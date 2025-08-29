No.1が進々堂商光の株式を取得し完全子会社化

株式会社No.1

株式会社Ｎｏ．１（本社：東京都千代田区、代表取締役：辰巳 崇之、東証スタンダード：3562、以下当社）は、本日付で進々堂商光株式会社（本社：滋賀県彦根市、代表取締役：荒木勝利、以下進々堂商光）を完全子会社化するための株式譲渡契約を締結したことをお知らせいたします。

【子会社化の背景】

当社は創業以来、日本各地に営業拠点を置き、中小零細企業のお客様向けに情報セキュリティ機器やOA関連機器、伴走型のIT・経営支援サービス「No.1ビジネスサポート」を中心に展開し、業容を拡大してまいりました。

進々堂商光は本社である滋賀県彦根市を中心に中小企業や官公庁、教育機関へ複合機やIT機器の販売・メンテナンスにおいて幅広い顧客層にサービスを展開し、実績を積み重ねてまいりました。

この度の子会社化は、後継者問題を抱える進々堂商光の歴史と技術を未来へ繋ぐとともに、当社にとっては未進出であった滋賀県と宮城県への事業展開の足掛かりとなるものです。両社の強みを融合させることで、更なる事業成長と地域経済への貢献を目指してまいります。

【今後の展望】

今後においては、当社から進々堂商光へ営業人材を派遣し、複合機をはじめとするOA関連機器販売に加え、今まで進々堂商光では販売が少数であった当社グループの主力商材であるアレクソン製の情報セキュリティ機器等、当社グループの主力商材・サービスを進々堂商光が保有する3,000社以上の法人顧客及び新規顧客に対し広く展開してまいります。

【会社概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/55597/table/93_1_f5b33c551bf23391ab183e218dccbdb5.jpg?v=202508290457 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/55597/table/93_2_4d235dbe0f20570f64e099d66af9e413.jpg?v=202508290457 ]

【スケジュール】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/55597/table/93_3_9704792fe4db1caa2980b3a3c02f8b59.jpg?v=202508290457 ]

この記事に関するご質問やお問い合わせにつきましては、以下窓口へご連絡をお願いいたします。

株式会社Ｎｏ．１

経営管理本部 IR部

E-MAIL：info-ir@number-1.co.jp