こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
総額1億円の建築資金券で家づくり応援！！東北・九州初出展を記念したシルバーウィークキャンペーン
コスパ、タイパ、スぺパ叶える「AQ Grand(グラン)」さらにアップデート
AQ Group（本社：埼玉県さいたま市西区、代表取締役社長：加藤博昭）は9月1日（月）から30日（火）まで、総額1億円の建築資金券が当たるシルバーウィークキャンペーンを開催します。また、9月13日（土）からは、ゴールデンウィークキャンペーンで新たにリリースし、人気を博した「AQ Grand（グラン）」をさらにアップデートして販売。コスパ、タイパ、スぺパ（空間を効率良く最大限に活用するスペースパフォーマンス）をより一層叶える期間限定商品です。
AQ Group東北・九州初出展記念。
合計25名に当たる総額1億円の建築資金券プレゼントキャンペーン
少子化や不景気などで住宅業界は厳しい状況にありますが、AQ Groupは4期連続で最高売上高を更新中。今年5月には宮城県仙台市に直営店としては東北エリア初となる拠点「アキュラホームプラザ仙台」をオープンさせました。また、この秋には九州エリア初出展となる福岡支店も開所。逆風の住宅業界においても積極的に販路を拡大させています。
そのような市場の中、弊社は東北・九州初出展を記念したシルバーウィークキャンペーンとして、新築注文住宅購入時に使える建築資金券をプレゼント。申込期間は9月1日（月）から30日（火）まで、抽選日は10月11日（土）。1人に1,000万円分、24人に390万円分が当たる総額1億円の大規模キャンペーンです。
コスパ、タイパ、スぺパを意識した共働き世帯のための大空間住宅。
進化した「AQ Grand」は11月30日までの期間限定商品
シルバーウィークキャンペーンに合わせて9月13日（土）から展開するのは、ゴールデンウィークキャンペーンで大好評だった完全自由設計の木造注文住宅「AQ Grand」です。
コスパ（コストパフォーマンス）
キッチンや洗面台などの住宅設備、タイル、クロスなど仕様がグレードアップ。また、太陽光発電システムが標準搭載。断熱等級6を標準としており、月々の電気代なども低減。建てる前も建てた後もお得に、予算内で理想の暮らしが実現可能な注文住宅です。
タイパ（タイムパフォーマンス）
収納が豊富で料理がしやすいキッチン、掃除が楽なバスルームなど、家事の時間を短縮する最新住宅設備をラインナップ。さらに、大空間だからこそ可能な効率の良い生活動線で、忙しい共働き世帯のタイパを向上させるプランニングを用意しています。
スぺパ（スペースパフォーマンス）
リビング、ダイニングの天井高が標準で2.6ｍです。弊社オリジナル技術「AQダイナミック構法」は強い耐力壁を建物の外周部に配置することで大空間を実現させるため、部屋を仕切る内壁は壁厚を抑えたスマートウォールで構成可能で有効スペースが広がります。床下やスキップフロア、屋根裏などの空間も余すことなく活用することができます。
コスパ、タイパ、スぺパに優れた「AQ Grand」は、今年のゴールデンウィークキャンペーンで初めてリリースされました。共働き世帯を中心に、期間限定でありながら瞬く間に大人気商品となりました。シルバーウィークキャンペーンで再販される同商品は、SNSで自慢したくなるような高性能フローリングを標準化。また、AQ Groupオリジナル高級玄関タイルも追加採用しています。キッチンのバリエーションも、理想の暮らし方に合わせて4つの形状から選択が可能になるなど、さらにアップデート。満を持しての再販となった「AQ Grand」は、11月30日（日）までの期間限定商品となっています。
近年、注目されているのはスぺパ。限られた土地の中で理想の暮らしを実現させる「空間の最大活用」は住宅のトレンドです。長年、木造建築の研究開発を続けているAQ Groupが期間限定で展開する「AQ Grand」は、特に共働き世帯のニーズを捉えた提案が可能。人にも地球にも優しい木造注文住宅で、より一層快適に暮らせる住まいを提供してまいります。
本件に関するお問合わせ先
株式会社AQ Group 広報課 佐藤 竹中 安田
TEL：048-620-4536
Email：aqura_pr@aqura.co.jp
AQ Group Website：https://www.aqura.co.jp/
関連リンク
シルバーウィークキャンペーン特設サイト
https://www.aqura.co.jp/2025sw/
AQ Group（本社：埼玉県さいたま市西区、代表取締役社長：加藤博昭）は9月1日（月）から30日（火）まで、総額1億円の建築資金券が当たるシルバーウィークキャンペーンを開催します。また、9月13日（土）からは、ゴールデンウィークキャンペーンで新たにリリースし、人気を博した「AQ Grand（グラン）」をさらにアップデートして販売。コスパ、タイパ、スぺパ（空間を効率良く最大限に活用するスペースパフォーマンス）をより一層叶える期間限定商品です。
AQ Group東北・九州初出展記念。
少子化や不景気などで住宅業界は厳しい状況にありますが、AQ Groupは4期連続で最高売上高を更新中。今年5月には宮城県仙台市に直営店としては東北エリア初となる拠点「アキュラホームプラザ仙台」をオープンさせました。また、この秋には九州エリア初出展となる福岡支店も開所。逆風の住宅業界においても積極的に販路を拡大させています。
そのような市場の中、弊社は東北・九州初出展を記念したシルバーウィークキャンペーンとして、新築注文住宅購入時に使える建築資金券をプレゼント。申込期間は9月1日（月）から30日（火）まで、抽選日は10月11日（土）。1人に1,000万円分、24人に390万円分が当たる総額1億円の大規模キャンペーンです。
コスパ、タイパ、スぺパを意識した共働き世帯のための大空間住宅。
進化した「AQ Grand」は11月30日までの期間限定商品
シルバーウィークキャンペーンに合わせて9月13日（土）から展開するのは、ゴールデンウィークキャンペーンで大好評だった完全自由設計の木造注文住宅「AQ Grand」です。
コスパ（コストパフォーマンス）
キッチンや洗面台などの住宅設備、タイル、クロスなど仕様がグレードアップ。また、太陽光発電システムが標準搭載。断熱等級6を標準としており、月々の電気代なども低減。建てる前も建てた後もお得に、予算内で理想の暮らしが実現可能な注文住宅です。
タイパ（タイムパフォーマンス）
収納が豊富で料理がしやすいキッチン、掃除が楽なバスルームなど、家事の時間を短縮する最新住宅設備をラインナップ。さらに、大空間だからこそ可能な効率の良い生活動線で、忙しい共働き世帯のタイパを向上させるプランニングを用意しています。
スぺパ（スペースパフォーマンス）
リビング、ダイニングの天井高が標準で2.6ｍです。弊社オリジナル技術「AQダイナミック構法」は強い耐力壁を建物の外周部に配置することで大空間を実現させるため、部屋を仕切る内壁は壁厚を抑えたスマートウォールで構成可能で有効スペースが広がります。床下やスキップフロア、屋根裏などの空間も余すことなく活用することができます。
コスパ、タイパ、スぺパに優れた「AQ Grand」は、今年のゴールデンウィークキャンペーンで初めてリリースされました。共働き世帯を中心に、期間限定でありながら瞬く間に大人気商品となりました。シルバーウィークキャンペーンで再販される同商品は、SNSで自慢したくなるような高性能フローリングを標準化。また、AQ Groupオリジナル高級玄関タイルも追加採用しています。キッチンのバリエーションも、理想の暮らし方に合わせて4つの形状から選択が可能になるなど、さらにアップデート。満を持しての再販となった「AQ Grand」は、11月30日（日）までの期間限定商品となっています。
近年、注目されているのはスぺパ。限られた土地の中で理想の暮らしを実現させる「空間の最大活用」は住宅のトレンドです。長年、木造建築の研究開発を続けているAQ Groupが期間限定で展開する「AQ Grand」は、特に共働き世帯のニーズを捉えた提案が可能。人にも地球にも優しい木造注文住宅で、より一層快適に暮らせる住まいを提供してまいります。
本件に関するお問合わせ先
株式会社AQ Group 広報課 佐藤 竹中 安田
TEL：048-620-4536
Email：aqura_pr@aqura.co.jp
AQ Group Website：https://www.aqura.co.jp/
関連リンク
シルバーウィークキャンペーン特設サイト
https://www.aqura.co.jp/2025sw/