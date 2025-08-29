Mirrativ（ミラティブ）10周年！感謝を込めた10年間の歩みを数字で公開

株式会社ミラティブ

スマホゲーム配信者数で日本一（※）のゲーム配信プラットフォーム「Mirrativ（ミラティブ）」（以下：Mirrativ）は、今年でリリースから10周年を迎えました。Mirrativは、10年前からスマホ1台で誰でも気軽に配信ができることから、これまで数多くの「初配信の場」となり、たくさんの配信者さんを世に送り出してきました。「配信を始めるならMirrativ」。配信者さんが最初の一歩を踏み出す場所となり、そしてそれぞれの物語（ナラティブ）が生まれる居場所となれるよう、これからも歩み続けます。

Mirrativ10年の歩み

サービス開始から10年を迎えたMirrativの歩みを振り返るインフォグラフィクスを公開いたします。

（1）累計配信者数

Mirrativで配信を行ったことがある配信者数です。2015年には11,176人だった配信者は、2025年7月末時点で、約569万人を数え、現在も増加中。日本最大規模の「初配信」を作り出したプラットフォームとなっています。

（2）1,000日以上配信した配信者数

累計1,000日以上配信した配信者さんはなんと18,636人。これだけ多くの方にとって、配信が日常のものとなり、Mirrativが生活の一部となっています。

（3）エモモで配信した配信者数

配信者さんの分身となる「エモモ」。3Dバーチャルライバーの先駆けとして2018年8月のリリース以来、500万人を超える方がエモモを通じて配信をしました。

（4）これまでにリリースされたエモモのアイテム数

「あなたは、誰にでもなれる」というリリース当初からのコンセプトのまま、今も毎週新作エモモアイテムをリリースし続けており、今では17,854個のアイテムがユーザーさんの手に渡って楽しまれています。

（5）エモモのお着替え回数

配信者さんがエモモを着替え、そのセットを保存した回数はなんと1億5千万回以上。日々、自分の服を着替えるように、エモモも着替えてくださっています。

（6）配信者と視聴者が撮影したグループショット枚数

配信者さんと視聴者さんの思い出を残すグループショット。機能がリリースされて以来、累計2千400万枚ものグループショットが撮影されました。その多くが今もMirrativの中で見ることができます。

（7）Mirrativで最も配信されているゲームタイトルの変化

Mirrativでは多くのスマートフォンゲームの配信がなされています。そのゲームタイトルはこの10年で変化がありつつ、一方で今も変わらず愛され続け配信されているものも。

（8）ライブゲームのプレイ回数（配信参加＋視聴参加）

ミラティブが2022年より開発を開始した、配信中のゲームに視聴者が介入したり参加したりできる、ゲームとライブ配信が融合した「ライブゲーム」。そのプレイ回数は2億回を超え、日々多くの配信者さんがライブゲームをプレイし、視聴者さんがそのゲームに参加しています。

（9）贈られたギフトの数

2018年、Mirativにギフト機能導入後に、贈られたギフトの数です。13億8,630万個ものギフトが配信者さんに贈られ、配信者さんと視聴者さんとの絆を作ってきました。

(10)一般

2025年8月時点のMirrativの配信者さんの男女比率です。一般的な配信者さんにおいては男性がやや多く、ミラティブスターズにおいては女性がやや多くなっています。

（ミラティブスターズは配信を通じて現金報酬を得ることができる制度です。詳しくはこちら(https://mirrativstars.com/)。）

代表コメント

■ Mirrativ 10th Anniv. ~Mirrativ10周年について~

2025年8月28日（木）、ミラティブはサービス開始から10周年を迎えました。

「あのころも、これからも、みんなの居場所。」をテーマに、ミラティブでは10周年を記念したさまざまな企画を展開中です。

10年間の感謝を込めて──

ミラティブを楽しんでくれているすべての方とともに、これからの未来もいっしょに創っていける10周年を目指します。

詳細は特設サイトをご覧ください。

▶︎ [Mirrativ 10th Anniversary 特設サイト](https://www.mirrativ.com/page/lp?path=/anniversary/10th/lp/index)

■ Mirrativとは

Mirrativは、スマホ1つで誰でも簡単にゲーム配信ができる、スマホ画面共有型ゲーム配信プラットフォームです。子どものころ、友だちの家に集まってテレビを囲んでゲームを楽しんだような世界観をプラットフォーム内で再現しています。

スマホ1台で誰でも簡単にゲーム配信ができる手軽さが好評を博し、500万人以上の配信者を有する日本最大のスマホゲーム配信プラットフォームに成長しています。また、アクティブなユーザーに占める配信者の比率が約30%と、非常に高い水準でユーザー同士がお互いの配信を行き来する双方向性の高いコミュニティが形成されています。

iOS版 https://itunes.apple.com/jp/app/id1028944599

Android版 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dena.mirrativ

※当社調べ、類似アプリの配信者数と比較（2022年2月～3月）

