の確認＆無料サンプル取得はこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1432394/self-balancing-electric-scooter
