dely株式会社がLINEヤフー株式会社と連携強化　「Yahoo! JAPAN」アプリからクラシルリテールネットワークが利用可能に

dely株式会社

dely株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：堀江裕介、以下dely）は、2025年8月4日（月）より、LINEヤフー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO：出澤剛、以下LINEヤフー）が運営するおトクなくじやキャンペーンを集めたサービス「Yahoo!ズバトク」において、購買保証型リテールメディアネットワークサービス「クラシルリテールネットワーク」の導入を開始いたしました。Yahoo! JAPANアプリからも「Yahoo!ズバトク」を通じて本サービスを利用できます。

「クラシルリテールネットワーク」は、delyがメーカーや小売企業から販促案件を一元的に受託し、複数のパートナーtoCアプリに横断的に配信する購買保証型リテールメディアネットワークです。

これにより、ユーザーはYahoo! JAPANアプリから「Yahoo!ズバトク」を通じてクラシルリワードの「レシチャレ」機能* を利用でき、買い物レシートを活用してPayPayポイントを獲得することが可能になります。

加えて、広告主であるメーカー・小売企業様にとっては、Yahoo! JAPANアプリという幅広いユーザーが利用するサービスを通じ、これまで以上に幅広いユーザーへのアプローチが可能になります。

※「レシチャレ」機能：アプリ内に掲載された対象商品を購入し、そのレシートをアップロードすることによってポイントが獲得できる機能

本取り組みのポイント

■出稿主・小売企業様への価値

複数チャネルにまたがる販促活動を一元的に実施可能。Yahoo! JAPANアプリという幅広いユーザーが利用するサービスを通じ、ブランド認知から購買行動まで一気通貫で支援します。

■アプリ運営メディア企業様への価値

「Yahoo!ズバトク」にとって、本導入はユーザー体験向上と収益化拡張の両立を可能にする取り組みです。

■生活者への価値

「Yahoo!ズバトク」から「レシチャレ」を利用することで、日常の買い物からPayPayポイントを獲得可能。スーパーやドラッグストアなど生活に密着した店舗を中心に、家計に直結するお得な体験を提供します。

今後の展望

delyは、LINEヤフーとの連携を契機に、クラシルリテールネットワークをさらに拡大し、メーカー・小売企業様やメディア企業様に対して新たな価値を提供し続けてまいります。

会社概要

LINEヤフー株式会社

本社所在地：〒102-8282 東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー

代表取締役社長 CEO：出澤剛

dely株式会社

本社所在地：〒108-0023 東京都港区芝浦3丁目1-1 msb Tamachi 田町ステーションタワーN 23F

代表取締役社長：堀江裕介

