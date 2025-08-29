¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Úµí³Ñ¡Û¡Èµí¥¿¥ó¤ÎÆü¡É¤ËÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤¡ª9/1～12Ê¿Æü¤Ï¡Öµí¥¿¥ó±ö¡×È¾³Û¡¢9/10¸ÂÄê¤Ç¡Ö¾å¥¿¥ó±ö¡×£±±ß¡ª
¡Úµí¥¿¥ó¤ÎÆü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û① 9/1～9/12Ê¿Æü¸ÂÄê¡§¡Öµí¥¿¥ó±ö¡×È¾³Û¡¡② 9/10¸ÂÄê ¡§¡Ö¾å¥¿¥ó±ö¡×£±±ß¡Ê¤ª1¿ÍÍÍ1Ëç¸Â¤ê¡Ë
¡¡¥³¥í¥ï¥¤¥É¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëµí³Ñ¤Ç¤Ï¡¢9·î10Æü¤Î¡Öµí¥¿¥ó¤ÎÆü¡×¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢9·î1Æü¡Ê·î¡Ë～9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊ¿Æü¸ÂÄê¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Î¡Öµí¥¿¥ó±ö¡×¤ò²¿»®¤Ç¤â¡ÈÈ¾³Û¡É¤Ç¤´Äó¶¡¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î¡Öµí¥¿¥ó¤ÎÆü¡×¤Ë¤Ï¡¢´õ¾¯Éô°Ì¤Î¸üÀÚ¤ê¡Ö¾å¥¿¥ó±ö¡×¤ò¡È£±±ß¡É(¤ª1¿ÍÍÍ1Ëç¸Â¤ê)¤Ç¤´Äó¶¡¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤Ç¤¹¡£¢¨µí³Ñ¥¢¥×¥ê²ñ°÷¸ÂÄê
¡¡µí³Ñ¤Ç¤Ï9·î10Æü¤Î¡Öµí¥¿¥ó¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ëµí³Ñ¤Îµí¥¿¥ó¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¡Öµí¥¿¥ó±ö¡×¤ÏÃíÊ¸¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â¾ï¤Ë¾å°Ì¤òÀê¤á¤ëÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡¢¡Ö¾å¥¿¥ó±ö¡×¤Ïµí°ìÆ¬¤«¤éÌó8Ëç¤·¤«¤È¤ì¤Ê¤¤´õ¾¯Éô°Ì¤Ç¤¹¡£µí³Ñ¼«Ëý¤Îµí¥¿¥ó¤¬¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤¼¤Ò¾ÆÆù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µí¥¿¥ó¤ÎÆü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¡³µÍ×
①¡Öµí¥¿¥ó±ö¡¡È¾³Û¡×¢¨²¿»®¤Ç¤âOK¡¡
¡¡¡¡¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î1(·î)～9·î12Æü(¶â)¤ÎÊ¿Æü
¡¡¡¡ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§980±ß¡ÊÀÇ¹þ1,078±ß¡Ë¢ªÆÃÊÌ²Á³Ê490±ß¡ÊÀÇ¹þ539±ß¡Ë
②¡Ö¾å¥¿¥ó±ö¡¡£±±ß¡×¢¨¤ª1¿ÍÍÍ1Ëç¸Â¤ê
¡¡¡¡¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î10(¿å)¸ÂÄê
¡¡¡¡ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§ 1»®2Ëç¤Ç1,380±ß¡ÊÀÇ¹þ1,518±ß¡Ë¢ªÆÃÊÌ²Á³Ê£±±ß¡Ê¤ª1¿ÍÍÍ1Ëç¸Â¤ê¡Ë
¡¦¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Îµí³ÑÅ¹ÊÞ¡Ê²Æì¸©¤ò½ü¤¯¡Ë
¡¡¢¨µí³Ñ¿©¤ÙÊüÂêÀìÌçÅ¹¡¢µí³Ñ¾ÆÆù¿©Æ²¡¢µí³ÑÀ®¾ë³Ø±àÁ°Å¹¤ò½ü¤¯¡£
¡¦ÍøÍÑÊýË¡¡§ÃåÀÊ»þ¡¦²ñ·×»þ¤Ë¡Öµí³Ñ¸ø¼°¥¢¥×¥êÆâ¤Î¥¯ー¥Ý¥ó¡×¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÄó¼¨¡£
¡¡¢¨³ä°úÁ°¤Î°û¿©Âå¶â2,500±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤ÇÍøÍÑ²Ä¡£¢¨①¡Öµí¥¿¥ó±ö È¾³Û¡×②¡Ö¾å¥¿¥ó±ö £±±ß¡×¥¯ー¥Ý¥ó¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï²Ä¡£
¡¡¢¨¤½¤ÎÂ¾¥¯ー¥Ý¥ó·ô¡¦Í¥ÂÔ¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢Ê»ÍÑ²Ä¤ÎµºÜ¤Î¤¢¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¤Ï½ü¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨¤´ÍøÍÑ¾ò·ï¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§µí¥¿¥ó¤ÎÆü¡¡ÀìÍÑ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡¡
https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202509_CP/tanmatsuri/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202509_autumn_cp
①¡Öµí¥¿¥ó±ö¡¡È¾³Û¡×¢¨²¿»®¤Ç¤âOK¡¡
¡¡µí³Ñ¤Î¡Öµí¥¿¥ó±ö¡×¤Ï¡¢ÈëÅÁ¤Î±ö¤À¤ì¤ÇÃúÇ«¤ËÌ£ÉÕ¤±¤·¡¢¥ß¥êÃ±°Ì¤Ç¸ü¤ß¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡È¿©¤Ù¤ä¤¹¤µ¡É¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£Çö¤¹¤®¤º¸ü¤¹¤®¤Ê¤¤ÀäÌ¯¤Ê¥«¥Ã¥È¤Ë¤è¤ê¡¢³°¤Ï¹á¤Ð¤·¤¯¡¢Ãæ¤Ï¥¸¥åー¥·ー¤Ç½À¤é¤«¤Ê¿©´¶¤ò¼Â¸½¡£¥ì¥â¥ó¤À¤ì¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£³ú¤à¤Û¤É¤Ë¹¤¬¤ë»Ý¤ß¤ÏÏ·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Í¤®¥ß¥¸¥ó¡×¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤»¤ì¤ÐÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¿©´¶¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢°ìÁØ¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
②¡Ö¾å¥¿¥ó±ö¡¡£±±ß¡×¢¨¤ª1¿ÍÍÍ1Ëç¸Â¤ê
¡¡¡Ö¾å¥¿¥ó±ö¡×¤Ï¡¢µí°ìÆ¬¤«¤é¤ï¤º¤«Ìó8Ëç¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤¤´õ¾¯¤Ê¡È¥¿¥ó¸µ¡É¤òÃæ¿´¤Ë»ÈÍÑ¡£»é¤Î¤ê¤¬ÎÉ¤¯½À¤é¤«¤ÊÉô°Ì¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸üÀÚ¤ê¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤â¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿·Ú²÷¤Ê»õÀÚ¤ì¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¸ý³ú¤á¤Ð¥¸¥å¥ï¥Ã¤È¾åÉÊ¤Ê»Ý¤ß¤¬¹¤¬¤ê¡¢ìÔÂô¤Ê¿©´¶¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ï¤Þ¤µ¤Ë³ÊÊÌ¡£ÆùËÜÍè¤Î»Ý¤ß¤òºÇÂç¸Â¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ìËç¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¡¢ÄÌ¾ï¤Ï1»®2Ëç¤Ç1,380±ß¡ÊÀÇ¹þ1,518±ß¡Ë¤Î¤È¤³¤í¡¢9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¸ÂÄê¤Ç¡È£±±ß¡É(¤ª1¿ÍÍÍ1Ëç¸Â¤ê)¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨µí³Ñ¥¢¥×¥ê²ñ°÷¸ÂÄê
¢§µí³Ñ¸ø¼°¥¢¥×¥ê ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é
Apple Store
https://apps.apple.com/jp/app/%E7%89%9B%E8%A7%92%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id934623532
Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.reins.gyukaku
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¡ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¡Àî ¹ÀÂÀ
¡¡¡¡µí³Ñ¡¢¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö²¹ÌîºÚ¡¢µï¼ò²È ÅÚ´ÖÅÚ´Ö¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¿À³Úºä¤µ¤¯¤éÅù¤Î°û¿©Å¹¤òÅ¸³«
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú¼èºà¡¦·ÇºÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
¡¡²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤2-2-1 ¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥¿¥ïー12F
¹ÊóÃ´Åö¡¡°ìÌø
E-mail¡§pr@reins.co.jp
TEL¡§045-224-7200
¡¡¥³¥í¥ï¥¤¥É¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëµí³Ñ¤Ç¤Ï¡¢9·î10Æü¤Î¡Öµí¥¿¥ó¤ÎÆü¡×¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢9·î1Æü¡Ê·î¡Ë～9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊ¿Æü¸ÂÄê¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Î¡Öµí¥¿¥ó±ö¡×¤ò²¿»®¤Ç¤â¡ÈÈ¾³Û¡É¤Ç¤´Äó¶¡¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î¡Öµí¥¿¥ó¤ÎÆü¡×¤Ë¤Ï¡¢´õ¾¯Éô°Ì¤Î¸üÀÚ¤ê¡Ö¾å¥¿¥ó±ö¡×¤ò¡È£±±ß¡É(¤ª1¿ÍÍÍ1Ëç¸Â¤ê)¤Ç¤´Äó¶¡¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤Ç¤¹¡£¢¨µí³Ñ¥¢¥×¥ê²ñ°÷¸ÂÄê
¡¡µí³Ñ¤Ç¤Ï9·î10Æü¤Î¡Öµí¥¿¥ó¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ëµí³Ñ¤Îµí¥¿¥ó¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¡Öµí¥¿¥ó±ö¡×¤ÏÃíÊ¸¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â¾ï¤Ë¾å°Ì¤òÀê¤á¤ëÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡¢¡Ö¾å¥¿¥ó±ö¡×¤Ïµí°ìÆ¬¤«¤éÌó8Ëç¤·¤«¤È¤ì¤Ê¤¤´õ¾¯Éô°Ì¤Ç¤¹¡£µí³Ñ¼«Ëý¤Îµí¥¿¥ó¤¬¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤¼¤Ò¾ÆÆù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µí¥¿¥ó¤ÎÆü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¡³µÍ×
①¡Öµí¥¿¥ó±ö¡¡È¾³Û¡×¢¨²¿»®¤Ç¤âOK¡¡
¡¡¡¡¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î1(·î)～9·î12Æü(¶â)¤ÎÊ¿Æü
¡¡¡¡ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§980±ß¡ÊÀÇ¹þ1,078±ß¡Ë¢ªÆÃÊÌ²Á³Ê490±ß¡ÊÀÇ¹þ539±ß¡Ë
②¡Ö¾å¥¿¥ó±ö¡¡£±±ß¡×¢¨¤ª1¿ÍÍÍ1Ëç¸Â¤ê
¡¡¡¡¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î10(¿å)¸ÂÄê
¡¡¡¡ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§ 1»®2Ëç¤Ç1,380±ß¡ÊÀÇ¹þ1,518±ß¡Ë¢ªÆÃÊÌ²Á³Ê£±±ß¡Ê¤ª1¿ÍÍÍ1Ëç¸Â¤ê¡Ë
¡¦¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Îµí³ÑÅ¹ÊÞ¡Ê²Æì¸©¤ò½ü¤¯¡Ë
¡¡¢¨µí³Ñ¿©¤ÙÊüÂêÀìÌçÅ¹¡¢µí³Ñ¾ÆÆù¿©Æ²¡¢µí³ÑÀ®¾ë³Ø±àÁ°Å¹¤ò½ü¤¯¡£
¡¦ÍøÍÑÊýË¡¡§ÃåÀÊ»þ¡¦²ñ·×»þ¤Ë¡Öµí³Ñ¸ø¼°¥¢¥×¥êÆâ¤Î¥¯ー¥Ý¥ó¡×¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÄó¼¨¡£
¡¡¢¨³ä°úÁ°¤Î°û¿©Âå¶â2,500±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤ÇÍøÍÑ²Ä¡£¢¨①¡Öµí¥¿¥ó±ö È¾³Û¡×②¡Ö¾å¥¿¥ó±ö £±±ß¡×¥¯ー¥Ý¥ó¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï²Ä¡£
¡¡¢¨¤½¤ÎÂ¾¥¯ー¥Ý¥ó·ô¡¦Í¥ÂÔ¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢Ê»ÍÑ²Ä¤ÎµºÜ¤Î¤¢¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¤Ï½ü¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨¤´ÍøÍÑ¾ò·ï¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§µí¥¿¥ó¤ÎÆü¡¡ÀìÍÑ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡¡
https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202509_CP/tanmatsuri/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202509_autumn_cp
①¡Öµí¥¿¥ó±ö¡¡È¾³Û¡×¢¨²¿»®¤Ç¤âOK¡¡
¡¡µí³Ñ¤Î¡Öµí¥¿¥ó±ö¡×¤Ï¡¢ÈëÅÁ¤Î±ö¤À¤ì¤ÇÃúÇ«¤ËÌ£ÉÕ¤±¤·¡¢¥ß¥êÃ±°Ì¤Ç¸ü¤ß¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡È¿©¤Ù¤ä¤¹¤µ¡É¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£Çö¤¹¤®¤º¸ü¤¹¤®¤Ê¤¤ÀäÌ¯¤Ê¥«¥Ã¥È¤Ë¤è¤ê¡¢³°¤Ï¹á¤Ð¤·¤¯¡¢Ãæ¤Ï¥¸¥åー¥·ー¤Ç½À¤é¤«¤Ê¿©´¶¤ò¼Â¸½¡£¥ì¥â¥ó¤À¤ì¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£³ú¤à¤Û¤É¤Ë¹¤¬¤ë»Ý¤ß¤ÏÏ·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Í¤®¥ß¥¸¥ó¡×¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤»¤ì¤ÐÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¿©´¶¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢°ìÁØ¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
②¡Ö¾å¥¿¥ó±ö¡¡£±±ß¡×¢¨¤ª1¿ÍÍÍ1Ëç¸Â¤ê
¡¡¡Ö¾å¥¿¥ó±ö¡×¤Ï¡¢µí°ìÆ¬¤«¤é¤ï¤º¤«Ìó8Ëç¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤¤´õ¾¯¤Ê¡È¥¿¥ó¸µ¡É¤òÃæ¿´¤Ë»ÈÍÑ¡£»é¤Î¤ê¤¬ÎÉ¤¯½À¤é¤«¤ÊÉô°Ì¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸üÀÚ¤ê¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤â¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿·Ú²÷¤Ê»õÀÚ¤ì¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¸ý³ú¤á¤Ð¥¸¥å¥ï¥Ã¤È¾åÉÊ¤Ê»Ý¤ß¤¬¹¤¬¤ê¡¢ìÔÂô¤Ê¿©´¶¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ï¤Þ¤µ¤Ë³ÊÊÌ¡£ÆùËÜÍè¤Î»Ý¤ß¤òºÇÂç¸Â¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ìËç¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¡¢ÄÌ¾ï¤Ï1»®2Ëç¤Ç1,380±ß¡ÊÀÇ¹þ1,518±ß¡Ë¤Î¤È¤³¤í¡¢9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¸ÂÄê¤Ç¡È£±±ß¡É(¤ª1¿ÍÍÍ1Ëç¸Â¤ê)¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨µí³Ñ¥¢¥×¥ê²ñ°÷¸ÂÄê
¢§µí³Ñ¸ø¼°¥¢¥×¥ê ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é
Apple Store
https://apps.apple.com/jp/app/%E7%89%9B%E8%A7%92%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id934623532
Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.reins.gyukaku
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¡ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¡Àî ¹ÀÂÀ
¡¡¡¡µí³Ñ¡¢¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö²¹ÌîºÚ¡¢µï¼ò²È ÅÚ´ÖÅÚ´Ö¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¿À³Úºä¤µ¤¯¤éÅù¤Î°û¿©Å¹¤òÅ¸³«
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú¼èºà¡¦·ÇºÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
¡¡²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤2-2-1 ¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥¿¥ïー12F
¹ÊóÃ´Åö¡¡°ìÌø
E-mail¡§pr@reins.co.jp
TEL¡§045-224-7200