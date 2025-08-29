Z世代400名調査から導く！内定承諾につながる説明会体験とは

MIL株式会社

インタラクティブ採用サービスを提供するMIL株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：光岡 敦、以下 MIL）は、2025年9月16日（火）～19日（金）にオンラインで開催される「新卒採用カンファレンス2025秋」に登壇いたします。

お申し込みはこちら :https://campus.doda.jp/enterprise/business/seminar/conference/ocbic3?fm_cp=6888653a8211280b348b3ef8&fm_mu=688ac3b5658b911a7993454d&utm_campaign=seminar20250916-19&utm_medium=email&utm_source=mil.movie

■セミナー登壇概要

- タイトル：

Z世代400名の調査から、学生の本音が見えた！

内定承諾につながる「説明会体験」のつくり方

- 日時：2025年9月16日（火）12:15～12:40- 登壇者：MIL株式会社 マーケティングチーム データアナリスト 中濱 達弥- 内容：新卒採用市場は、少子化による採用難や学生のキャリア観の多様化により、従来の手法では企業の魅力が十分に伝わりにくい状況にあります。こうした背景を踏まえ、当社はZ世代400名を対象に調査を実施し、学生が企業を選ぶ際にどのような要素を重視しているのかを明らかにしました。本セッションでは、その調査結果をもとに、学生が企業を選ぶ際に重視するポイントや、内定承諾に直結する「説明会体験」の設計方法について具体事例を交えながら解説します。企業側が「選ぶ側」から「選ばれる側」へと変化する中で、候補者体験の質をいかに高めるかを明日から実践できるヒントとしてお届けします。



■こんな人におすすめ

・Z世代採用で歩留まりや内定承諾率に課題を感じている方

・企業説明会や選考の魅力を学生にうまく伝えられていないと感じる方

・採用活動の効率化、費用対効果改善を検討している方

・他社の最新採用事例から具体的なヒントを得たい方

■イベント概要

- 名称：『新卒採用カンファレンス2025秋』- 日程：2025年9月16日（火）～19日（金）10:00～16:00 ※途中入退出自由- 開催形式：Zoomでのオンライン配信（お申し込み後に送付するメールに記載）- 参加費：無料- 主催：株式会社ベネッセiキャリア、株式会社ワンキャリア新卒採用を取り巻く状況はますます多様化し、働き方やキャリア観の変化、少子化による労働力不足 など、企業・学生・大学すべてのステークホルダーが新しい対応を求められています。企業はこれまで以上に、「選ぶ側」だけでなく「選ばれる側」としての魅力や姿勢が問われるようになっています。本カンファレンスでは、新卒採用や学生の最新動向を押さえるとともに、企業・学生・大学が垣根を越えて話し合い、これからの理想的な採用のあり方をともに考えます。対話を通じて見つかった気づきや知見を、明日からの採用活動や人材育成の具体的なアクションへつ なげていただける場となることを目指しています。

◼︎ その他ウェビナー開催について

・“内定承諾を生む候補者体験“とは？Z世代を惹きつける「インタラクティブ採用」の全貌

（9月8日(月)・22日(月)・29日(月)／自社ウェビナー）

https://mil.movie/seminar/16276.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=250828_conference_prtimes(https://mil.movie/seminar/16276.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=250828_conference_prtimes)

・Z世代を惹きつける採用術！ 説明会＆面接の新手法を徹底解説 ～歩留まり改善・内定承諾率UP～

（9月10日(水)・11日(木)／共催ウェビナー）

https://mil.movie/seminar/16263.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=250828_conference_prtimes(https://mil.movie/seminar/16263.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=250828_conference_prtimes)

■ MIL株式会社について

「デジタルコミュニケーションを変革する」をミッションに掲げる、スタートアップ企業です。「インタラクティブ体験」を通じて視聴者のインサイトをデータとして取得分析し、パーソナライズ化したアプローチにより、業務プロセスを変革します。

2018年の創業以来、上場企業を中心とした多くの支援実績があり、これまで累計88,000件のインタラクティブ動画を制作し配信。総再生回数は9,000万回を超えます。「インタラクティブ体験」の実現を支援している企業として日本トップクラスの実績を誇ります。

【会社概要】

会社名：MIL株式会社

代表者：代表取締役CEO 光岡 敦

設立：2018年3月6日

所在地：東京都新宿区新宿5丁目14-12 天翔オフィス新宿三丁目 301号室

事業内容：「MIL」の開発・提供

URL：https://mil.movie/