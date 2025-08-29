楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『ANTENNA』のバンドスコア・メロディ譜、『Dear』のバンドスコア・メロディ譜、『残酷な夜に輝け』のバンドスコアが発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、受注生産型商品＜オンデマンド楽譜＞の新刊を発売した。
『ANTENNA／Mrs. GREEN APPLE （バンドスコア）[LBS2639]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2639
＜楽譜概要＞
「ANTENNA／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
2023年リリース楽曲
キー：F～
パート：Vo.&Cho./ Key.1/ Key.2/ E.G.1（Capo: 1F）/ E.G.2/ E.B.（5strings Bass）/ Drs.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円（税別） 【判型・ページ数】A4・22ページ
【発売日】2025年8月31日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328466&id=bodyimage1】
『ANTENNA／Mrs. GREEN APPLE （メロディ譜）[LTML7]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML7
＜楽譜概要＞
「ANTENNA／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
2023年リリース楽曲
キー：F～
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】300円（税別） 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2025年8月31日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328466&id=bodyimage2】
『Dear／Mrs. GREEN APPLE （バンドスコア）[LBS2640]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2640
＜楽譜概要＞
「Dear／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
大泉洋・菅野美穂出演 映画『ディア・ファミリー』主題歌
キー：B
パート：Vo.&Cho./ Key.1/ Key.2/ Key.3/ E.G.1&A.G./ E.B.（5strings Bass）/ Drs.&Synth.Drs.
※編集の都合上、E.Guitar2のパートは巻末にまとめて掲載しています。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円（税別） 【判型・ページ数】A4・26ページ
【発売日】2025年8月31日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328466&id=bodyimage3】
『Dear／Mrs. GREEN APPLE （メロディ譜）[LTML8]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML8
＜楽譜概要＞
「Dear／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
大泉洋・菅野美穂出演 映画『ディア・ファミリー』主題歌
キー：B
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】300円（税別） 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2025年8月31日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328466&id=bodyimage4】
『残酷な夜に輝け／LiSA （バンドスコア）[LBS2641]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2641
＜楽譜概要＞
「残酷な夜に輝け／LiSA 」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』 主題歌
キー：Fm～
パート：Vo.&Cho./ Other/ Strings/ E.G.1/ E.G.2/ E.B./ Drs./ Perc.&S.E.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円（税別） 【判型・ページ数】A4・16ページ
【発売日】2025年8月31日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328466&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社フェアリー
