【肉の日特報】肉が食べたくなるのは遺伝子からのメッセージ？ 日本人の4人に3人が持つ「太りやすさ」の遺伝子を調査
遺伝子・腸内検査サービス「Dr.ヘルスケアラボ」を運営するキャンピングカー株式会社（本社 東京都渋谷区、代表取締役社長 頼定 誠）の遺伝子検査総研は 2025年8月29日「肉の日」にちなんで、「太りやすさ」に関する遺伝子タイプの調査結果を公開しました。
■遺伝子が語る、「太りやすさ」の新事実
『遺伝子博士』の受検者データ（対象者239,315人）に基づき、4つの肥満遺伝的リスクタイプ（たんぱく質リスク、脂質代謝リスク、糖代謝リスク）の割合を調査したところ、以下の結果が判明しました。
● たんぱく質リスクを持つ人： 178,904人（全体の約74%）
● 脂質代謝リスクを持つ人： 176,391人（全体の約73%）
● 糖質代謝リスクを持つ人： 83,357人（全体の約34%）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328471&id=bodyimage1】
■日本人の約4人に3人が「たんぱく質の消化・吸収が苦手」な遺伝子タイプであることが判明
今回の調査では日本人の約4人に3人が「たんぱく質の消化・吸収が苦手」な遺伝子タイプであることが判明しました。
たんぱく質は代謝を上げるために不可欠な栄養素で、肉類を食べる事で効率よく摂取できるとされています。
■無性にお肉が食べたくなるのは遺伝子のせい？
たんぱく質が不足すると、私たちの体は不足分を補おうと働きかけ、その結果、「お肉を食べたい」という強い食欲として現れることがあるのかもしれませんね。
また、たんぱく質が不足すると代謝が下がり、かえって太りやすい体質になることもあります。
たまには遺伝子を言い訳にして（？）心行くまでお肉を堪能するのもよいかもしれませんね。
■自分の遺伝子タイプ、調べてみませんか？
今回の結果は、あくまでも遺伝子情報から推定されるリスクであり、必ずしもその通りになるとは限りません。
実際の太りやすさは、遺伝子情報だけでなく現在の食生活や運動習慣などの生活習慣にも影響されます。
ご自身の体質が気になる方は、自宅で簡単にできるダイエット遺伝子検査サービス『遺伝子博士』を試してみてはいかがでしょうか。
■調査概要
調査期間：2023年6月～2025年5月
調査人数：遺伝子博士ダイエット受検者約239,315名（10～80代の日本人）
調査方法：受検者の検査結果から各肥満リスクタイプの割合を算出
発表日：2025年8月29日
■遺伝子検査サービス「遺伝子博士」について
「遺伝子博士」は、自宅でできる簡単な遺伝子検査サービスです。検査結果に基づき、その人の体質に合った食事・運動アドバイスをご提供。肥満遺伝子を調べる「遺伝子博士ダイエット」、老化遺伝子を調べる「遺伝子博士エイジングケア」を取り揃え、多くのお客様にご愛用いただいております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328471&id=bodyimage3】
