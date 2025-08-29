発毛日本一を予想して100万円分の夢を手に! ～8月29日から発毛日本一コンテスト優勝者予想キャンペーン～
正真正銘自分の髪 リーブ 21 （本社：大阪市中央区、
代表取締役社長：岡村勝正、以下リーブ21） は、
第25回発毛日本一コンテストの
『優勝者予想キャンペーン』を8月29日（金）から実施。
同コンテストサイトから投票に参加された方には、
もれなくプレゼントを進呈します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328462&id=bodyimage1】
『第25回発毛日本一コンテスト優勝者予想キャンペーン』
2025年8月29日（金）～ 9月30日（火）
特設サイトでコンテスト出場者の写真やコメントを見て優勝者を予想していただきます。優勝者に投票した方に素敵な賞品をご用意。さらに投票した方全員に特典があります。
■優勝者に投票した方への賞品
【特賞】100万円分の夢（1名様）
【リーブ21賞】Amazonギフトカード5万円分（3名様）
【第25回記念賞】QUOカード1000円分（25名様）
【リーブ直販賞】リーブ21アクティシャンプーR （200ml）（優勝者に投票した方全員）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328462&id=bodyimage2】
さらに投票者全員に下記特典をプレゼント!
★リーブ21初回プラン2000円OFFクーポン
★リーブ直販（ヘアケア商品）20%OFFクーポン
詳しくは『優勝者予想キャンペーン特設サイト』をご覧ください。
コンテスト特設サイト：https://contest.reve21.co.jp/2025/present コンテストの優勝者は10月中旬に上記特設サイトで発表予定です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328462&id=bodyimage3】
発毛日本一コンテストとは
「一人でも多くの方たちに発毛の真実と
発毛の喜びを知っていただきたい」という考えのもと
リーブ21が2001年から毎年開催しているコンテストです。脱毛や薄毛に悩まれる方のお役に立てるならばと、
リーブ21のお客様が自らの発毛の成果やエピソードを発表します。
【会社概要】
会社名：株式会社 毛髪クリニック リーブ21
代表取締役社長：岡村勝正
ホームページ https://www.reve21.co.jp/
本社所在地：大阪府大阪市中央区城見2-1-61 ツイン21MIDタワー22F
設立：1993年11月、資本金：40,000,000円
主要サービス：頭髪の発毛施術サービス、医療機器の製造販売
配信元企業：株式会社毛髪クリニックリーブ21
