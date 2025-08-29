【JAF愛媛】マイントピア別子「仲持茶屋」で残暑にソフト♪JAFアプリクーポンでご当地ソフトクリーム各20%割引！
一般社団法人 日本自動車連盟
ご当地ソフト（イメージ）
詳細を見る :
https://jaf.link/4fZwMNq
東平エリア 通称「東洋のマチュピチュ」の産業遺産
「JAF愛媛 ご当地情報」はこちら :
https://jaf.or.jp/common/local/shikoku/ehime
詳細を見る :
https://jaf.or.jp/common/app
JAF(一般社団法人日本自動車連盟)愛媛支部(支部長 松田 卓恵)は、9月30日（火）までの期間、マイントピア別子「仲持茶屋」において会員優待サービスを実施しています。
●JAFアプリクーポン企画
【優待施設】マイントピア別子「仲持茶屋」
【優待内容】ご当地ソフトクリーム各20％割引
【優待期間】9月30日（火）まで
【対象人数】JAF会員を含む5名まで
【利用方法】購入時にJAFアプリクーポンを
提示・押下ください。
【開 催 地】愛媛県新居浜市立川町立川山707-3
【サービス提供】株式会社マイントピア別子
ご当地ソフト（イメージ）
詳細を見る :
https://jaf.link/4fZwMNq
●マイントピア別子 東平エリア
マイントピア別子は、かつて日本三大銅山のひとつとして栄えた「別子銅山」の跡地に整備された観光施設です。
通称「東洋のマチュピチュ」と呼ばれる、東平（とうなる）エリアはマイントピア別子本館がある端出場（はでば）エリアから車で30分離れた山の中にあります。全国各地からレンガ積みの産業遺産を求めて、観光客が訪れる人気エリアです。ぜひこちらにもお越しください。
東平エリア 通称「東洋のマチュピチュ」の産業遺産
▼会員優待情報満載「JAF愛媛 ご当地情報」は下記からご確認ください。
「JAF愛媛 ご当地情報」はこちら :
https://jaf.or.jp/common/local/shikoku/ehime
JAFスマートフォンアプリは、スマートフォンが会員証になる「デジタル会員証」やJAFロ
ードサービスの「救援要請」機能などが1つになった公式の無料アプリです。この他にも、
割引や特典が受けられるアプリ限定クーポンを配信しています。
▼JAFスマートフォンアプリの詳細・ダウンロードはこちら
詳細を見る :
https://jaf.or.jp/common/app