6割以上が ″良い印象″と回答！「カフェ併設の美容室にどんな印象を持っていますか？」のアンケート調査
美容室の口コミサイト「ヘアログ」（ https://hairlog.jp/ ）を運営する株式会社ノーマリズム（東京都目黒区）は、全国の20代～50代の男女を対象に、「カフェ併設の美容室にどんな印象を持っていますか？」のアンケート調査を実施しました。アンケート結果をもとに、カフェ併設美容室の利用経験や印象について調査・分析しましたのでご報告いたします。
■調査概要
調査対象: 全国の20代～50代の男女
回答数: 100名
調査期間: 2025年8月27日 ～ 2025年8月28日
調査方法: インターネット調査
調査結果URL: https://hairlog.jp/special/article/15027
■約4割がカフェ併設の美容室を利用したことがある！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328416&id=bodyimage1】
「カフェ併設の美容室で、施術を受けたことはありますか？」の質問では、『ある』が38%、『ない』が62%という結果となりました。約4割が、実際にカフェ併設の美容室を利用した経験があることが分かりました。
■6割以上が”良い印象”、約2割は衛生面や居心地に懸念あり
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328416&id=bodyimage2】
「カフェ併設の美容室にどんな印象を持っていますか？ 」の質問では、『良い印象』が22%、『どちらかといえば良い印象』が44%、『どちらかといえば悪い印象』が21%、『悪い印象』が2%、『特に印象はない』が11%という結果となりました。
6割以上の人が「良い印象」を持っている一方で、2割ほどは衛生面や居心地への不安を理由に、悪い印象を持っていることが分かりました。
以下に理由をまとめました。
《良い印象（22%）》
・美容室で髪を綺麗にしてもらったあと気分が良いままカフェでおいしいケーキを食べるのが好きです。ドリンクは施術中に持ってきてもらえるところもいいです。（20代／女性／京都府／正社員）
・基本的に美容院に行くと簡単に飲み物を出してくれると思いますが、カフェが併設していると、飲み物がおしゃれなものを選べたり、カフェだけを利用するよりも少し安くカフェのメニューが注文できる。（30代／女性／岡山県／正社員）
・よりリラックスできる空間に感じたからです（40代／男性／静岡県／正社員）
・いつも3時間は施術にかかるのでお腹がすくとカフェをそのまま利用したりします。私のように時間がかかり、お腹が空くタイミングでの利用であれば良いと思います。綺麗で快適でした。（20代／女性／岡山県／正社員）
・普通の美容室だと待ち時間は雑誌を読んだりして待っているしかないですが、カフェ併設だとドリンクを飲みながらリラックスして待てて待ち時間があまり苦にならず、利用して良かった印象です。（40代／男性／埼玉県／自営業、自由業）
・雑誌を読む、動画配信を観る以外の良い時間の潰し方だし、普段忙しくてのんびりカフェで過ごせない人も、待ち時間を利用してカフェで寛げるので時間の無駄にならないし効率的で良いと思うから。（40代／女性／東京都／正社員）
「リラックスできる」「待ち時間を有効活用できる」「美容後にそのまま食事やドリンクを楽しめる」など、ポジティブな意見が多く寄せられました。
《どちらかといえば良い印象（44%）》
・自分がカフェしている分にはとてもいいですが、施術中の他のお客さんを眺めてしまった際に、自分が施術されていたら恥ずかしいかもしれないです。（20代／女性／大阪府／正社員）
・美容室とカフェの組み合わせは、感覚的にですが、よい印象です。自分はこういう美容室は高いイメージで使わなそうですが、ニーズはあると思います。（40代／女性／鳥取県／自営業、自由業）
