アドベンチャーワールド七五三フォトプラン２０２５　９月１日（月）より予約受付スタート

株式会社アワーズアドベンチャーワールド七五三フォトプラン２０２５

アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）では、２０２５年１０月４日（土）から１１月３０日（日）までの期間中、計２１日間限定で、「アドベンチャーワールド七五三フォトプラン２０２５」を実施いたします。七五三というお子さまの大切な節目を、パークの動物たちと一緒に記念写真に残すことができる特別プランです。パークフォトグラファーが、お子さまの自然な笑顔や動物たちとの素敵なひとときを写真に収めます。今年は、これまでのイルカとの撮影プランに加え、新たにイヌやアニマルランドの動物たちと撮影できる新プランが登場し、より多彩な思い出づくりが可能になりました。予約受付は９月１日（月）より開始いたします。

お子さまの成長を祝うかけがえのないひとときを、ぜひアドベンチャーワールドでお楽しみください。

「アドベンチャーワールド七五三フォトプラン２０２５」について

プラン：【イルカプラン】【イヌプラン】【アニマルランドプラン】から１つ選択

※「アニマルランドプラン」では、アシカまたはアザラシのどちらか１種と、アニマルランドで暮らす動物２種の計３種と撮影をお楽しみいただけます

※動物の体調や天候によって内容の変更や中止する場合がございます

日程：１０月４日（土）～１１月３０日（日）の期間中 計２１日間

【イルカプラン】

１０月４日（土）・１２日（日）・１８日（土）

１１月２日（土）・１５日（土）・２２日（土）・３０日（日）

【イヌプラン】

１０月１１日（土）・１９日（日）・２５日（土）

１１月 １日（土）・ ９日（日）・１６日（日）・２４日（月）

【アニマルランドプラン】

１０月５日（日）・１３日（月・祝）・２６日（日）

１１月３日（月・祝）・８日（土）・２３日（日）・２９日（土）

時間：午前９時００分～９時４５分

※受付：午前８時４５分にインフォメーションにお越しください

場所：【イルカプラン】ビッグオーシャン

【イヌプラン】ファミリー広場（芝生エリア）

【アニマルランドプラン】アニマルランド

対象：七五三を迎えるお子さま及びそのご家族

料金：お子さま１名につき ２５,０００円（税込）

※別途、入園料・駐車場料金が必要です

ただし、本プランのみご利用の場合は駐車場料金のみでご参加いただけます

定員：１日２名

※お子さま１名につきご家族７名まで同伴いただけます

申込：Terravieにてチケット購入（販売開始：２０２５年９月１日（月）～）

【イルカプラン】https://terravie-app.com/items/9fbf2877-6b72-4394-9daf-933a68a4b30e

【イヌプラン】https://terravie-app.com/items/9fbf2afb-7bd1-4b10-87e9-d0b0a36f39c7

【アニマルランドプラン】https://terravie-app.com/items/9fbf30ca-d880-4ba2-9b9e-022b6209da75

※実施日の３日前までにご予約ください

※申込期限締切後にキャンセルされる場合はお電話にてご連絡ください

※前日にキャンセルされる場合はご返金いたしかねますのでご了承ください

〈ごきょうだいでの撮影について〉

七五三を迎えるお子さま２名以上のごきょうだいで撮影をご希望の場合は２名分のご予約が必要です

衣装：お好きな衣装でご参加ください（衣装のレンタルはございません）

特典：写真撮影データ及び七五三オリジナルグッズ

七五三オリジナルグッズ イメージ

・撮影データ１０カット

・七五三オリジナルキャンディー

・オリジナルチェキアルバム

・オリジナル巾着袋

・オリジナルぬり絵

撮影イメージ

アニマルランドプランアニマルランドプランイルカプランイルカプランイヌプランパーク内社撮影イメージ

【アドベンチャーワールド「SDGs宣言・パークポリシー」】https://www.aws-s.com/parktheme-sdgs/

アドベンチャーワールドは、「いのちを見つめ、問い続ける。いのちの美しさに気づく場所。」として、すべての生命にSmile（しあわせ）が溢れる豊かな未来の地球の姿をパークで体現します。パークという”小さな地球”を通して、関わるすべての人の人生が豊かになるように、動物たちの生命がずっとつながっていくように、自然や資源が循環し再生するように、未来のSmileを創り続けていきます。

【SDGsについて】

SDGsとは「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）」のことです。社会が抱える問題を解決し、世界全体で２０３０年をめざして明るい未来を作るための１７のゴールと１６９のターゲットで構成されています。２０１５年９月、ニューヨーク国連本部において１９３の加盟国の全会一致で採択された国際目標です。