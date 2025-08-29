ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、「食」と「農」にまつわるテーマをＪＡタウンオフィシャルサポーターの秋元真夏さんがゆるふわっと配信するＹｏｕＴｕｂｅ番組「ゆるふわたいむ」で、ＪＡタウンの食材を使用した番組を配信しています。

８月２９日（金）１８時から、秋元真夏さんが山梨県産食材でバーベキューする動画が公開されます。

今回は、秋元真夏さんが直売所「たべるＪＡんやまなし」で購入した甲州牛や甲州ワインビーフ、山梨県産のぶどうを使用したワインでバーベキューを行います。やわらかい肉質の甲州牛や、鮮やかな肉色で風味豊かな甲州ワインビーフ、生産量日本一を誇る山梨県のももをまるごとジュースにした「ノももン」など、山梨県の農畜産物の魅力をたっぷりお届けします。

ＹｏｕＴｕｂｅ番組「ゆるふわたいむ」

配信タイトル：真夏のＢＢＱｉｎ山梨～自然を感じながら甲州牛と山梨ワインで贅沢ＢＢＱ～

ＵＲＬ： youtu.be/hytU1SPrrBo

■番組で紹介した商品はこちら！

「甲州牛＆甲州ワインビーフ」の商品一覧：https://www.ja-town.com/shop/c/c1U85/

「山梨のワイン」の商品一覧：https://www.ja-town.com/shop/c/c10001919/

ももまるごと「ピーチジュース」 15本入り：https://www.ja-town.com/shop/g/g37010018517046/

ももまるごと「ピーチジュース」 190g×30本：https://www.ja-town.com/shop/g/g37010018500186/

ＪＡタウンのショップ「フルーツ王国やまなし」：https://www.ja-town.com/shop/c/c3701/

■番組概要

・タイトル：「食」と「農」のゆるふわバラエティ ゆるふわたいむ

・公開媒体：ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル ゆるふわちゃんねる

https://youtube.com/@yurufuwa_time

・内 容：日本の「食」と「農」を幅広い世代にもっと身近に感じてもらうことを目的に、ＭＣの秋元真夏さんがＪＡタウンの商品を通じて「食」と「農」の魅力をゆるふわっとお届けする番組。

・配信日：毎週火・金 １８時

※諸事情により配信日時が変更になる場合があります。

■産地直送通販サイト「ＪＡタウン」特設ページ「秋元真夏の『おいしい』を集めました。」

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/eyrfw3/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

