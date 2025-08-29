パークロックアクチュエーター業界の市場動向：2031年には1294百万米ドル規模に成長
2025年8月29日、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「パークロックアクチュエーター―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の調査レポートを発行しました。本調査では、パークロックアクチュエーター市場の世界規模、成長要因、競争環境を多角的に分析し、今後の市場展望を明確にします。パークロックアクチュエーター市場の最新データをもとに、主要企業のランキング、売上、販売量、価格推移、収益などを詳細に解析し、競争戦略の最適化や市場ポジショニングの評価を支援します。また、企業が事業成長の機会を特定し、業界の変化に適応できるよう、実用的なインサイトを提供しています。意思決定の精度を高め、持続的な成長を実現するための指針を示します。
パークロックアクチュエーターは、自動車のトランスミッションを「P（パーキング）」ポジションに固定するための電動制御装置です。シフトレバー操作や電子制御信号に応じて、ギアをロックピンで固定し、車両の意図しない移動を防ぎます。電動パーキングブレーキと連動するタイプも多く、安全性向上と省スペース化に貢献します。EVや自動運転車にも対応する高信頼性部品です。
パークロックアクチュエーターの市場規模と成長予測（2025~2031）
パークロックアクチュエーターの世界市場は、2024年に1041百万米ドルと推定され、2025年には1071百万米ドルに達すると予測されています。その後、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）3.2%で推移し、2031年には1294百万米ドルに拡大すると見込まれています。パークロックアクチュエーター市場の成長を支える要因として、技術革新、需要の増加、業界全体の発展が挙げられます。
パークロックアクチュエーター市場の主要セグメント
本レポートでは、パークロックアクチュエーター市場を以下の主要セグメントに分類し、それぞれの市場動向や成長の可能性を詳細に分析しています。
1.製品タイプ別分析：Hydraulic、 Electric
パークロックアクチュエーター市場における各製品タイプの市場シェア、売上高、販売量を調査し、価格動向や成長トレンドを明確化します。また、各製品の競争力や市場での需要の変化を分析し、今後の成長機会を探ります。
2.用途別分析：Hybrid Electric Vehicle（HEV）、 Electric Vehicle（EV）
パークロックアクチュエーターの市場規模を用途別に分類し、それぞれの分野での需要動向や成長ポテンシャルを評価します。各用途における市場シェア、売上高、販売量の推移を分析し、今後の市場展開の指針を示します。
3.主要企業分析：Stoneridge、 Dura Automotive、 Vitesco Technologies、 Efiautomotive、 Oechsler、 Ficosa、 Schaeffler、 Bitron、 Valeo、 Kongsberg Automotive、 JOPP Group
パークロックアクチュエーター市場における主要企業の市場シェア、競争戦略、製品ポートフォリオを詳細に調査し、技術革新や研究開発の動向を明らかにします。また、企業のM&A戦略、市場拡大の取り組み、競争環境の変化についても分析し、業界の発展動向を示唆します。
本レポートは、パークロックアクチュエーター市場の製品・用途・企業ごとの市場構造を総合的に分析し、企業の戦略策定や意思決定に役立つデータと洞察を提供します。
