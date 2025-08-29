【ソフトテニス】ルーセントの実業団選手が優勝＆準優勝「第7回 紀の川市オープン大会」
株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）のソフトテニス実業団に所属する選手たちが、2025年8月17日に和歌山県で開催された「第7回 紀の川市オープン大会」に出場。Aクラス個人戦で千本・森ペア（ルーセント大阪・東大阪ソフトテニス協会）が優勝、藤井・泥谷ペア（ルーセント大阪・伊丹クラブ）が準優勝を果たしました。
ルーセント勢の対戦となったAクラス決勝戦では、全日本シングルに出場した藤井選手の迫力あるストロークに、会場から歓声が上がっていました。試合は4-2で千本・森ペアが勝利し、ルーセント実業団選手同士の対決を制しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328459&id=bodyimage1】
また、グループ会社である明日香野も同大会に協賛。「4個桜もち」「大人のみたらし団子」「若草餅」「豆あんこ餅」など、バラエティ豊かな和菓子を選手や観客の皆さんにお渡しして大会を盛り上げました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328459&id=bodyimage2】
＜千本・森ペア（ルーセント大阪・東大阪ソフトテニス協会）＞
予選リーグ第1試合 4-1 田岡・井上ペア
予選リーグ第2試合 4-0 南村・田井ペア
予選リーグ第3試合 4-0 岩城・花村ペア
決勝トーナメント１回戦 4-1 岡崎・南出ペア
決勝トーナメント準決勝 4-1 嶋田・山路ペア
決勝トーナメント決勝 4-2 藤井・泥谷ペア
【選手コメント】
優勝することができました。今大会は全日本社会人大会を見据えてペアとしっかりと話し合えたことが結果につながったと思います。応援ありがとうございました。
＜藤井・泥谷ペア（ルーセント大阪・伊丹クラブ）＞
予選リーグ第1試合 4-1 上野・額田ペア
予選リーグ第2試合 4-1 田中・楠本ペア
予選リーグ第3試合 4-2 嶋田・山路ペア
決勝トーナメント１回戦 4-1 柳瀬・東岡ペア
決勝トーナメント準決勝 4-1 南村・田井ペア
決勝トーナメント決勝 2-4 千本・森ペア
【選手コメント】
千本・森ペア手強く負けました。またいろんな大会に出て経験を積んでいきます。ご声援ありがとうございました。
＜出場大会概要＞
大会：紀の川市オープン大会
日時：2025年8月17日（日）
会場：貴志川スポーツ公園テニスコート（和歌山県紀の川市貴志川町井ノ口）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328459&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328459&id=bodyimage4】
ルーセントは仕事にもスポーツにも全力で取り組むアスリート社員を応援しています。また12月18日に皆様にお知らせいたしましたルーセント「中期経営計画2024-2028」や親会社昭和ホールディングス株式会社・和菓子製造兄弟会社「明日香野」・工業用ゴム製造兄弟会社「昭和ゴム」が同日に発表しました「中期経営計画2024-2028」にありますように、このようなアスリートスタッフを雇用することは、今後とも人手不足の日本で、当社グループが人材雇用力で競争優位を保つ重要な施作と考えて、今後もアスリート社員たちをグループ各社一同心から応援してまいります。
ルーセントは実業団チーム選手に、下記のサポートを実施しました。
・大会出場に関わる費用の一切とルーセントウェア（ゲームシャツやハーフパンツ）を提供
