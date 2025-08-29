動脈安定化装置市場、2025年に261百万米ドル、2031年には342百万米ドル到達へ
2025年8月29日に、QYResearch株式会社は「動脈安定化装置―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の調査レポートを発表しました。本報告書は、動脈安定化装置の世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、動脈安定化装置の市場規模を、2020年から2031年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．動脈安定化装置市場概況
動脈安定化装置は、外科手術や血管治療中に動脈の動きを抑制し、正確な操作を支援する医療機器です。心臓バイパス術や血管吻合など、精密な処置が求められる場面で活用されます。血流を妨げずに局所的な安定を実現する構造で、手術リスクを低減し、成功率向上に寄与します。近年は小型化やロボット手術対応製品も増えています。
2024年における動脈安定化装置の世界市場規模は、251百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）4.6%で成長し、2031年までに342百万米ドルに達すると予測されている。
２．動脈安定化装置の市場区分
動脈安定化装置の世界の主要企業：3M、 Braun Melsungen、 Baxter International、 C. R. Bard、 Centurion Medical Products、 Conatec、 M. C. Johnson、 Medtronic、 Merit Medical Systems、 Smiths
上記の企業情報には、動脈安定化装置の販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
動脈安定化装置市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Chest Drainage Tube Stabilization Device、 Abdominal Drainage Tube Stabilization Device、 Others
用途別：Hospital、 Clinic、 Others
また、地域別に動脈安定化装置市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1432137/arterial-stabilization-device
【総目録】
第1章：動脈安定化装置の製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）
第2章：動脈安定化装置メーカーの競合分析、トップ5社とトップ10社の売上ランキング、動脈安定化装置の製造拠点と本社所在地、製品、価格、販売量および売上の市場シェア、最新の開発計画、合併および買収情報など、詳細な分析を提供する。（2020～2025）
第3章：製品別の分析を提供し、世界の動脈安定化装置の売上、売上市場シェア、販売量、販売量市場シェア、価格を含む。（2020～2031）
