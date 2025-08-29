【埼玉県】金融経済講演会「超入門！iDeCo&NISA～中級者にも役立つポートフォリオ（組み合わせ）から考える、選び方・リスクの調整、運用方法～」の参加者を募集します

埼玉県

埼玉県消費生活支援センターでは、令和７年９月２９日（月）に埼玉県金融広報委員会と共催で金融経済講演会を開催します。

iDeCo（イデコ）とNISA（ニーサ）の基本から選び方・運用・出口戦略までバッチリわかる、初心者から中級者向けの講演です。金融教育研究所代表、FP技能士1級の佐々木裕平氏が行動経済学と金融経済学の理論を背景に、楽しくわかりやすく解説します。

この講演会を通して資産形成について学び、人生の選択肢を広げましょう。

● 本講演会の概要

１ 日 時 令和７年９月２９日（月）１４時～１５時４０分（開場１３時３０分）

２ 場 所 東部地域振興ふれあい拠点施設 ふれあいキューブ

（春日部市南１-１-７）

３ 交 通 春日部駅西口より徒歩５分

４ 講 師 佐々木 裕平 氏（金融教育研究所代表、FP技能士1級）

５ テーマ 「超入門！iDeCo&NISA～中級者にも役立つポートフォリオ（組み合わせ）から考え

る、選び方・リスクの調整、運用方法～」

６ 定 員 ２００名（入場無料・申込順）

７ 主 催 埼玉県、埼玉県金融広報委員会

８ 共 催 金融経済教育推進機構

９ 申込み・問合せ先

電話、ＦＡＸ又はＥメール（１.氏名２.在住、在勤又は在学の市町村名

３.電話番号又はＦＡＸ番号を明記）でお申し込みください。

埼玉県消費生活支援センター 情報・学習支援担当

電話（直通）：０４８-２６１-０９９５

ＦＡＸ ：０４８-２６１-０９６２

Ｅ-ｍａｉｌ: m4308776@pref.saitama.lg.jp

ホームページ：

https://www.pref.saitama.lg.jp/b0304/houdou-oshirase/kouenkai20250929.html

令和７年８月２９日（金）から申込受付を開始します。

１０ その他

やむを得ず中止や内容変更となった場合には、消費生活支援センターのホームページでお知らせします。

※ 埼玉県金融広報委員会とは

埼玉県、日本銀行、財務省関東財務局、県内金融機関、報道機関等によって構成される“中立・公正”な団体です。

当委員会は、くらしに身近なお金について正しい知識と役立つ情報をわかりやすく提供しています。