ゲームで遊んでPontaポイントがたまる「Ponta PLAY」が10周年！最大101,010Pontaポイントがもらえる記念キャンペーン開催

株式会社ロイヤリティ マーケティング

共通ポイントサービス「Ponta（ポンタ）」を運営する株式会社ロイヤリティ マーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝 文彦、以下「LM」）は、ゲームで遊んでPontaポイントがたまる「Ponta PLAY」が10周年を迎えたことを記念し、2025年9月1日（月）～9月30日（火）、「10周年大感謝祭！最大101,010Pontaポイントランキングキャンペーン」を開催します。

キャンペーンページでエントリーをすると、期間中に、Ponta PLAY内の対象のゲームで獲得したPontaポイント数の合計により、ランキングが決定します。期間終了時点のランキングに応じて、もれなくPontaポイントをプレゼントします。1位となった方にはPonta PLAYが10周年を迎えることにちなみ、101,010Pontaポイントをプレゼントします。さらに、対象のゲームで1Pontaポイント以上を獲得した方には、獲得ポイント数と同じ数のボーナスポイント（最大3ポイント）を加算します。

Ponta PLAYでは、アクションやクイズ、パズルなどのさまざまなジャンルのゲーム28種類を提供しています。2015年8月から10年間にわたり、会員の皆様に楽しんでポイントをためることができる体験をお届けしてまいりました。今後もより一層、サービスの充実を図ってまいります。

LMは、「Ponta」の「便利・おトク・楽しい」世界が、いつでもどこでも広がる生活密着型サービスを提供しています。

10周年大感謝祭！最大101,010Pontaポイントランキングキャンペーン 概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4376/table/831_1_129301d5beb25431e7706d45d6cb20f2.jpg?v=202508290457 ]

※ポイントは、2025年10月末ごろ加算予定です

【参考】Ponta PLAY ゲームの人気ランキング（2025年8月現在）